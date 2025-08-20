200 hành tinh đem lại tin xấu về sự sống ngoài Trái Đất

Một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi TS Te Han từ Đại học California ở Irvine cho thấy khoảng 200 hành tinh "giống Trái Đất" trong số hơn 5.000 hành tinh mà TESS phát hiện trong những năm qua có thể gây thất vọng lớn.

Theo Live Science, các ngoại hành tinh vốn rất xa và mờ nhạt nên việc quan sát trực tiếp về chúng thường là nhiệm vụ bất khả thi. Vì vậy, phần lớn các thế giới xa xôi này đã được nhận diện nhờ vào phương pháp quá cảnh.

Điều này được thực hiện khi hành tinh và ngôi sao của nó nằm ở một vị trí phù hợp so với Trái Đất và các nhà khoa học có thể xem xét chiếc bóng mà hành tinh này tạo thành trên ngôi sao mẹ.

Theo các tác giả trong nghiên cứu mới, việc đo bóng đôi khi dẫn đến ước tính thiếu chính xác về kích thước của hành tinh.

Họ đã thu thập nhiều đợt quan sát của TES về các thế giới cần nghiên cứu, phân loại theo đường kính, sau đó sử dụng một mô hình xây dựng từ dữ liệu vệ tinh Gaia của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) để tính toán mức độ nhiễu sáng mà TESS gặp khi quan sát.

Kết quả cho thấy khoảng 200 hành tinh từng được cho là có kích cỡ Trái Đất có thể to hơn ước tính ban đầu khá nhiều.

Đó là một tin xấu bởi bấy lâu nay các nhà khoa học luôn đi tìm các hành tinh đá có kích cỡ Trái Đất vì cho rằng chúng sẽ có nhiều khả năng sở hữu sự sống hơn.

To hơn có nghĩa là ít giống Trái Đất hơn và cơ hội sống được giảm xuống.

Mặc dù vậy, các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra một loại hành tinh khác - không hề giống Trái Đất - mà họ cho là phù hợp với sự sống hơn: Hycean, tức những thế giới đại dương.