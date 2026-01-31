Vì sao dự kiến giới hạn 10 nguyện vọng xét tuyển đại học?
Việc đề xuất giới hạn 10 nguyện vọng xét tuyển đại học cho mỗi thí sinh đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.
Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm trong dự thảo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học và tuyển sinh trình độ cao đẳng giáo dục mầm non vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố là quy định dự kiến khống chế số lượng nguyện vọng xét tuyển đại học của mỗi thí sinh.
Theo dự thảo, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng trong một đợt xét tuyển. Trong khi đó, ở các năm trước, mỗi thí sinh được đăng ký số lượng nguyện vọng không giới hạn. Cùng với đó, đối với các chương trình đào tạo giáo viên, dự thảo quy định chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 3.
Làm rõ nội dung đang được quan tâm này, thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc đề xuất giới hạn số lượng nguyện vọng được xây dựng trên cơ sở theo dõi, phân tích dữ liệu tuyển sinh trong nhiều năm. Thực tế cho thấy, tỷ lệ thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng 1 chiếm 35,1%, trong khi thí sinh trúng tuyển ở các nguyện vọng dưới 10 chiếm tới 98,5%. Số thí sinh trúng tuyển ở các nguyện vọng lớn hơn 10 là rất thấp, chỉ chiếm chưa tới 1%.
Bên cạnh đó, phần lớn các cơ sở đào tạo đều đề xuất giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký cho mỗi thí sinh, phổ biến ở mức từ 1 đến 5 nguyện vọng. Tuy nhiên, trên cơ sở phân tích số liệu và nhằm bảo đảm cơ hội học tập của thí sinh trong điều kiện tất cả đều được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển, không phụ thuộc vào thứ tự ưu tiên của nguyện vọng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất mức tối đa 10 nguyện vọng cho mỗi đợt xét tuyển.
Việc điều chỉnh này góp phần giảm chi phí đăng ký cho thí sinh, rút ngắn thời gian xử lý xét tuyển của hệ thống, đồng thời giúp quá trình tuyển sinh gọn nhẹ, hiệu quả hơn. Quy định mới cũng đặt ra yêu cầu để thí sinh phải tìm hiểu kỹ hơn về ngành nghề, cơ sở đào tạo, từ đó xác định lựa chọn phù hợp với năng lực và sở trường của bản thân, thay vì đăng ký dàn trải nhiều nguyện vọng “cho chắc” như trước đây.
Riêng với các chương trình đào tạo giáo viên được Nhà nước hỗ trợ ngân sách đào tạo, việc chỉ xét tuyển các nguyện vọng từ 1 đến 3 nhằm giúp thí sinh xác định rõ ràng mục tiêu nghề nghiệp ngay từ đầu. Quy định này cũng tạo thuận lợi cho các trường sư phạm trong việc dự báo chính xác số lượng sinh viên nhập học hưởng ngân sách, đồng thời gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng đội ngũ giáo viên sau tốt nghiệp.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nội dung trong dự thảo Quy chế vẫn đang được lấy ý kiến rộng rãi. Những góp ý xác đáng sẽ là cơ sở để hoàn thiện quy định, bảo đảm vừa tạo thuận lợi cho thí sinh, vừa nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tuyển sinh đại học từ năm 2026.
