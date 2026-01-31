Hội chợ quê đưa không khí Tết Nguyên đán về sớm trên nhiều sân trường Thủ đô

Hội chợ quê, điểm nhấn văn hóa tại Trường THCS Phú Diễn

Tại trường THPT Phú Diễn, phường Phú Diễn, những ngày cuối năm học không còn đơn thuần là các tiết học khép lại trước kỳ nghỉ Tết. Sân trường rộn ràng hơn thường ngày, sắc xuân hiện diện trong từng góc lớp, bảng tin, tiểu cảnh trang trí mang đậm hơi thở Tết cổ truyền. Thầy cô và học sinh cùng nhau trang hoàng không gian học đường bằng đào, quất, câu đối, mâm ngũ quả, tạo nên một "mùa xuân học đường" ấm áp, gần gũi.

Những ngày cuối năm không khí Tết đỏ rực, bừng sáng khắp sân trường, góc lớp tại trường THCS Phú Diễn.

Không khí ấy không chỉ mang ý nghĩa trang trí, mà còn là sự chuẩn bị về tinh thần, giúp các em học sinh cảm nhận Tết như một phần của đời sống văn hóa, gắn với gia đình, quê hương và trách nhiệm gìn giữ truyền thống dân tộc. Trong từng hoạt động ngoại khóa, từng câu chuyện đầu giờ, Tết được kể lại bằng ký ức, bằng phong tục, bằng niềm tự hào về cội nguồn.

Sáng nay (30/1), trường THCS Phú Diễn đã tổ chức Hội chợ quê chào Xuân Bính Ngọ 2026.

Nối tiếp mạch không khí ấy, sáng ngày 30/1, trường THCS Phú Diễn đã tổ chức Hội chợ quê chào Xuân Bính Ngọ 2026. Hội chợ quê không chỉ là một sự kiện vui Xuân, mà còn là hoạt động giáo dục giàu chiều sâu, giúp học sinh hiểu hơn về phong tục Tết cổ truyền, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.

Hội chợ chào xuân Bính Ngọ tại trường THCS Phú Diễn.

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là phần thi bày mâm ngũ quả ngày Tết với sự tham gia của 34 lớp học. Mỗi mâm ngũ quả là một câu chuyện văn hóa, thể hiện sự khéo léo, sáng tạo của học sinh, đồng thời gửi gắm ước vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng, đủ đầy và hạnh phúc.

Bên cạnh đó, 34 gian hàng của các lớp được bày trí công phu, mang đậm nét làng quê Việt: từ những vật dụng mộc mạc, thân quen đến cách sắp xếp hài hòa, tinh tế. Tất cả tạo nên một không gian hội chợ ấm áp, gần gũi, đậm hồn quê, kết tinh từ sự chuẩn bị tâm huyết của thầy cô, học sinh và các bậc phụ huynh.

Thông qua việc trực tiếp tổ chức, tham gia bán các món ăn truyền thống, đồ dùng mang bản sắc quê hương, học sinh được vận dụng kiến thức vào thực tiễn, rèn luyện kỹ năng tính toán, lập kế hoạch, quản lý chi tiêu, giao tiếp, hợp tác và giải quyết vấn đề. Quan trọng hơn, các em được bồi dưỡng những phẩm chất cốt lõi như chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, tiết kiệm và tinh thần sẻ chia với cộng đồng.

Các thầy cô giáo và phụ huynh cũng hào hứng, vui vẻ tạo dáng khi bước vào các gian hàng.

Hội chợ còn sôi động với nhiều trò chơi dân gian như viết thư pháp đầu xuân, bịt mắt bắt vịt, múa sạp, ném cổ chai… mang đến tiếng cười, niềm vui và những trải nghiệm khó quên trong ký ức tuổi học trò.

Tết đến từ nồi bánh chưng hồng lửa yêu thương

Nếu Hội chợ quê ở bậc trung học là nơi học sinh được "thực hành Tết", thì tại Trường Mầm non Sen Hồng (phường Dương Nội), Tết lại đến theo cách rất đỗi hồn nhiên và ấm áp.

Ngày 29/1, Trường Mần Non Sen Hồng (phường Dương Nội) đã tổ chức lễ hội gói bánh chưng, thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh tham gia.

Ngày 29/1, trong khuôn viên nhà trường, thầy cô đã tổ chức chương trình Lễ hội gói bánh chưng cho học sinh mầm non, với sự tham gia nhiệt tình của ông bà, cha mẹ học sinh. Không khí gói bánh rộn ràng tiếng nói cười, lá dong xanh, gạo nếp trắng, đỗ vàng, thịt hồng… cùng nhau tạo nên những nồi bánh chưng đỏ hồng lửa Tết, không chỉ là món ăn, mà là biểu tượng của sự sum vầy, yêu thương và gắn kết.

Các em nhỏ háo hức dõi theo từng công đoạn, mắt tròn xoe nhìn lá dong được gấp vuông vắn, sợi lạt buộc chặt, nồi bánh sôi ùng ục... Đến ngày 30/1, khi những chiếc bánh chưng đã được các cô giáo luộc chín, mỗi em nhỏ được trao tận tay một chiếc bánh chưng của riêng mình. Sân trường rộn ràng tiếng cười, bé nào cũng nâng niu chiếc bánh, khoe rối rít với bạn bè, thầy cô một ký ức Tết đầu đời giản dị mà khó quên.

Tết đến từ nồi bánh chưng hồng lửa yêu thương

Chiều nay, trường Tiểu học Cầu Diễn cũng tổ chức Hội chợ quê tạo không gian vui chơi, trải nghiệm thú vị cho học sinh, để phù hợp với lứa tuổi của học sinh, việc mua bán được dùng phiếu quy định mệnh giá. Có thể thấy một điểm chung tại các trường: Tết không chỉ là kỳ nghỉ, mà là một bài học sống động về văn hóa, về yêu thương và trách nhiệm cộng đồng.

Những hoạt động trải nghiệm ngày Tết trong trường học đã góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, giúp học sinh từ mầm non đến trung học hiểu rằng Tết không chỉ nằm trong mâm cỗ hay phong bao lì xì, mà còn ở sự sẻ chia, ở ký ức sum vầy, ở niềm tự hào gìn giữ truyền thống dân tộc.

