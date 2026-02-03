Thiếu niên 15 tuổi ở Phú Thọ bị thoát vị đĩa đệm hiếm gặp từ dấu hiệu người người Việt mắc phải

Thoát vị đĩa đệm ở trẻ thường có triệu chứng không điển hình nên dễ bị bỏ sót hoặc chẩn đoán muộn. Trường hợp thiếu niên 15 tuổi tại Phú Thọ bị thoát vị đĩa đệm kéo dài nhiều năm là lời cảnh báo về việc không chủ quan với đau lưng ở lứa tuổi học đường.

Thoát vị đĩa đệm ở trẻ: Đau lưng nhưng không phát hiện đúng bệnh

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận người bệnh B.G.H. (15 tuổi, trú tại xã Lai Đồng, tỉnh Phú Thọ) trong tình trạng đau lưng nặng, hạn chế vận động nghiêm trọng. Qua thăm khám chuyên sâu, các bác sĩ xác định người bệnh mắc thoát vị đĩa đệm đốt sống thắt lưng, một bệnh lý rất hiếm gặp ở lứa tuổi thiếu niên.

Theo chia sẻ của người bệnh, tình trạng đau lưng xuất hiện từ khi em học lớp 4. Ban đầu, cơn đau chỉ âm ỉ, không liên tục nên gia đình chưa quá lo lắng. Tuy nhiên, theo thời gian, cơn đau tăng dần cả về tần suất và mức độ.

Gia đình đã đưa em đi khám tại nhiều cơ sở y tế với các chẩn đoán khác nhau và áp dụng nhiều phương pháp điều trị như dùng thuốc, châm cứu, xoa bóp. Các triệu chứng chỉ thuyên giảm tạm thời rồi tái phát. Gần đây, đau lưng trở nên dữ dội, có thời điểm người bệnh không thể nằm hay vận động bình thường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và học tập, buộc gia đình phải đưa em đến bệnh viện tuyến tỉnh để kiểm tra chuyên sâu.

Hình ảnh phim chụp CT của người bệnh sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Phát hiện thoát vị đĩa đệm L4–L5, chèn ép rễ thần kinh

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, qua thăm khám lâm sàng kết hợp với các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định người bệnh bị thoát vị đĩa đệm đốt sống thắt lưng L4–L5 lệch phải, gây chèn ép rễ thần kinh.

Sau hội chẩn, người bệnh được BSCKII Hà Xuân Tài – Trưởng khoa Ngoại Thần kinh trực tiếp phẫu thuật bằng phương pháp nội soi cột sống, một kỹ thuật hiện đại, ít xâm lấn, giúp hạn chế tổn thương mô và rút ngắn thời gian hồi phục.

Sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Chỉ sau 2 ngày, em có thể đi lại và vận động nhẹ nhàng. Sau một tuần theo dõi, các triệu chứng đau lưng trước mổ không còn, sức khỏe ổn định và người bệnh được xuất viện.

Thoát vị đĩa đệm ở trẻ em: Không thể chủ quan với đau lưng kéo dài

Theo BSCKII Hà Xuân Tài, thoát vị đĩa đệm ở trẻ em và thanh thiếu niên là bệnh lý hiếm gặp, dễ bị chẩn đoán muộn do các triệu chứng thường bị nhầm lẫn với đau lưng cơ học thông thường. Các đốt sống hay bị ảnh hưởng nhất vẫn là vùng L4/L5.

Khác với người trưởng thành, nguyên nhân gây thoát vị đĩa đệm ở trẻ em thường liên quan đến chấn thương cột sống, hoạt động thể thao cường độ cao hoặc lặp đi lặp lại, yếu tố di truyền hay các dị tật bẩm sinh của cột sống.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây đau kéo dài, hạn chế vận động, ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập và sự phát triển thể chất của trẻ.

Ảnh minh họa.

Thoát vị đĩa đệm: Khi nào cần can thiệp phẫu thuật?

BSCKII Hà Xuân Tài cho biết, hiện nay có nhiều phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm:

Điều trị bảo tồn như nghỉ ngơi, dùng thuốc giảm đau, kháng viêm, giãn cơ

Kết hợp châm cứu, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng

Các phương pháp ít xâm lấn như tiêm ngoài màng cứng, sóng cao tần

Phẫu thuật chỉ được chỉ định khi người bệnh có thiếu hụt thần kinh, đau dữ dội ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hoặc điều trị bảo tồn không hiệu quả.

"Dù áp dụng phương pháp nào, người bệnh cũng cần được thăm khám kỹ lưỡng, đánh giá đầy đủ trước khi quyết định điều trị. Khi trẻ có biểu hiện đau lưng kéo dài, đau tăng dần, hạn chế vận động hoặc dấu hiệu chèn ép thần kinh, gia đình tuyệt đối không tự ý điều trị mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa sớm", BSCKII Hà Xuân Tài khuyến cáo.