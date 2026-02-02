Đạt 16 điểm thi tốt nghiệp mới được xét học bạ, nỗi lo 'hẹp cửa' vào đại học

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo quy chế tuyển sinh đại học với nhiều điểm mới, trong đó quy định về nguồn tuyển đối với phương thức xét tuyển bằng học bạ đang gây nhiều tranh luận.

Quy định này nêu rõ: Đối với phương thức xét tuyển bằng học bạ, tổ hợp xét tuyển phải sử dụng điểm trung bình chung của 6 học kỳ (lớp 10, 11 và 12) của ít nhất 3 môn học, trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ văn. Trọng số tính điểm xét tuyển không thấp hơn 1/3 tổng điểm theo thang 30.

Đáng chú ý, phương thức này chỉ áp dụng với thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng với tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 16 điểm. Quy định này không áp dụng đối với thí sinh được đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp THPT.

Điều này đồng nghĩa thí sinh muốn xét tuyển học bạ phải đạt từ 16 điểm trở lên ở kỳ thi tốt nghiệp THPT, thay vì chỉ căn cứ vào kết quả học tập như trước đây.

Những năm gần đây, các trường đại học sử dụng đa dạng phương thức xét tuyển, trong đó chủ đạo là xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ. Đáng chú ý, nhiều trường dành tỷ lệ chỉ tiêu khá lớn cho phương thức xét học bạ.

Thực tế cho thấy, điểm chuẩn học bạ tại đa số trường đại học hiện nay ở mức 18 điểm, tương đương trung bình mỗi môn 6 điểm là có thể trúng tuyển. Trong khi đó, không ít trường lại lấy điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT chỉ từ 15 điểm. Sự chênh lệch này đang đặt ra nhiều ý kiến tranh luận về tính hợp lý và công bằng giữa các phương thức tuyển sinh.

Thí sinh TPHCM dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. (Ảnh: Nguyễn Huế)

Ông Trịnh Hữu Chung, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định, cho rằng nếu Bộ GD-ĐT đưa ra ràng buộc điểm thi đối với phương thức xét học bạ sẽ tác động lớn đến thí sinh và các trường đại học.

Theo ông Chung, xu hướng giáo dục đại học trên thế giới là mở rộng đầu vào, chú trọng chất lượng đầu ra, do đó không nên đặt thêm rào cản. “ Chỉ cần học sinh tốt nghiệp THPT là đủ điều kiện vào đại học. Hiện nay, nhiều trường lấy điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp chỉ khoảng 15 điểm. Nếu xét học bạ lại yêu cầu thí sinh phải đạt 16 điểm thì các trường đâu cần xét học bạ nữa ”, ông nêu.

Ông Chung cũng cho rằng chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng phân hóa, mức độ học tập ngày càng khó, trong khi đề thi một số năm có độ khó cao. Vì vậy, việc quy định mức điểm sàn 16 cần được xem xét lại. “Theo tôi, nên bỏ quy định này, hoặc nếu giữ thì mức điểm phù hợp hơn là 15”, ông Chung đề xuất.

Trưởng phòng đào tạo của một trường đại học tại TP.HCM cho rằng, dự thảo này nhằm “siết” các cơ sở đào tạo có mức điểm trúng tuyển quá thấp trong những năm gần đây, phổ biến ở mức 14-15 điểm. Về mặt chất lượng đào tạo, đây là chủ trương tích cực và hợp lý.

Tuy nhiên, theo vị này, việc áp dụng một ngưỡng điểm cụ thể sẽ gặp nhiều khó khăn do đề thi tốt nghiệp THPT mỗi năm có mức độ khó khác nhau. Nếu rơi vào năm đề khó, ngay cả những thí sinh có năng lực cũng khó đạt mức điểm yêu cầu. Vì vậy, việc ấn định một mức điểm cứng có thể gây áp lực lớn cho một số trường, đặc biệt là các trường tư thục, trường địa phương hoặc những ngành vốn khó tuyển sinh.

Thực tế những năm gần đây cho thấy nhiều trường có điểm chuẩn rất thấp, chỉ 14-15 điểm. Nếu áp dụng quy định khống chế, các trường buộc phải nâng điểm chuẩn, nhưng cần tính toán kỹ lưỡng để xác định ngưỡng phù hợp, vừa bảo đảm chất lượng đào tạo, vừa tránh gây khó khăn cho công tác tuyển sinh.

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh - Trường ĐH Công Thương TP.HCM, cho rằng mục tiêu của dự thảo quy định là tích cực nhưng việc ấn định một mức điểm cứng là chưa hợp lý. Theo ông, mức điểm này nên linh hoạt theo từng năm, bởi độ khó của đề thi tốt nghiệp THPT có thể thay đổi.

“ Có năm học sinh làm bài tốt hơn năm trước thì sao? Khi đó, một mức điểm cố định sẽ không còn phù hợp. Do vậy mức sàn này nên căn cứ vào mặt bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT hằng năm ”, ông Sơn nêu quan điểm.

Theo ông, mức 16 điểm hiện nay là khá cao, vì vậy cần được điều chỉnh linh hoạt theo độ khó của đề thi. “Nếu có thể, mức điểm nên dao động trong khoảng 14-16 điểm, tùy theo thực tế từng năm, như vậy sẽ hợp lý hơn”, ông Sơn đề xuất.