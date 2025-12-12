Phát hiện mỏ vàng gần 40 tấn trị giá xấp xỉ 140 nghìn tỷ đồng sau 5 năm thăm dò
Đây là một trong những mỏ vàng lớn nhất được phát hiện tại Kenya từ trước đến nay.
Ngày 12/11, công ty khai khoáng Shanta Gold Limited (Anh) công bố phát hiện mỏ vàng ngầm ở hạt Kakamega, phía tây Kenya, với giá trị ước khoảng 683 tỷ shilling Kenya (5,28 tỷ USD/139.136 tỷ VNĐ)
Doanh nghiệp cho biết mỏ vàng được phát hiện tại Hành lang Lirhanda – một vành đai khoáng sản dài 1.200 km chạy qua các hạt Kakamega và Vihiga – sau nhiều năm thăm dò và khoan chuyên sâu.
Theo báo cáo Đánh giá tác động môi trường (EIA) do công ty con của Shanta Gold tại Kenya nộp lên Cơ quan Quản lý Môi trường Quốc gia (NEMA), trữ lượng xác nhận lên tới 1,27 triệu ounce vàng (39,5 tấn), với hàm lượng trung bình 11,43 gram/tấn quặng. Đây là một trong những mỏ vàng lớn nhất đượcphát hiện tại Kenya từ trước đến nay.
Shanta Gold đã mua lại tài sản ở phía tây Kenya từ Barrick Gold vào năm 2020 và kể từ đó đã tiến hành khoan tại nhiều địa điểm.
Báo cáo do Kurrent Technologies Limited phối hợp cùng Digby Wells Environmental (Nam Phi) thực hiện, nêu kế hoạch phát triển mỏ ngầm quy mô lớn trải dài 2 khu vực Musoli và Isulu, cách thành phố Kisumu khoảng 55 km về phía tây bắc.
Để triển khai dự án, Shanta Gold Kenya Limited (SGKL) sẽ cần khoảng 337 mẫu đất, ảnh hưởng tới khoảng 800 hộ dân. Công ty đã xác định 6 địa điểm tái định cư tiềm năng với tổng diện tích gần 1.932 mẫu, cho phép các hộ bị ảnh hưởng lựa chọn giữa tái định cư trong khu vực hoặc nhận tiền bồi thường. SGKL khẳng định mọi giao dịch đất đai sẽ được thực hiện tự nguyện và thương lượng theo quy định của chính quyền. Hoạt động khai thác và tác động kinh tế
Việc khai thác dự kiến áp dụng công nghệ Long Hole Open Stoping (LHOS) – phương pháp khai thác cơ giới dưới lòng đất giúp giảm thiểu tác động bề mặt. Dự án bao gồm nhà máy xử lý công suất 1.500 tấn/ngày, hồ chứa bùn thải, bãi đổ đất đá, khu hành chính, và nhà máy điện công suất 12 MW.
Tổng vốn đầu tư ban đầu ước tính 170–208 triệu USD, chi phí vận hành hàng năm khoảng 19 triệu USD. Quá trình khai thác dự kiến 8 năm, song có thể kéo dài nếu các cuộc thăm dò bổ sung đạt kết quả khả quan.
Hạt Kakamega, vốn nổi tiếng với nông nghiệp và khai thác vàng thủ công, được kỳ vọng hưởng lợi đáng kể từ dự án này thông qua tạo việc làm, phát triển hạ tầng và các dự án cộng đồng.
Phát hiện điều kỳ lạ bên trong kim tự tháp ở Ai CậpChuyện đó đây - 9 giờ trước
Các nhà khoa học đã phát hiện ra hai khoảng trống chứa không khí tại kim tự tháp Menkaure, củng cố giả thuyết về một lối vào bí mật thứ hai.
"Mã vạch ngoài hành tinh” bí ẩn trên sườn núiChuyện đó đây - 2 ngày trước
Tàu vũ trụ của Mỹ châu Âu đã chụp được mhững vệt kỳ lạ giống như một đoạn mã vạch méo mó in trên một sườn núi ngoài hành tinh.
Lần đầu tiên Trung Quốc phát hiện đất hiếm trong cây khiến thế giới sửng sốt, tiềm năng thay đổi tương lai ngành khai khoángChuyện đó đây - 2 ngày trước
Một nhóm nhà khoa học Trung Quốc lần đầu tiên phát hiện ra hiện tượng khoáng hóa đất hiếm trong loài dương xỉ. Phát hiện này mở ra hướng tiếp cận sạch hơn và bền vững hơn trong khai thác các nguyên tố đất hiếm từ thực vật.
Khoan sâu 219 mũi, phát hiện mỏ vàng lớn trữ lượng gần 1.500 tấn sau hơn 40 năm khảo sátChuyện đó đây - 3 ngày trước
Phát hiện mới tại mỏ vàng đánh dấu bước tiến đột phá trong thăm dò và khai thác vàng tại Trung Quốc.
Hai tàu vũ trụ mới làm gì ở “Trái Đất khác đã chết” của hệ Mặt Trời?Chuyện đó đây - 4 ngày trước
Cặp tàu vũ trụ song sinh dự kiến sẽ rời Trái Đất vào ngày 12-11.
Vũ trụ đã chuyển sang thời kỳ "lão hóa"?Chuyện đó đây - 5 ngày trước
Một nghiên cứu mới cho thấy tốc độ vũ trụ giãn nở có thể đang dần chậm lại
"Tàu vũ trụ từ cõi chết" phát hiện dấu hiệu sự sống ngoài hành tinh mớiChuyện đó đây - 5 ngày trước
Các nhà khoa học cho biết "sự trở lại của sứ mệnh Cassini từ cõi chết" đã góp thêm bằng chứng quan trọng về sự sống ở Enceladus.
Con người sẽ trông như thế nào nếu sự tiến hóa đưa chúng ta trở lại dưới nước?Chuyện đó đây - 6 ngày trước
Giả sử một ngày nào đó, Trái Đất lại chìm dần trong nước biển dâng và con người buộc phải thích nghi với cuộc sống dưới đại dương, điều gì sẽ xảy ra?
Tưởng nhặt được khối vàng 17 kg trị giá 60 tỷ đồng trong công viên, người đàn ông ‘ngã ngửa’ khi biết giá trị thật của kho báu trong tayChuyện đó đây - 1 tuần trước
Chuyên gia khẳng định vật thể này giá trị hơn vàng gấp nhiều lần.
Vượt 10 tỉ năm ánh sáng, tín hiệu cực mạnh làm "lóa mắt" đài thiên văn MỹChuyện đó đây - 1 tuần trước
Đài quan sát Vật thể thoáng qua Zwicky (ZTF) thuộc Đài quan sát Palomar (Mỹ) đã phát hiện một tín hiệu ánh sáng phá vỡ mọi kỷ lục.
Tưởng nhặt được khối vàng 17 kg trị giá 60 tỷ đồng trong công viên, người đàn ông ‘ngã ngửa’ khi biết giá trị thật của kho báu trong tayChuyện đó đây
Chuyên gia khẳng định vật thể này giá trị hơn vàng gấp nhiều lần.