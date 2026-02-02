Đạt 16 điểm thi tốt nghiệp mới được xét học bạ, nỗi lo 'hẹp cửa' vào đại học
Nhiều trường đại học cho rằng dự thảo quy định thí sinh phải đạt 16 điểm/3 môn để xét học bạ là khá cứng, có thể thu hẹp cơ hội trúng tuyển của không ít thí sinh.
Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo quy chế tuyển sinh đại học với nhiều điểm mới, trong đó quy định về nguồn tuyển đối với phương thức xét tuyển bằng học bạ đang gây nhiều tranh luận.
Quy định này nêu rõ: Đối với phương thức xét tuyển bằng học bạ, tổ hợp xét tuyển phải sử dụng điểm trung bình chung của 6 học kỳ (lớp 10, 11 và 12) của ít nhất 3 môn học, trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ văn. Trọng số tính điểm xét tuyển không thấp hơn 1/3 tổng điểm theo thang 30.
Đáng chú ý, phương thức này chỉ áp dụng với thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng với tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 16 điểm. Quy định này không áp dụng đối với thí sinh được đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp THPT.
Điều này đồng nghĩa thí sinh muốn xét tuyển học bạ phải đạt từ 16 điểm trở lên ở kỳ thi tốt nghiệp THPT, thay vì chỉ căn cứ vào kết quả học tập như trước đây.
Những năm gần đây, các trường đại học sử dụng đa dạng phương thức xét tuyển, trong đó chủ đạo là xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ. Đáng chú ý, nhiều trường dành tỷ lệ chỉ tiêu khá lớn cho phương thức xét học bạ.
Thực tế cho thấy, điểm chuẩn học bạ tại đa số trường đại học hiện nay ở mức 18 điểm, tương đương trung bình mỗi môn 6 điểm là có thể trúng tuyển. Trong khi đó, không ít trường lại lấy điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT chỉ từ 15 điểm. Sự chênh lệch này đang đặt ra nhiều ý kiến tranh luận về tính hợp lý và công bằng giữa các phương thức tuyển sinh.
Ông Trịnh Hữu Chung, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định, cho rằng nếu Bộ GD-ĐT đưa ra ràng buộc điểm thi đối với phương thức xét học bạ sẽ tác động lớn đến thí sinh và các trường đại học.
Theo ông Chung, xu hướng giáo dục đại học trên thế giới là mở rộng đầu vào, chú trọng chất lượng đầu ra, do đó không nên đặt thêm rào cản. “ Chỉ cần học sinh tốt nghiệp THPT là đủ điều kiện vào đại học. Hiện nay, nhiều trường lấy điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp chỉ khoảng 15 điểm. Nếu xét học bạ lại yêu cầu thí sinh phải đạt 16 điểm thì các trường đâu cần xét học bạ nữa ”, ông nêu.
Ông Chung cũng cho rằng chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng phân hóa, mức độ học tập ngày càng khó, trong khi đề thi một số năm có độ khó cao. Vì vậy, việc quy định mức điểm sàn 16 cần được xem xét lại. “Theo tôi, nên bỏ quy định này, hoặc nếu giữ thì mức điểm phù hợp hơn là 15”, ông Chung đề xuất.
Trưởng phòng đào tạo của một trường đại học tại TP.HCM cho rằng, dự thảo này nhằm “siết” các cơ sở đào tạo có mức điểm trúng tuyển quá thấp trong những năm gần đây, phổ biến ở mức 14-15 điểm. Về mặt chất lượng đào tạo, đây là chủ trương tích cực và hợp lý.
Tuy nhiên, theo vị này, việc áp dụng một ngưỡng điểm cụ thể sẽ gặp nhiều khó khăn do đề thi tốt nghiệp THPT mỗi năm có mức độ khó khác nhau. Nếu rơi vào năm đề khó, ngay cả những thí sinh có năng lực cũng khó đạt mức điểm yêu cầu. Vì vậy, việc ấn định một mức điểm cứng có thể gây áp lực lớn cho một số trường, đặc biệt là các trường tư thục, trường địa phương hoặc những ngành vốn khó tuyển sinh.
Thực tế những năm gần đây cho thấy nhiều trường có điểm chuẩn rất thấp, chỉ 14-15 điểm. Nếu áp dụng quy định khống chế, các trường buộc phải nâng điểm chuẩn, nhưng cần tính toán kỹ lưỡng để xác định ngưỡng phù hợp, vừa bảo đảm chất lượng đào tạo, vừa tránh gây khó khăn cho công tác tuyển sinh.
Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh - Trường ĐH Công Thương TP.HCM, cho rằng mục tiêu của dự thảo quy định là tích cực nhưng việc ấn định một mức điểm cứng là chưa hợp lý. Theo ông, mức điểm này nên linh hoạt theo từng năm, bởi độ khó của đề thi tốt nghiệp THPT có thể thay đổi.
“ Có năm học sinh làm bài tốt hơn năm trước thì sao? Khi đó, một mức điểm cố định sẽ không còn phù hợp. Do vậy mức sàn này nên căn cứ vào mặt bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT hằng năm ”, ông Sơn nêu quan điểm.
Theo ông, mức 16 điểm hiện nay là khá cao, vì vậy cần được điều chỉnh linh hoạt theo độ khó của đề thi. “Nếu có thể, mức điểm nên dao động trong khoảng 14-16 điểm, tùy theo thực tế từng năm, như vậy sẽ hợp lý hơn”, ông Sơn đề xuất.
TP.HCM yêu cầu các trường không được tổ chức hội trại qua đêmGiáo dục - 1 ngày trước
Kể từ học kỳ 2 năm học 2025-2026, học sinh tại TP.HCM sẽ không được tổ chức hội trại qua đêm.
Vì sao dự kiến giới hạn 10 nguyện vọng xét tuyển đại học?Giáo dục - 1 ngày trước
Việc đề xuất giới hạn 10 nguyện vọng xét tuyển đại học cho mỗi thí sinh đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.
Tiếng Anh - môn thi thứ ba vào lớp 10: Phụ huynh yên tâm, nhà trường chủ độngGiáo dục - 1 ngày trước
Việc Sở GD&ĐT Hà Nội công bố ngoại ngữ (tiếng Anh) là môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2026–2027 nhận được sự đồng thuận của phụ huynh và nhà trường. Phụ huynh cho rằng, công bố sớm sẽ giúp giảm áp lực cho học sinh, trong khi các trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập bài bản, tránh học lệch.
Đã có 16 tỉnh, thành công bố môn thi vào lớp 10Giáo dục - 1 ngày trước
Tính đến cuối tháng 1/2026, 16 tỉnh, thành trên cả nước đã công bố môn thi lớp 10 công lập. Phần lớn địa phương chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ ba.
Hội chợ quê đưa không khí Tết Nguyên đán về sớm trên nhiều sân trường Thủ đôGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Tết không chỉ hiện diện qua cành đào, câu đối đỏ, tại nhiều ngôi trường trên địa bạn thành phố Hà Nội, không khí xuân những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 càng trở nên sôi nổi, giàu ý nghĩa từ những hoạt động trải nghiệm thú vị.
TPHCM dừng mọi bữa ăn bán trú do công ty nghi dùng thịt bẩn cung cấpGiáo dục - 3 ngày trước
Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường dừng mọi bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food).
Tuyển sinh Đại học 2026: Bộ GD-ĐT "siết" phương thức và số nguyện vọng xét tuyểnGiáo dục - 4 ngày trước
Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố dự thảo quy chế tuyển sinh đại học 2026 với rất nhiều điểm mới quan trọng, tác động trực tiếp đến thí sinh và các trường.
Việt Nam lọt top 8 'tọa độ du học thế hệ mới' trên toàn cầuGiáo dục - 5 ngày trước
Việt Nam vừa được xếp vào nhóm 8 điểm đến du học mới nổi hấp dẫn nhất thế giới, đứng cùng các quốc gia như Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan và Lithuania.
'Bản đồ IELTS' mùa tuyển sinh 2026: 12 trường đại học công bố cách quy đổiGiáo dục - 6 ngày trước
12 trường đại học công bố phương án quy đổi IELTS trong tuyển sinh 2026 với mức điểm và cách sử dụng khác nhau, phản ánh xu hướng linh hoạt hóa đầu vào.
Ấn tượng 3 nam sinh trong một lớp cùng giành giải Nhất học sinh giỏi Quốc giaGiáo dục - 6 ngày trước
Không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai, 3 nam sinh lớp 12C5 Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cùng đoạt giải Nhất tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh năm 2025-2026.
Điều ít biết về ba mẹ con đều đoạt giải học sinh giỏi quốc giaGiáo dục
Em Tống Hà Thành - chủ nhân giải Nhì HSG Quốc gia môn Vật lí năm nay có mẹ và chị gái cũng đều từng đoạt giải HSG Quốc gia môn Ngữ văn.