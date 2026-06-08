Khi ngủ xuất hiện 4 dấu hiệu này, coi chừng đột quỵ não!

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Não có thể phát tín hiệu trước khi đột quỵ, nhiều người bỏ qua 4 biểu hiện lúc ngủ

Nhiều người vẫn nghĩ đột quỵ não là căn bệnh thường gặp vào mùa đông. Thế nhưng trên thực tế, mùa hè cũng là giai đoạn nguy cơ cao, đặc biệt trong những đợt nắng nóng kéo dài.

Mới đây, một người đàn ông 52 tuổi làm nghề bán dưa hấu ngoài trời đã phải nhập viện khẩn cấp sau một ngày làm việc dưới nhiệt độ hơn 35 độ C. Tối hôm đó, ông đột nhiên nói khó, chân trái yếu đi rõ rệt. May mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời nên người bệnh đã phục hồi tốt sau điều trị.

Câu chuyện này cũng là lời nhắc nhở rằng đột quỵ não không phải lúc nào cũng xảy ra bất ngờ. Trong nhiều trường hợp, cơ thể đã âm thầm phát đi những tín hiệu cảnh báo từ trước.

Ảnh minh họa

Vì sao mùa hè cũng làm tăng nguy cơ đột quỵ?

Theo các chuyên gia tim mạch và thần kinh, nhiệt độ cao khiến cơ thể phải liên tục điều chỉnh để tản nhiệt.

Khi trời nóng, mạch máu dưới da giãn ra để giải phóng nhiệt lượng. Đồng thời, cơ thể tiết nhiều mồ hôi hơn, dẫn đến mất nước. Nếu không được bù đủ nước, máu sẽ trở nên cô đặc hơn bình thường, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông.

Ngoài ra, thói quen uống nhiều bia rượu, nước đá lạnh hoặc ăn uống thất thường trong mùa hè cũng có thể ảnh hưởng đến hệ tim mạch và tuần hoàn.

Những nhóm người cần đặc biệt cảnh giác gồm:

Người từ 65 tuổi trở lên.

Người bị tăng huyết áp kiểm soát kém.

Người mắc bệnh động mạch vành.

Người bị suy tim.

Người có tiền sử đột quỵ hoặc bệnh lý mạch máu não.

4 dấu hiệu xuất hiện khi ngủ có thể liên quan đến nguy cơ nhồi máu não

1. Tê bì tay chân bất thường

Nếu bạn không nằm đè ép nhưng thường xuyên thức giấc vì cảm giác tê tay, tê chân hoặc yếu một bên cơ thể, đây có thể là dấu hiệu tuần hoàn máu lên não đang gặp vấn đề.

Não chịu trách nhiệm điều khiển vận động và cảm giác. Khi một vùng não bị thiếu máu tạm thời, cảm giác tê yếu có thể xuất hiện ở tay hoặc chân.

Đặc biệt, tình trạng chỉ xảy ra ở một bên cơ thể cần được chú ý hơn.

Cảm giác tê tay, tê chân hoặc yếu một bên cơ thể có thể là dấu hiệu tuần hoàn máu lên não đang gặp vấn đề. Ảnh minh họa

2. Chảy nước dãi một bên khi ngủ

Nhiều người cho rằng chảy nước dãi khi ngủ chỉ là hiện tượng bình thường. Tuy nhiên, nếu tình trạng này xuất hiện đột ngột và chỉ xảy ra ở một bên miệng, cần cẩn trọng.

Một số trường hợp có thể liên quan đến tổn thương thần kinh hoặc yếu cơ vùng mặt do não bị thiếu máu. Điều này khiến cơ miệng không còn kiểm soát tốt như bình thường, dẫn đến nước bọt chảy ra trong lúc ngủ.

3. Đột ngột chóng mặt hoặc đau đầu về đêm

Đau đầu, chóng mặt kéo dài hoặc xuất hiện đột ngột vào ban đêm là dấu hiệu không nên xem nhẹ.

Khi lưu lượng máu lên não suy giảm, người bệnh có thể cảm thấy đầu óc quay cuồng, mất thăng bằng hoặc đau đầu bất thường.

Nếu triệu chứng xảy ra nhiều lần, ngày càng tăng hoặc đi kèm nói khó, yếu tay chân, cần đi khám càng sớm càng tốt.

Ảnh minh họa

4. Thoáng mờ mắt hoặc tối sầm mắt

Một số người đang ngủ hoặc vừa thức giấc đột nhiên thấy một mắt hoặc cả hai mắt tối sầm trong vài giây đến vài phút.

Triệu chứng này có thể liên quan đến tình trạng thiếu máu nuôi võng mạc hoặc động mạch cảnh bị hẹp.

Mặc dù thường tự hết trong thời gian ngắn, nhưng nếu lặp lại nhiều lần, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ đột quỵ trong tương lai.

Muốn giảm nguy cơ đột quỵ mùa hè, hãy nhớ 3 điều này

Uống đủ nước

Mất nước là một trong những yếu tố làm tăng độ nhớt của máu.

Người trưởng thành khỏe mạnh nên duy trì thói quen uống nước đều đặn trong ngày thay vì đợi khát mới uống. Những người lao động ngoài trời hoặc ra nhiều mồ hôi cần chú ý bù nước nhiều hơn.

Hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột

Việc đi từ môi trường rất nóng vào phòng điều hòa quá lạnh hoặc ngược lại có thể khiến mạch máu co giãn đột ngột.

Điều này đặc biệt bất lợi với người mắc bệnh tim mạch hoặc tăng huyết áp.

Ăn uống thanh đạm

Nên ưu tiên rau xanh, trái cây, cá, đậu và các thực phẩm giàu kali.

Đồng thời hạn chế thực phẩm quá nhiều chất béo bão hòa, đồ ăn mặn, rượu bia và các món chế biến sẵn.

Đừng đợi đến khi đột quỵ xảy ra mới chú ý

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng những dấu hiệu như tê yếu một bên cơ thể, méo miệng, nói khó, mất thị lực thoáng qua hay đau đầu dữ dội đều cần được đánh giá y tế sớm.

Đặc biệt với người có bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường hoặc người cao tuổi, việc khám sức khỏe định kỳ và kiểm soát các yếu tố nguy cơ vẫn là cách hiệu quả nhất để phòng ngừa đột quỵ.

Một giấc ngủ tưởng như bình thường đôi khi lại là thời điểm cơ thể gửi đi những tín hiệu quan trọng. Nhận biết sớm có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ biến chứng nguy hiểm về sau.

Thông tin trong bài không thay thế cho chẩn đoán và điều trị y tế cá nhân. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn, điều trị khi gặp vấn đề về sức khỏe.