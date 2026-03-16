3 bài tập đơn giản mỗi sáng giúp giảm đau nhức cơ thể

1. Vì sao nhiều người thường xuyên bị đau nhức cơ thể?

Đau nhức cơ thể là tình trạng khá phổ biến trong cuộc sống hiện đại. Những người làm việc văn phòng, mang vác vật nặng, đứng lâu hoặc ngồi sai tư thế dễ gặp tình trạng căng cơ, đau lưng, đau cổ vai gáy và đau mỏi toàn thân. Ngoài ra, ít vận động, căng thẳng kéo dài hoặc ngủ không đúng tư thế cũng có thể khiến cơ bắp bị co cứng, giảm độ linh hoạt. Khi các nhóm cơ không được kéo giãn thường xuyên, chúng dễ bị mỏi và gây đau nhức.

Theo các chuyên gia y học thể thao, vận động nhẹ nhàng là một trong những cách an toàn giúp giảm đau cơ xương khớp. Các bài tập đơn giản có thể giúp tăng tuần hoàn máu, cải thiện độ linh hoạt của cơ và hỗ trợ giảm cảm giác đau mỏi. Thay vì phụ thuộc vào thuốc giảm đau, việc duy trì thói quen vận động khoảng 10–15 phút mỗi ngày có thể giúp cải thiện đáng kể tình trạng đau nhức cơ thể.

2. Bài tập giảm đau nhức cơ thể

Dưới đây là ba bài tập đơn giản có thể thực hiện vào buổi sáng để hỗ trợ giảm đau và giúp cơ thể linh hoạt hơn.

2.1 Đi bộ nhanh giúp giãn cơ và giảm căng thẳng

Đi bộ nhanh là một trong những hình thức vận động đơn giản và dễ thực hiện. Hoạt động này không chỉ giúp cải thiện sức khỏe tim mạch mà còn hỗ trợ giảm đau cơ và giảm căng thẳng. Khi đi bộ, các nhóm cơ ở chân, lưng và vai được vận động nhịp nhàng, giúp tăng lưu thông máu và giảm tình trạng co cứng cơ. Ngoài ra, đi bộ thường xuyên còn giúp kiểm soát cân nặng , hỗ trợ ổn định đường huyết và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Nhiều nghiên cứu cho thấy chỉ cần đi bộ nhanh khoảng 10–15 phút mỗi ngày cũng có thể mang lại lợi ích cho hệ cơ xương khớp và sức khỏe tim mạch.

Cách thực hiện:

Bắt đầu bằng việc đi bộ chậm khoảng 3–5 phút để làm ấm cơ thể.

Sau đó tăng dần tốc độ, đi nhanh hơn bình thường nhưng vẫn giữ nhịp thở đều.

Trong khi đi, giữ vai thả lỏng và vung tay tự nhiên theo nhịp bước chân.

Duy trì đi bộ nhanh khoảng 10–15 phút mỗi ngày.

Đi bộ nhanh buổi sáng cũng giúp cơ thể tỉnh táo hơn và chuẩn bị năng lượng cho một ngày làm việc.

2.2 Tư thế tam giác giúp tăng độ linh hoạt của cột sống

Tư thế tam giác (Trikonasana) là một động tác quen thuộc trong yoga. Bài tập này giúp kéo giãn cơ lưng, cơ hông và cơ chân, đồng thời tăng độ linh hoạt của cột sống. Khi thực hiện đúng kỹ thuật, tư thế này giúp giảm căng cơ vùng lưng dưới và cải thiện sự cân bằng của cơ thể. Ngoài ra, động tác nghiêng người sang hai bên còn giúp kích thích hoạt động của các cơ vùng bụng và hỗ trợ tiêu hóa.

Việc duy trì tập luyện tư thế này thường xuyên có thể giúp giảm cảm giác đau mỏi lưng , đặc biệt ở những người phải ngồi nhiều hoặc ít vận động.

Cách thực hiện:

Đứng thẳng, hai chân mở rộng hơn vai.

Dang hai tay sang ngang, giữ thẳng tay và lưng.

Từ từ nghiêng người sang bên phải, tay phải chạm vào cổ chân hoặc bàn chân.

Tay trái giữ thẳng hướng lên trên, mắt nhìn theo tay trái.

Giữ tư thế trong khoảng 15–20 giây rồi trở về vị trí ban đầu.

Lặp lại động tác tương tự với bên còn lại.

Người mới tập nên thực hiện động tác chậm rãi để tránh căng cơ.

2.3 Tư thế em bé giúp giảm đau lưng và thư giãn cơ thể

Tư thế em bé (Balasana) là động tác yoga có tác dụng thư giãn cơ lưng, hông và đùi. Đây là bài tập thường được sử dụng để giảm căng thẳng cơ bắp sau khi vận động hoặc sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tư thế này giúp kéo giãn nhẹ nhàng cột sống, từ đó giảm áp lực lên vùng lưng dưới. Bài tập này cũng hỗ trợ thư giãn hệ thần kinh và có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Những người thường xuyên bị đau lưng do đứng lâu, đi lại nhiều hoặc ngồi làm việc sai tư thế có thể thực hiện động tác này để giảm cảm giác đau mỏi.

Cách thực hiện:

Quỳ gối trên sàn, giữ lưng thẳng.

Hít sâu, đưa hai tay lên cao.

Thở ra và từ từ cúi người về phía trước.

Hạ ngực xuống gần đùi, trán chạm sàn nếu có thể. Hai tay duỗi thẳng về phía trước, hông đặt trên gót chân.

Giữ tư thế khoảng 20–30 giây rồi trở lại vị trí ban đầu.

Có thể lặp lại động tác 5–10 lần để đạt hiệu quả thư giãn cơ tốt hơn.

3. Lưu ý khi tập luyện để tránh chấn thương

Mặc dù các bài tập trên tương đối đơn giản, người tập vẫn cần chú ý một số điểm để đảm bảo an toàn:

Khởi động nhẹ trước khi tập để làm ấm cơ thể.

Thực hiện động tác chậm rãi, tránh gắng sức.

Ngừng tập nếu xuất hiện đau nhói hoặc chóng mặt.

Người có bệnh lý xương khớp, thoát vị đĩa đệm hoặc chấn thương nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tập luyện.

Vận động đều đặn kết hợp với tư thế làm việc đúng và chế độ nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp giảm đáng kể tình trạng đau nhức cơ thể.

Lưu ý, bài viết chỉ mang tính chất cung cấp thông tin tham khảo, không thay thế cho chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.