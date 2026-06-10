Sau nghỉ hưu, vì sao nhiều người dễ tăng cân và đối mặt hàng loạt bệnh lý?
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, cân nặng tăng nhanh từ 62kg lên 75kg khiến người phụ nữ 65 tuổi bị giãn tĩnh mạch, đau khớp, mỡ máu tăng cao và nguy cơ biến chứng tim mạch.
Nghỉ hưu 1 năm, người phụ nữ tăng 13kg và đối mặt nhiều vấn đề sức khỏe
Sau khi nghỉ hưu, bà Minh (65 tuổi, Đồng Nai) có cuộc sống thoải mái hơn, ít áp lực công việc hơn trước. Tuy nhiên, việc thay đổi thói quen sinh hoạt cùng tình trạng ít vận động khiến cân nặng của bà tăng nhanh từ 62kg lên 75kg chỉ trong vòng một năm.
Thời gian gần đây, bà thường xuyên bị phù nề, sưng tím cẳng chân, đau nhức bàn chân khi đi lại nhiều. Bà còn xuất hiện tình trạng hụt hơi, nhanh mệt và khó vận động như trước nên quyết định đi khám.
Kết quả thăm khám cho thấy bà bị giãn tĩnh mạch chi dưới do cân nặng tăng nhanh tạo áp lực lớn lên hệ tĩnh mạch ở chân. Các bác sĩ đồng thời khuyến cáo người bệnh cần giảm cân càng sớm càng tốt để hạn chế biến chứng.
TS.BS Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết bà Minh bị béo phì độ 1 với chỉ số BMI 29,3.
Đáng chú ý, lượng mỡ nội tạng của bà cao gấp 1,5 lần ngưỡng an toàn. Chỉ số cholesterol toàn phần lên tới 240 mg/dL, cao hơn đáng kể so với mức khuyến cáo dưới 200 mg/dL.
Nghỉ hưu nhưng tăng cân nhanh có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch
Theo bác sĩ Hoàng, mỡ máu cao là tình trạng rất nguy hiểm vì cholesterol LDL (cholesterol xấu) tăng cao có thể làm gia tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ, bệnh động mạch ngoại biên và nhiều bệnh lý tim mạch khác.
Điều đáng lo ngại là phần lớn người mắc mỡ máu cao không có triệu chứng rõ ràng. Bệnh thường chỉ được phát hiện khi xét nghiệm định kỳ hoặc khi đã xuất hiện biến chứng.
Ngoài ra, quá trình lão hóa tự nhiên sau tuổi 60 cũng làm chậm quá trình trao đổi chất, giảm khối lượng cơ và tăng tích tụ mỡ trong cơ thể. Đây là nguyên nhân khiến nhiều người dễ tăng cân sau nghỉ hưu nếu không duy trì chế độ ăn uống và vận động hợp lý.
Bác sĩ hướng dẫn giảm cân khoa học cho người sau tuổi nghỉ hưu
Theo bác sĩ Hoàng, việc giảm cân ở người lớn tuổi cần được thực hiện theo phác đồ bài bản thay vì áp dụng các phương pháp giảm cân thông thường.
Bà Minh được xây dựng chương trình giảm cân chuyên biệt, kết hợp điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, tăng cường vận động và hỗ trợ điều trị bằng thuốc theo chỉ định.
Bên cạnh việc tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các sản phẩm sữa ít béo, bà được khuyến nghị bổ sung khoảng 70-75g protein nạc mỗi ngày nhằm duy trì khối cơ.
Protein không chỉ giúp bảo vệ cơ bắp mà còn tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn và giảm lượng calo nạp vào cơ thể.
Ngược lại, các thực phẩm chế biến sẵn, bánh kẹo ngọt, nước ngọt có đường, bia rượu cần được hạn chế tối đa vì chứa nhiều calo rỗng và làm tăng tích tụ mỡ.
Các chuyên gia cũng khuyến cáo người lớn tuổi không nên áp dụng những chế độ ăn kiêng cực đoan như bỏ bữa, cắt hoàn toàn tinh bột hoặc chất béo hay sử dụng các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc.
Giảm 8kg sau 3 tháng, sức khỏe cải thiện rõ rệt
Do mắc giãn tĩnh mạch, bà Minh được hướng dẫn thực hiện các bài tập nhẹ nhàng tại nhà như nhón gót chân, đạp xe trên không, xoay cổ chân, gập duỗi bàn chân.
Ngoài ra, bà còn duy trì thói quen đi bộ và bơi lội kết hợp sử dụng tất y khoa theo chỉ định của bác sĩ.
Sau một tháng điều trị, bà giảm được 3kg. Đến lần tái khám sau ba tháng, cân nặng đã giảm tổng cộng 8kg.
Nhờ giảm cân thành công, các triệu chứng đau nhức khớp gối, đau chân và giãn tĩnh mạch cải thiện đáng kể. Bà có thể đi bộ nhanh mà không còn phụ thuộc vào tất y khoa như trước.
Người sau tuổi nghỉ hưu cần làm gì để kiểm soát cân nặng?
Theo bác sĩ Hoàng, quá trình trao đổi chất ở người lớn tuổi diễn ra chậm hơn so với người trẻ. Vì vậy, mục tiêu giảm cân cần phù hợp với độ tuổi và thể trạng thay vì cố gắng giảm cân quá nhanh.
Người sau tuổi nghỉ hưu nên đặt mục tiêu giảm từ 0,5-1kg mỗi tuần để cơ thể có thời gian thích nghi, hạn chế mất cơ và duy trì khả năng vận động.
Bên cạnh chế độ ăn uống hợp lý, việc duy trì vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và khám sức khỏe định kỳ là những yếu tố quan trọng giúp kiểm soát cân nặng, phòng ngừa các bệnh lý tim mạch, chuyển hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống khi về già.
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