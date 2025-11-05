25 đại học của Việt Nam ghi danh trong bảng xếp hạng châu Á 2026
Việt Nam có 25 trường đại học được ghi danh tại bảng xếp hạng đại học hàng đầu châu Á năm 2026, dẫn đầu là Đại học Quốc gia Hà Nội với vị trí 158.
Tổ chức giáo dục QS Top Universities công bố bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu châu Á năm 2026. Việt Nam có 25 đại diện được ghi danh trong danh sách này, tăng 8 trường so với bảng xếp hạng trước.
Xếp thứ nhất là Đại học Quốc gia Hà Nội với vị trí 158, tiếp theo là Đại học Duy Tân ở hạng 165 và Đại học Quốc gia TP.HCM ở hạng 175. Cả ba trường đều đạt trên 50/100 điểm.
So với năm 2025, thứ hạng các trường đại học Việt Nam nhiều thay đổi. Cụ thể, Đại học Duy Tân tụt từ hạng 127 xuống 165, không xếp thứ nhất như trước. Ngược lại, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM đều tăng thứ hạng, lần lượt từ 161 lên 158 (xếp thứ 1), và từ 184 lên 175 (xếp thứ 3).
Đáng chú ý, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) lần đầu góp mặt ở hạng 287 với 42/100 điểm. Nhiều trường tụt hạng mạnh, gồm: trường Đại học Tôn Đức Thắng (199 xuống 231), trường Đại học Nguyễn Tất Thành (333 xuống 437), trường Đại học Huế (348 xuống 450), trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (421–430 xuống 901–950).
Danh sách 25 đại diện của Việt Nam lọt bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu châu Á năm 2026 như sau:
|STT
|Tên trường
|Thứ hạng 2026
|Thứ hạng 2025
|1
|Đại học Quốc gia Hà Nội
|158
|161
|2
|Đại học Duy Tân
|165
|127
|3
|Đại học Quốc gia TP.HCM
|175
|184
|4
|Đại học Tôn Đức Thắng
|231
|199
|5
|Đại học Văn Lang
|251
|491-500
|6
|Đại học HUTECH
|287
|Chưa xếp hạng
|7
|Đại học Bách khoa Hà Nội
|315
|388
|8
|Đại học Kinh tế TP.HCM
|318
|369
|9
|Đại học Công nghiệp TP.HCM
|355
|501-520
|10
|Đại học Nguyễn Tất Thành
|437
|333
|11
|Đại học Đà Nẵng
|439
|421-430
|12
|Đại học Huế
|450
|348
|13
|Đại học Cần Thơ
|493
|521-540
|14
|Đại học Ngoại Thương
|580
|Chưa xếp hạng
|15
|Đại học Giao thông Vận tải
|607
|481-490
|16
|Đại học Mở TP.HCM
|721-730
|701-750
|17
|Học viện Nông nghiệp Việt Nam
|781-790
|Chưa xếp hạng
|18
|Đại học Sư phạm Hà Nội
|801-850
|751-800
|19
|Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
|901-950
|421-430
|20
|Đại học Nông lâm TP.HCM
|951-1000
|Chưa xếp hạng
|21
|Đại học Phenikaa
|951-1000
|Chưa xếp hạng
|22
|Đại học Thủy lợi
|1001-1100
|Chưa xếp hạng
|23
|Đại học Thương mại
|1101-1200
|Chưa xếp hạng
|24
|Học viện Ngân hàng
|1201-1300
|Chưa xếp hạng
|25
|Đại học Vinh
|1201-1300
|851-900
Vận dụng mô hình “nón trải nghiệm” của Edgar Dale vào giảng dạyGiáo dục - 17 giờ trước
GĐXH - “Nón trải nghiệm” là các hoạt động học tập. Các hoạt động này được sắp xếp từ trên đỉnh xuống dựa vào mức độ trải nghiệm. Vận dụng mô hình “Nón trải nghiệm” trong giảng dạy mang lại nhiều giá trị thiết thực, góp phần chuyển đổi phương pháp dạy học từ truyền thụ thụ động sang học tập chủ động, trải nghiệm và sáng tạo.
Lộ diện ứng viên giáo sư trẻ nhất 2025Giáo dục - 19 giờ trước
GĐXH - Trong danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2025 do Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố, ông Trần Quốc Trung (39 tuổi) là giáo sư trẻ nhất.
Bảng lương của giáo viên có gì thay đổi từ ngày 1/1/2026?Giáo dục - 22 giờ trước
GĐXH - Với hệ số lương đặc thù theo đề xuất của Bộ GD&ĐT, lương tháng giáo viên các cấp có nhiều sự thay đổi.
900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025Giáo dục - 1 ngày trước
11 ứng viên (gồm 2 ứng viên giáo sư, 9 ứng viên phó giáo sư) không được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua trong đợt xét giáo sư, phó giáo sư năm 2025.
Từ 2026, lương giáo viên tăng thêm 2 - 7 triệu đồng/tháng?Giáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự thảo nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, lương nhà giáo của Bộ GD&ĐT, tất cả nhà giáo đều được hưởng “hệ số lương đặc thù”.
Không còn nhà công vụ, khó khăn bủa vây giáo viên vùng biên Mường LýGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH – Sạt lở tại Trường THCS Dân tộc Bán trú Mường Lý (Thanh Hóa) đã phá hủy công trình và nhà công vụ. Hơn 20 giáo viên phải sống tạm trong các phòng học cũ hoặc đi thuê nhà trọ bên ngoài.
Trường tiền tỷ phơi mưa nắng vì thiếu phòng họcGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Gần 2 tháng nay, nhiều học sinh của Trường THCS Nghi Ân (Nghệ An) phải chen chúc trong những phòng học tạm do một số phòng học chính đã bị hư hỏng do bão. Trong khi đó, dự án tiền tỷ xây trường kiên cố để thay thế vẫn dang dở, đang nằm phơi mưa nắng.
Hành trình thoát ánh hào quang của Quán quân Olympia duy nhất không du họcGiáo dục - 1 ngày trước
Quán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 Trần Thế Trung mong thoát khỏi "hào quang" quá khứ, theo đuổi giá trị phù hợp thay vì chạy theo số đông.
Cuộc sống hiện tại của Quán quân Olympia đầu tiên trường AmsGiáo dục - 3 ngày trước
Một trong những nhà vô địch Olympia hiếm hoi trở về quê hương, kiên định với hành trình gieo tri thức.
Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà NộiGiáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Theo quy định, các ngày nghỉ lễ, Tết của ngành giáo dục, bao gồm giáo viên và học sinh các cấp, luôn tuân thủ Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm của Thủ tướng Chính phủ.
Trường tiền tỷ phơi mưa nắng vì thiếu phòng họcGiáo dục
GĐXH - Gần 2 tháng nay, nhiều học sinh của Trường THCS Nghi Ân (Nghệ An) phải chen chúc trong những phòng học tạm do một số phòng học chính đã bị hư hỏng do bão. Trong khi đó, dự án tiền tỷ xây trường kiên cố để thay thế vẫn dang dở, đang nằm phơi mưa nắng.