Người phụ nữ 41 tuổi đi khám phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phải
GĐXH - Chỉ với biểu hiện đầy hơi, chướng bụng kéo dài, bệnh nhân 41 tuổi được phát hiện ung thư buồng trứng nhờ thăm khám và xét nghiệm chuyên sâu.
Đầy bụng kéo dài, đi khám phát hiện dấu ấn ung thư tăng cao
Mới đây, nữ bệnh nhân T.T.T.L. (41 tuổi, Hà Nội) đến PKĐS Medlatec Tây Hồ thăm khám trong tình trạng đầy hơi, chướng bụng kéo dài.
Theo khai thác bệnh sử, khoảng một tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân thường xuyên cảm thấy chướng bụng nhưng không đau, không sốt, ăn uống bình thường, không gầy sút cân. Chu kỳ kinh nguyệt đều, tiền sử bản thân khỏe mạnh và gia đình không ghi nhận trường hợp mắc ung thư, khiến bệnh nhân chủ quan, chưa đi kiểm tra sớm.
Qua thăm khám lâm sàng ban đầu, các cơ quan chưa ghi nhận bất thường rõ rệt. Tuy nhiên, nhận thấy tình trạng chướng bụng kéo dài chưa rõ nguyên nhân, bác sĩ đã chỉ định bệnh nhân thực hiện xét nghiệm và các phương pháp chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu.
Kết quả xét nghiệm cho thấy, dấu ấn ung thư CA 125 tăng cao ở mức 399 U/mL (giá trị bình thường 0–35), HE4 là 469 pmol/L (bình thường <60,5). Đây đều là các chỉ số gợi ý nguy cơ ung thư buồng trứng.
Hình ảnh siêu âm ghi nhận khối hỗn hợp âm vùng tiểu khung, theo dõi u buồng trứng trái kèm theo dịch tự do ổ bụng. Trên phim chụp cộng hưởng từ (MRI), bác sĩ phát hiện khối cạnh trái tử cung, nhiều dịch tự do ổ bụng, được phân loại O-RADS 5 – nhóm nguy cơ ác tính cao, đồng thời ghi nhận thêm một khối vùng cổ tử cung.
Từ các kết quả trên, bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân mắc u nang buồng trứng thể ác tính và tư vấn chuyển đến bệnh viện chuyên khoa ung thư để tiếp tục thăm khám, điều trị.
Ung thư buồn trứng là gì?
Từ kết quả thăm khám, bác sĩ chẩn đoán xác định ung thư buồng trứng trái. Người bệnh đã được điều trị hóa chất kết hợp phẫu thuật và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị theo phác đồ chuyên khoa.
Theo ThS.BS Lê Quỳnh Sơn – Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện: u nang buồng trứng là tình trạng xuất hiện khối nang chứa dịch hoặc tổ chức đặc trong hoặc trên bề mặt buồng trứng. Bệnh có thể gặp ở nhiều lứa tuổi, đặc biệt là phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.
U nang buồng trứng được chia thành hai nhóm chính gồm u nang cơ năng và u nang thực thể. U nang cơ năng thường liên quan đến rối loạn nội tiết, kích thước nhỏ và có thể tự thoái triển sau vài chu kỳ kinh. Ngược lại, u nang thực thể có xu hướng tồn tại kéo dài, kích thước tăng dần theo thời gian và một số trường hợp có nguy cơ tiến triển thành ung thư buồng trứng, đặc biệt ở phụ nữ trên 40 tuổi.
Dấu hiệu ung thư buồng trứng, chị em tuyệt đối không chủ quan
Các triệu chứng của u nang buồng trứng và ung thư buồng trứng giai đoạn sớm thường không đặc hiệu. Phổ biến nhất là đầy bụng, chướng bụng, đau âm ỉ vùng hạ vị hoặc rối loạn kinh nguyệt. Khi khối u phát triển lớn, người bệnh có thể gặp các biểu hiện chèn ép như tiểu khó, táo bón, hoặc đau bụng dữ dội trong trường hợp xoắn hay vỡ u nang.
Theo các chuyên gia, việc phát hiện sớm u nang buồng trứng và theo dõi sát các khối u tồn tại kéo dài hoặc có dấu hiệu bất thường đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa ung thư buồng trứng, giúp can thiệp kịp thời trước khi bệnh tiến triển nặng.
10 thực phẩm nên ăn thường xuyên giúp chậm lão hóaDân số và phát triển - 1 ngày trước
Mặc dù không có công thức đặc biệt nào có thể đảo ngược quá trình lão hóa nhưng việc bổ sung những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, chống viêm là cách tốt nhất giúp làm chậm quá trình tự nhiên này.
Mẹ bầu nên khám thai lúc nào là tốt nhất trước khi nghỉ Tết?Dân số và phát triển - 2 ngày trước
Việc chọn thời điểm khám thai trước khi nghỉ Tết không chỉ là kiểm tra sức khỏe định kỳ mà còn giúp an tâm đón năm mới. Vậy đâu là thời điểm mẹ bầu nên thăm khám trước Tết?
3 cách giảm mất ngủ, trầm cảm ở phụ nữ mãn kinh thuận tự nhiênDân số và phát triển - 3 ngày trước
Mãn kinh không chỉ là câu chuyện của hormone mà còn là sự thay đổi cấu trúc não bộ dẫn đến hai tác động tiêu cực phổ biến là mất ngủ và trầm cảm. Có cách nào để phụ nữ vượt qua mà không cần phải dùng thuốc không?
Ngải cứu – vị thuốc quen thuộc giúp giảm đau nhức xương khớp mùa lạnhDân số và phát triển - 5 ngày trước
Ngải cứu là vị thuốc quen thuộc, dễ kiếm, được sử dụng từ lâu với tác dụng làm ấm kinh lạc, trừ hàn thấp, giảm đau, rất phù hợp để chăm sóc và hỗ trợ điều trị các chứng đau nhức xương khớp trong những ngày giá lạnh.
Bé 13 tuổi phát hiện ung thư vú từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaDân số và phát triển - 6 ngày trước
GĐXH - Ung thư vú chỉ trở nên đáng sợ khi cô bé than đau tức ngực và cảm giác khó chịu kéo dài.
Vì sao không nên ăn quá no trước khi đi ngủ?Dân số và phát triển - 6 ngày trước
Cảm giác bụng hơi đói khi đi ngủ thường khiến nhiều người lo lắng, nhưng các chuyên gia cho rằng, nếu ở mức độ vừa phải, điều này có thể hỗ trợ đốt mỡ và cải thiện giấc ngủ. Vấn đề nằm ở sự cân bằng chứ không phải nhịn ăn.
Thiếu niên 15 tuổi ở Phú Thọ bị thoát vị đĩa đệm hiếm gặp từ dấu hiệu người người Việt mắc phảiDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Thoát vị đĩa đệm đốt sống thắt lưng vốn là bệnh lý thường gặp ở người trưởng thành do thoái hóa cột sống. Tuy nhiên, ở trẻ em và thanh thiếu niên, đây là bệnh hiếm gặp.
Người mắc ung thư vú có nên dùng omega-3 không?Dân số và phát triển - 1 tuần trước
Trong những băn khoăn về chế độ dinh dưỡng hỗ trợ điều trị ung thư vú, nhiều người không rõ loại acid béo này là 'trợ thủ' đắc lực hay là một yếu tố cần thận trọng?
5 bài tập kéo giãn khi ngồi dành cho người cao tuổiDân số và phát triển - 1 tuần trước
Các bài tập kéo giãn khi ngồi là lựa chọn phù hợp cho người cao tuổi, giúp duy trì vận động, cải thiện độ linh hoạt và giảm nguy cơ cứng khớp…
Vì sao chị em nên chủ động theo dõi chu kỳ kinh nguyệt?Dân số và phát triển - 1 tuần trước
Hiểu rõ nhịp điệu sinh học của cơ thể thông qua việc theo dõi chu kỳ kinh nguyệt là bước đầu tiên để phụ nữ chủ động quản lý sức khỏe sinh sản.
Bé 13 tuổi phát hiện ung thư vú từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaDân số và phát triển
GĐXH - Ung thư vú chỉ trở nên đáng sợ khi cô bé than đau tức ngực và cảm giác khó chịu kéo dài.