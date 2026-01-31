Hội chợ quê đưa không khí Tết Nguyên đán về sớm trên nhiều sân trường Thủ đô
GĐXH - Tết không chỉ hiện diện qua cành đào, câu đối đỏ, tại nhiều ngôi trường trên địa bạn thành phố Hà Nội, không khí xuân những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 càng trở nên sôi nổi, giàu ý nghĩa từ những hoạt động trải nghiệm thú vị.
Hội chợ quê, điểm nhấn văn hóa tại Trường THCS Phú Diễn
Tại trường THPT Phú Diễn, phường Phú Diễn, những ngày cuối năm học không còn đơn thuần là các tiết học khép lại trước kỳ nghỉ Tết. Sân trường rộn ràng hơn thường ngày, sắc xuân hiện diện trong từng góc lớp, bảng tin, tiểu cảnh trang trí mang đậm hơi thở Tết cổ truyền. Thầy cô và học sinh cùng nhau trang hoàng không gian học đường bằng đào, quất, câu đối, mâm ngũ quả, tạo nên một "mùa xuân học đường" ấm áp, gần gũi.
Những ngày cuối năm không khí Tết đỏ rực, bừng sáng khắp sân trường, góc lớp tại trường THCS Phú Diễn.
Không khí ấy không chỉ mang ý nghĩa trang trí, mà còn là sự chuẩn bị về tinh thần, giúp các em học sinh cảm nhận Tết như một phần của đời sống văn hóa, gắn với gia đình, quê hương và trách nhiệm gìn giữ truyền thống dân tộc. Trong từng hoạt động ngoại khóa, từng câu chuyện đầu giờ, Tết được kể lại bằng ký ức, bằng phong tục, bằng niềm tự hào về cội nguồn.
Sáng nay (30/1), trường THCS Phú Diễn đã tổ chức Hội chợ quê chào Xuân Bính Ngọ 2026.
Nối tiếp mạch không khí ấy, sáng ngày 30/1, trường THCS Phú Diễn đã tổ chức Hội chợ quê chào Xuân Bính Ngọ 2026. Hội chợ quê không chỉ là một sự kiện vui Xuân, mà còn là hoạt động giáo dục giàu chiều sâu, giúp học sinh hiểu hơn về phong tục Tết cổ truyền, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.
Hội chợ chào xuân Bính Ngọ tại trường THCS Phú Diễn.
Điểm nhấn nổi bật của chương trình là phần thi bày mâm ngũ quả ngày Tết với sự tham gia của 34 lớp học. Mỗi mâm ngũ quả là một câu chuyện văn hóa, thể hiện sự khéo léo, sáng tạo của học sinh, đồng thời gửi gắm ước vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng, đủ đầy và hạnh phúc.
Bên cạnh đó, 34 gian hàng của các lớp được bày trí công phu, mang đậm nét làng quê Việt: từ những vật dụng mộc mạc, thân quen đến cách sắp xếp hài hòa, tinh tế. Tất cả tạo nên một không gian hội chợ ấm áp, gần gũi, đậm hồn quê, kết tinh từ sự chuẩn bị tâm huyết của thầy cô, học sinh và các bậc phụ huynh.
Thông qua việc trực tiếp tổ chức, tham gia bán các món ăn truyền thống, đồ dùng mang bản sắc quê hương, học sinh được vận dụng kiến thức vào thực tiễn, rèn luyện kỹ năng tính toán, lập kế hoạch, quản lý chi tiêu, giao tiếp, hợp tác và giải quyết vấn đề. Quan trọng hơn, các em được bồi dưỡng những phẩm chất cốt lõi như chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, tiết kiệm và tinh thần sẻ chia với cộng đồng.
Hội chợ còn sôi động với nhiều trò chơi dân gian như viết thư pháp đầu xuân, bịt mắt bắt vịt, múa sạp, ném cổ chai… mang đến tiếng cười, niềm vui và những trải nghiệm khó quên trong ký ức tuổi học trò.
Tết đến từ nồi bánh chưng hồng lửa yêu thương
Nếu Hội chợ quê ở bậc trung học là nơi học sinh được "thực hành Tết", thì tại Trường Mầm non Sen Hồng (phường Dương Nội), Tết lại đến theo cách rất đỗi hồn nhiên và ấm áp.
Ngày 29/1, Trường Mần Non Sen Hồng (phường Dương Nội) đã tổ chức lễ hội gói bánh chưng, thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh tham gia.
Ngày 29/1, trong khuôn viên nhà trường, thầy cô đã tổ chức chương trình Lễ hội gói bánh chưng cho học sinh mầm non, với sự tham gia nhiệt tình của ông bà, cha mẹ học sinh. Không khí gói bánh rộn ràng tiếng nói cười, lá dong xanh, gạo nếp trắng, đỗ vàng, thịt hồng… cùng nhau tạo nên những nồi bánh chưng đỏ hồng lửa Tết, không chỉ là món ăn, mà là biểu tượng của sự sum vầy, yêu thương và gắn kết.
Các em nhỏ háo hức dõi theo từng công đoạn, mắt tròn xoe nhìn lá dong được gấp vuông vắn, sợi lạt buộc chặt, nồi bánh sôi ùng ục... Đến ngày 30/1, khi những chiếc bánh chưng đã được các cô giáo luộc chín, mỗi em nhỏ được trao tận tay một chiếc bánh chưng của riêng mình. Sân trường rộn ràng tiếng cười, bé nào cũng nâng niu chiếc bánh, khoe rối rít với bạn bè, thầy cô một ký ức Tết đầu đời giản dị mà khó quên.
Tết đến từ nồi bánh chưng hồng lửa yêu thương
Chiều nay, trường Tiểu học Cầu Diễn cũng tổ chức Hội chợ quê tạo không gian vui chơi, trải nghiệm thú vị cho học sinh, để phù hợp với lứa tuổi của học sinh, việc mua bán được dùng phiếu quy định mệnh giá. Có thể thấy một điểm chung tại các trường: Tết không chỉ là kỳ nghỉ, mà là một bài học sống động về văn hóa, về yêu thương và trách nhiệm cộng đồng.
Những hoạt động trải nghiệm ngày Tết trong trường học đã góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, giúp học sinh từ mầm non đến trung học hiểu rằng Tết không chỉ nằm trong mâm cỗ hay phong bao lì xì, mà còn ở sự sẻ chia, ở ký ức sum vầy, ở niềm tự hào gìn giữ truyền thống dân tộc.
TPHCM dừng mọi bữa ăn bán trú do công ty nghi dùng thịt bẩn cung cấpGiáo dục - 1 ngày trước
Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường dừng mọi bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food).
Tuyển sinh Đại học 2026: Bộ GD-ĐT "siết" phương thức và số nguyện vọng xét tuyểnGiáo dục - 2 ngày trước
Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố dự thảo quy chế tuyển sinh đại học 2026 với rất nhiều điểm mới quan trọng, tác động trực tiếp đến thí sinh và các trường.
Việt Nam lọt top 8 'tọa độ du học thế hệ mới' trên toàn cầuGiáo dục - 3 ngày trước
Việt Nam vừa được xếp vào nhóm 8 điểm đến du học mới nổi hấp dẫn nhất thế giới, đứng cùng các quốc gia như Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan và Lithuania.
'Bản đồ IELTS' mùa tuyển sinh 2026: 12 trường đại học công bố cách quy đổiGiáo dục - 4 ngày trước
12 trường đại học công bố phương án quy đổi IELTS trong tuyển sinh 2026 với mức điểm và cách sử dụng khác nhau, phản ánh xu hướng linh hoạt hóa đầu vào.
Ấn tượng 3 nam sinh trong một lớp cùng giành giải Nhất học sinh giỏi Quốc giaGiáo dục - 4 ngày trước
Không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai, 3 nam sinh lớp 12C5 Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cùng đoạt giải Nhất tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh năm 2025-2026.
Top 20 ngôi trường THPT xuất sắc nhất kỳ thi Học sinh Giỏi quốc gia 2025 - 2026Giáo dục - 6 ngày trước
20 trường THPT nổi bật nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2025 - 2026 là những “cái nôi” đào tạo nhân tài với thành tích ấn tượng trên cả nước.
Thông tin chính thức về kỳ thi đánh giá năng lực 2026 của Đại học lớn nhất nướcGiáo dục - 1 tuần trước
Năm 2026, các trường đại học vẫn sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM trong công tác tuyển sinh. Thí sinh có thể đăng ký từ ngày 24/1 để có suất dự thi tại 15 tỉnh, thành trên cả nước.
Điều ít biết về ba mẹ con đều đoạt giải học sinh giỏi quốc giaGiáo dục - 1 tuần trước
Em Tống Hà Thành - chủ nhân giải Nhì HSG Quốc gia môn Vật lí năm nay có mẹ và chị gái cũng đều từng đoạt giải HSG Quốc gia môn Ngữ văn.
Hà Nội công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố lớp 9Giáo dục - 1 tuần trước
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa lớp 9 năm học 2025-2026 và hướng dẫn đăng ký phúc khảo.
Anh em song sinh xứ Thanh cùng dẫn đầu cuộc thi học sinh giỏi Toán quốc gia 2026Giáo dục - 1 tuần trước
Lê Vĩnh Kỳ và Lê Phúc Khánh lớp 12T2, Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) cùng đạt 29/40 điểm, đồng giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Toán quốc gia 2025 - 2026.
Điều ít biết về ba mẹ con đều đoạt giải học sinh giỏi quốc giaGiáo dục
Em Tống Hà Thành - chủ nhân giải Nhì HSG Quốc gia môn Vật lí năm nay có mẹ và chị gái cũng đều từng đoạt giải HSG Quốc gia môn Ngữ văn.