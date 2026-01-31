TP.HCM yêu cầu các trường không được tổ chức hội trại qua đêm
Kể từ học kỳ 2 năm học 2025-2026, học sinh tại TP.HCM sẽ không được tổ chức hội trại qua đêm.
Sở GD&ĐT TP.HCM vừa chỉ đạo các trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học chủ động, linh hoạt tổ chức ít nhất một hội trại tại đơn vị từ nay đến khi kết thúc năm học 2025-2026. Các hình thức tổ chức có thể đa dạng như hội trại xuân, trại 26/3 hoặc trại hè, tùy điều kiện thực tế của từng trường.
Hoạt động hội trại được Sở GD&ĐT xác định là sân chơi giáo dục quan trọng, tạo điều kiện để học sinh giao lưu, học hỏi, phát huy tính sáng tạo, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng sinh hoạt tập thể; qua đó góp phần xây dựng môi trường học tập năng động, gắn kết. Sở cũng khuyến khích các trường duy trì, phát triển mô hình hội trại trong những năm học tiếp theo.
Đáng chú ý, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu việc tổ chức hội trại phải diễn ra trong khuôn viên nhà trường, không bố trí cho học sinh ở lại qua đêm và bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn.
Song song với việc tổ chức hội trại, các cơ sở giáo dục được yêu cầu đẩy mạnh truyền thông thông điệp học sinh thành phố năm 2026 với chủ đề: “Học sinh thành phố làm theo lời Bác - Tự hào truyền thống - Tiếp nối tương lai”, gắn với việc lan tỏa tinh thần trường học hạnh phúc trong nhà trường.
Theo đó, học sinh TP.HCM sẽ bày tỏ quyết tâm giữ gìn và phát huy truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam; thực hiện nghiêm 5 điều Bác Hồ dạy; xây dựng tình bạn đẹp, tôn trọng sự đa dạng, cùng tạo dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện.
Bên cạnh đó, các em sẽ tích cực rèn luyện, lan tỏa các giá trị sống tích cực, tham gia hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường, xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp.
Với tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, học sinh TP.HCM sẽ cam kết lan tỏa thông điệp hội trại đến toàn trường, toàn cụm trại; thi đua học tập, rèn luyện, tích cực đóng góp cho cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh học sinh thành phố văn minh, nhân ái và giàu bản sắc.
