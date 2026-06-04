Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ
GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.
Nhập viện vì táo bón kéo dài
Ngày 4/6, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, mới đây, các bác sĩ đơn vị này đã tiếp nhận một trường hợp phát hiện polyp trực tràng kích thước lớn.
Theo đó, khoảng một năm trở lại đây, chị N.T.C. (48 tuổi, ở Ninh Bình) thường xuyên bị táo bón dù đã cố gắng cải thiện ăn uống nhưng không thuyên giảm. Cách đây khoảng 3 tháng, chị C. phát hiện có vài giọt máu đỏ tươi trước mỗi lúc đi đại tiện, phân không thành khuôn.
Nghĩ rằng đây chỉ là tình trạng táo bón kéo dài gây nứt kẽ hậu môn hoặc trĩ dẫn đến chảy máu khi đại tiện, chị tự theo dõi tại nhà.
Tuy nhiên, một thời gian sau, chị nhận thấy cơ thể mệt mỏi, gầy sút cân và xuất hiện những cơn đau ê ẩm, thi thoảng có cơn nhói đau ở phần bụng dưới. Do từng được chẩn đoán viêm loét trực tràng đã nội soi cách đây 3 năm, chị quyết định đi tái khám.
Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, BSCKII. Nguyễn Đắc Hanh – Phụ trách Khoa Khám bệnh theo yêu cầu và Quốc tế cho biết: Kết quả nội soi dạ dày – đại tràng đã đưa ra một chẩn đoán bất ngờ. Bệnh nhân C. có một khối polyp lớn lan tỏa (LST) với kích thước lên tới 2,5cm x 3,5cm nằm ngay tại trực tràng.
Khối polyp có kích thước lớn và bám sát ranh giới niêm mạc, khiến việc cắt bỏ bằng các phương pháp nội soi thông thường (như cắt polyp bằng thòng lọng) gặp nhiều khó khăn, nguy cơ cắt không hết tổn thương và tái phát cao.
Theo các bác sĩ, trước đây, với những bệnh nhân sở hữu khối polyp trực tràng kích thước lớn như vậy, các bác sĩ thường phải chỉ định phẫu thuật mở hoặc nội soi ổ bụng để cắt bỏ đoạn ruột tổn thương. Điều này không chỉ gây tổn thương lớn về giải phẫu đại trực tràng, kéo dài thời gian phục hồi mà còn đi kèm với nỗi ám ảnh lớn nhất của người bệnh: Phải cắt một đoạn đại tràng hoặc sau cắt phải làm hậu môn nhân tạo.
Hiện nay, sự phát triển của các kỹ thuật nội soi can thiệp đã mở ra thêm lựa chọn điều trị hiệu quả cho những trường hợp như chị C. Sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, đánh giá các kết quả xét nghiệm, chỉ số dấu ấn ung thư và chức năng cơ thể của bệnh nhân đều trong giới hạn bình thường, ổn định, đội ngũ bác sĩ của Trung tâm Nội soi Tiêu hóa và Thăm dò chức năng đã quyết định áp dụng Kỹ thuật Cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi (ESD) để loại bỏ khối polyp.
TS.BS Trần Việt Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Nội soi Tiêu hóa và Thăm dò chức năng chia sẻ: Kỹ thuật ESD là một trong những kỹ thuật nội soi can thiệp hiện đại tiên tiến nhất hiện nay. Phương pháp này cho phép bác sĩ sử dụng các dao mổ nội soi chuyên dụng để bóc tách trọn vẹn các khối tổn thương, khối u hoặc polyp kích thước lớn ở ống tiêu hóa mà không cần phẫu thuật mở ổ bụng hay cắt đoạn ruột.
Ưu điểm của kỹ thuật nội soi ESD trong bóc tách polyp đại tràng kích thước lớn mang lại những giá trị vượt trội cho bệnh nhân. Khối polyp được bóc tách trọn vẹn nguyên khối ngay qua đường nội soi tự nhiên, không để lại sẹo, không đau đớn kéo dài và hạn chế tối đa các tai biến, biến chứng.
Đồng thời, kỹ thuật giúp giữ lại hoàn toàn đoạn trực tràng và chức năng hậu môn tự nhiên, giúp người bệnh thoát khỏi nỗi ám ảnh mang túi hậu môn nhân tạo suốt đời, đảm bảo chất lượng cuộc sống sau điều trị. Sau can thiệp, người bệnh tỉnh táo nhanh, có thể ăn nhẹ và vận động sớm, thời gian nằm viện ngắn (thường chỉ sau 1-2 ngày là có thể xuất viện).
Đến nay, ca thủ thuật bóc tách khối polyp cho chị C. đã được thực hiện thành công. Khối bệnh phẩm sau khi cắt toàn bộ đã được làm xét nghiệm giải phẫu mô bệnh học để đánh giá chuyên sâu bản chất tế bào, từ đó đưa ra hướng theo dõi tối ưu và bảo đảm tối đa hiệu quả điều trị và an toàn cho người bệnh.
Không chủ quan với dấu hiệu cảnh báo bệnh
Qua trường hợp này, các chuyên gia y tế khuyến cáo: Ung thư đại trực tràng và các khối polyp lớn thường tiến triển rất âm thầm, hầu như không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn khởi phát.
Do đó, người dân không nên chủ quan bỏ qua những dấu hiệu dù là nhỏ nhất như: thay đổi thói quen đại tiện (táo bón hoặc tiêu chảy kéo dài), phân dẹt, phân không thành khuôn, hoặc đại tiện ra máu.
Ngoài ra, mọi người cần chủ động đi khám và thực hiện nội soi tiêu hóa định kỳ, đặc biệt là những người nhóm đối tượng trên 40 tuổi hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh lý đại trực tràng. Việc này giúp phát hiện sớm và xử lý kịp thời các tổn thương ngay từ khi còn ở dạng tiền ung thư, từ đó bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.
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