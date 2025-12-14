Kỳ lạ: Chú tuần lộc khiến cảnh sát cũng phải vào cuộc

Theo PEOPLE , gần đây, một con tuần lộc đã tạo nên tình huống "dở khóc dở cười" khi bất ngờ trốn khỏi sự kiện lễ hội Giáng sinh tại Anh, buộc lực lượng chức năng phải huy động cả máy bay không người lái và sĩ quan vũ trang để truy tìm.

Nhân vật chính của câu chuyện là chú tuần lộc tên Buddy, nó vừa "đào thoát" khỏi sự kiện Rừng phép thuật của Ông già Noel ở hạt Merseyside, miền tây bắc nước Anh. Lo ngại Buddy có thể chạy xuống khu vực bờ biển và gặp nguy hiểm, một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn ngay lập tức được triển khai.

Chú tuần lộc Buddy vừa có một cuộc đào thoát ngoạn mục.

Trên Instagram, Cơ quan Hàng hải và Tuần duyên Anh đã đăng tải thông báo kèm phong cách hài hước: "Ôi con tuần lôc! Các đội cứu hộ tuần duyên Crosby và Southport, cùng với Quỹ cứu hộ ngoài khơi Southport, đã được điều động để hỗ trợ Cảnh sát Merseyside do lo ngại Buddy có thể xuống nước".

Những hình ảnh được cơ quan này chia sẻ cho thấy Buddy tung tăng chạy nhảy giữa ban ngày, còn ban đêm lại xuất hiện trong tình trạng "đứng sững như nai trước đèn pha" khi bị phát hiện.

Một số bức ảnh khác ghi lại cảnh nhân viên cứu hộ trong áo phản quang, dùng đèn pin rà soát các khu vực nghi ngờ, tạo nên bầu không khí truy tìm đầy kịch tính như một bộ phim hành động… phiên bản Giáng sinh.

May mắn thay, cuộc tìm kiếm đã không kéo dài quá lâu. Vài giờ sau khi "mất tích", Buddy đã được phát hiện trên các cồn cát ở bãi biển Formby. Cảnh sát nhanh chóng dùng máy bay không người lái theo dõi vị trí con vật, trong khi các sĩ quan vũ trang đảm bảo khu vực an toàn.

"May mắn là Buddy đã được phát hiện trong đêm tại bãi biển Formby", Cơ quan Hàng hải và Tuần duyên cho biết. "Sau đó, một bác sĩ thú y đã tiêm thuốc an thần để chú tuần lộc hồi phục an toàn và được đưa về nhà".

Kết thúc chiến dịch, cơ quan này đăng tải thêm một dòng thông báo ngắn gọn nhưng đầy không khí lễ hội: "Giáng sinh đã được cứu rồi!".

Sự cố hi hữu nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, với hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận hài hước. Nhiều người đùa rằng Buddy "chỉ đang đi thử vai" cho một bộ phim Giáng sinh mới, trong khi số khác cảm ơn lực lượng chức năng vì đã đảm bảo an toàn cho "nhân viên đặc biệt của ông già Noel".

