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Tuổi thọ được hé lộ từ dáng đi sau tuổi 60: Nếu có đủ 6 biểu hiện này, sức khỏe thường rất tốt

Nhiều người cho rằng tuổi thọ chủ yếu do gen di truyền hoặc may mắn quyết định. Tuy nhiên, các chuyên gia lão khoa nhận định rằng từ sau tuổi 60, những thay đổi về thể chất sẽ phản ánh khá rõ tình trạng sức khỏe và chất lượng sống trong những năm tiếp theo.

Trong số nhiều dấu hiệu khác nhau, cách đi bộ được xem là một "bài kiểm tra sức khỏe" đơn giản nhưng khá hữu ích.

Bởi mỗi bước đi không chỉ liên quan đến đôi chân mà còn đòi hỏi sự phối hợp của tim mạch, phổi, hệ thần kinh, cơ bắp, xương khớp và khả năng giữ thăng bằng của cơ thể.

Những người lớn tuổi vẫn duy trì được dáng đi ổn định thường có nền tảng sức khỏe tốt hơn và khả năng sống độc lập cao hơn khi về già.

Tuổi thọ được hé lộ từ dáng đi sau tuổi 60

Vì sao sau tuổi 60, dáng đi lại phản ánh sức khỏe?

Sau tuổi 60, tốc độ lão hóa của cơ thể thường tăng nhanh hơn, khối lượng cơ bắp giảm dần; Mật độ xương suy giảm; Khả năng giữ thăng bằng, phản xạ thần kinh và sức bền tim phổi cũng không còn như trước.

Vì vậy, việc đi bộ trở thành một hoạt động giúp phản ánh khá rõ tình trạng vận hành của nhiều cơ quan trong cơ thể.

Nếu đi bộ vẫn nhẹ nhàng, linh hoạt và ít gặp khó khăn, đó thường là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang duy trì được trạng thái tương đối khỏe mạnh.

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1. Bước đi vững vàng, không loạng choạng

Người lớn tuổi có sức khỏe tốt thường giữ được dáng đi ổn định. Các bước chân đều đặn, không kéo lê chân hay mất thăng bằng.

Đây là biểu hiện cho thấy hệ thần kinh, cơ bắp và khả năng phối hợp vận động vẫn hoạt động hiệu quả.

Ngược lại, nếu thường xuyên đi không vững, dễ mất cân bằng hoặc có cảm giác chân không theo kịp ý muốn, nên chú ý hơn đến sức khỏe thần kinh và nguy cơ té ngã.

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2. Đi bộ không bị hụt hơi

Một dấu hiệu tích cực khác là có thể đi bộ với tốc độ vừa phải mà không cảm thấy khó thở, tức ngực hay đánh trống ngực. Điều này thường phản ánh chức năng tim và phổi vẫn đang hoạt động tốt.

Người có hệ tim mạch khỏe mạnh sẽ duy trì được khả năng cung cấp oxy cho các cơ quan ngay cả khi vận động trong thời gian dài.

3. Có sức bền tốt

Nhiều người sau tuổi 60 vẫn có thể đi bộ liên tục 30 phút hoặc hơn mà chỉ cảm thấy mệt nhẹ. Sau khi nghỉ ngơi ngắn, cơ thể nhanh chóng hồi phục.

Đây là dấu hiệu cho thấy khả năng chuyển hóa năng lượng, sức mạnh cơ bắp và thể lực tổng thể vẫn được duy trì tương đối tốt.

Ngược lại, nếu chỉ đi một quãng ngắn đã kiệt sức hoặc mệt kéo dài, cần xem xét lại tình trạng sức khỏe và mức độ vận động hằng ngày.

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4. Chân không đau nhức hoặc tê bì

Trong quá trình đi bộ, đôi chân khỏe mạnh thường vận động linh hoạt, ít xuất hiện tình trạng đau khớp, tê chân hay chuột rút thường xuyên.

Đây là tín hiệu cho thấy hệ tuần hoàn và xương khớp vẫn đang hoạt động tương đối ổn định.

Nếu thường xuyên đau đầu gối, đau hông hoặc tê chân khi đi bộ, nên chủ động kiểm tra để phát hiện sớm các vấn đề liên quan đến khớp, cột sống hoặc mạch máu.

5. Tư thế đi thẳng, lưng không gù

Dáng đi cũng phản ánh phần nào tình trạng cơ xương khớp.

Những người duy trì được tư thế thẳng lưng, đầu ngẩng tự nhiên và vai mở thường có hệ cơ vùng lưng, bụng và cột sống khỏe hơn.

Trong khi đó, tình trạng gù lưng, cúi đầu hoặc bước đi khom người có thể liên quan đến suy giảm cơ bắp, loãng xương hoặc các bệnh lý cột sống.

6. Có thể thay đổi tốc độ linh hoạt

Một người lớn tuổi vẫn có khả năng điều chỉnh nhịp độ đi bộ theo nhu cầu, từ đi chậm sang đi nhanh hoặc ngược lại một cách tự nhiên, thường sở hữu khả năng phối hợp vận động tốt.

Đây là dấu hiệu cho thấy hệ thần kinh và cơ bắp vẫn phản ứng linh hoạt trước các thay đổi của môi trường.

Khả năng vận động càng linh hoạt, nguy cơ suy giảm chức năng thể chất khi về già thường càng thấp.

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Đi bộ thế nào để duy trì sức khỏe sau tuổi 60?

Các chuyên gia khuyến cáo người lớn tuổi nên duy trì thói quen đi bộ đều đặn nhưng phù hợp với thể trạng.

Giữ tư thế đúng

Khi đi bộ nên giữ lưng thẳng, mắt nhìn về phía trước, vai thả lỏng và bước chân tự nhiên.

Tư thế đúng giúp giảm áp lực lên cột sống và khớp gối.

Chọn thời điểm phù hợp

Nên ưu tiên đi bộ vào buổi sáng sau khi mặt trời đã lên hoặc chiều mát.

Tránh vận động ngoài trời trong thời điểm nắng gắt hoặc quá lạnh.

Tăng dần cường độ

Không nên ép bản thân phải đi quá nhiều ngay từ đầu.

Hãy bắt đầu bằng quãng đường ngắn rồi tăng dần thời gian và tốc độ theo khả năng.

Lắng nghe cơ thể

Nếu xuất hiện đau ngực, khó thở, chóng mặt hoặc mệt bất thường khi đi bộ, cần dừng lại và tham khảo ý kiến bác sĩ.

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Đi bộ không quyết định hoàn toàn tuổi thọ nhưng phản ánh nhiều điều về sức khỏe

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng không thể chỉ dựa vào dáng đi để dự đoán chính xác tuổi thọ của một người. Tuy nhiên, khả năng đi bộ thực sự là một chỉ dấu quan trọng phản ánh sức khỏe tim mạch, cơ xương khớp, thần kinh và mức độ lão hóa của cơ thể.

Sau tuổi 60, nếu vẫn duy trì được bước đi vững vàng, sức bền tốt, ít đau nhức và vận động linh hoạt, đó là tín hiệu đáng mừng cho thấy cơ thể đang lão hóa theo hướng tích cực.

Bởi với người cao tuổi, giữ được khả năng đi lại độc lập, chủ động trong sinh hoạt hằng ngày đôi khi chính là nền tảng quan trọng nhất của một tuổi già khỏe mạnh và chất lượng.