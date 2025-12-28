3 bệnh tim mạch dễ mắc nhất ở phụ nữ từng bị u xơ tử cung
Mặc dù u xơ tử cung là khối u lành tính nhưng các nhà khoa học tin rằng chúng có chung các con đường sinh học với bệnh tim mạch. Nghiên cứu cho thấy, phụ nữ bị u xơ tử cung có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn đáng kể so với những người không bị bệnh này.
Mối liên quan giữa u xơ tử cung và bệnh tim mạch
Một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy nguy cơ mắc bệnh tim mạch lâu dài ở phụ nữ được chẩn đoán mắc u xơ tử cung cao hơn 80% so với phụ nữ không mắc u xơ tử cung.
Tác giả nghiên cứu, Julia D. DiTosto, ngành Dịch tễ học tại Trường Y Perelman thuộc Đại học Pennsylvania (Philadelphia) cho biết. "Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, u xơ tử cung và bệnh tim mạch có chung các con đường sinh học bao gồm sự phát triển của tế bào cơ trơn, sự tích tụ quá mức mô liên kết xơ, vôi hóa và phản ứng viêm.
Những phát hiện đó bị hạn chế bởi nhiều yếu tố bao gồm quy mô mẫu nghiên cứu nhỏ, thiếu tính đa dạng và thiết kế nghiên cứu chưa đầy đủ. Chúng tôi đặt mục tiêu giải quyết những khoảng trống quan trọng này bằng cách sử dụng một bộ dữ liệu lớn, đa dạng với thời gian theo dõi kéo dài".
Các nhà nghiên cứu đã xem xét một cơ sở dữ liệu thông tin sức khỏe của Hoa Kỳ từ năm 2000 đến năm 2022. Họ đã nghiên cứu hơn 450.000 phụ nữ (tuổi trung bình 41) mắc u xơ tử cung so với gần 2.251.000 phụ nữ chưa được chẩn đoán mắc u xơ tử cung.
Kết quả cho thấy, u xơ tử cung có thể đóng vai trò là một dấu hiệu quan trọng để xác định những phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao kéo dài đến 10 năm sau khi chẩn đoán.
3 bệnh tim mạch dễ mắc nhất ở phụ nữ từng bị u xơ tử cung
Sau 10 năm theo dõi, các nhà nghiên cứu đã phát hiện nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn 81% ở những phụ nữ bị u xơ tử cung so với những người không bị u xơ.
Những phụ nữ bị u xơ tử cung có nguy cơ mắc cả ba bệnh lý chính cao hơn bao gồm: bệnh động mạch vành , bệnh mạch máu não và bệnh động mạch ngoại biên.
Sau 10 năm, hơn 5,4% phụ nữ bị u xơ tử cung đã trải qua biến cố tim mạch, so với 3% phụ nữ không bị u xơ tử cung.
Phụ nữ được chẩn đoán mắc u xơ tử cung có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn ở tất cả các nhóm chủng tộc và sắc tộc (người da trắng, người da đen, người gốc Tây Ban Nha và người châu Á).
Ở phụ nữ trẻ dưới 40 tuổi, nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn 251% ở những người có u xơ tử cung so với những người không bị u xơ tử cung.
Dù cần thêm nghiên cứu để chính thức thay đổi các hướng dẫn đánh giá nguy cơ, mối liên hệ giữa u xơ tử cung và bệnh tim mạch vẫn rất đáng chú ý. Vì vậy, các chuyên gia nhấn mạnh bác sĩ và bệnh nhân cần trao đổi cụ thể về sức khỏe tim mạch ngay khi có chẩn đoán u xơ.
Do đó, nếu đã được chẩn đoán mắc u xơ tử cung phụ nữ cần quan tâm hơn đến sức khỏe tim mạch thay vì chỉ tập trung vào các triệu chứng phụ khoa để phòng ngừa các bệnh lý tim mạch nghiêm trọng có thể xảy ra.
