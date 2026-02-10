Người phụ nữ 41 tuổi đi khám phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phải

Đầy bụng kéo dài, đi khám phát hiện dấu ấn ung thư tăng cao

Mới đây, nữ bệnh nhân T.T.T.L. (41 tuổi, Hà Nội) đến PKĐS Medlatec Tây Hồ thăm khám trong tình trạng đầy hơi, chướng bụng kéo dài.

Theo khai thác bệnh sử, khoảng một tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân thường xuyên cảm thấy chướng bụng nhưng không đau, không sốt, ăn uống bình thường, không gầy sút cân. Chu kỳ kinh nguyệt đều, tiền sử bản thân khỏe mạnh và gia đình không ghi nhận trường hợp mắc ung thư, khiến bệnh nhân chủ quan, chưa đi kiểm tra sớm.

Qua thăm khám lâm sàng ban đầu, các cơ quan chưa ghi nhận bất thường rõ rệt. Tuy nhiên, nhận thấy tình trạng chướng bụng kéo dài chưa rõ nguyên nhân, bác sĩ đã chỉ định bệnh nhân thực hiện xét nghiệm và các phương pháp chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu.

Ảnh minh họa.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, dấu ấn ung thư CA 125 tăng cao ở mức 399 U/mL (giá trị bình thường 0–35), HE4 là 469 pmol/L (bình thường <60,5). Đây đều là các chỉ số gợi ý nguy cơ ung thư buồng trứng.

Hình ảnh siêu âm ghi nhận khối hỗn hợp âm vùng tiểu khung, theo dõi u buồng trứng trái kèm theo dịch tự do ổ bụng. Trên phim chụp cộng hưởng từ (MRI), bác sĩ phát hiện khối cạnh trái tử cung, nhiều dịch tự do ổ bụng, được phân loại O-RADS 5 – nhóm nguy cơ ác tính cao, đồng thời ghi nhận thêm một khối vùng cổ tử cung.

Từ các kết quả trên, bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân mắc u nang buồng trứng thể ác tính và tư vấn chuyển đến bệnh viện chuyên khoa ung thư để tiếp tục thăm khám, điều trị.

Ung thư buồn trứng là gì?

Từ kết quả thăm khám, bác sĩ chẩn đoán xác định ung thư buồng trứng trái. Người bệnh đã được điều trị hóa chất kết hợp phẫu thuật và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị theo phác đồ chuyên khoa.

Theo ThS.BS Lê Quỳnh Sơn – Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện: u nang buồng trứng là tình trạng xuất hiện khối nang chứa dịch hoặc tổ chức đặc trong hoặc trên bề mặt buồng trứng. Bệnh có thể gặp ở nhiều lứa tuổi, đặc biệt là phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

U nang buồng trứng được chia thành hai nhóm chính gồm u nang cơ năng và u nang thực thể. U nang cơ năng thường liên quan đến rối loạn nội tiết, kích thước nhỏ và có thể tự thoái triển sau vài chu kỳ kinh. Ngược lại, u nang thực thể có xu hướng tồn tại kéo dài, kích thước tăng dần theo thời gian và một số trường hợp có nguy cơ tiến triển thành ung thư buồng trứng, đặc biệt ở phụ nữ trên 40 tuổi.

Dấu hiệu ung thư buồng trứng, chị em tuyệt đối không chủ quan

Các triệu chứng của u nang buồng trứng và ung thư buồng trứng giai đoạn sớm thường không đặc hiệu. Phổ biến nhất là đầy bụng, chướng bụng, đau âm ỉ vùng hạ vị hoặc rối loạn kinh nguyệt. Khi khối u phát triển lớn, người bệnh có thể gặp các biểu hiện chèn ép như tiểu khó, táo bón, hoặc đau bụng dữ dội trong trường hợp xoắn hay vỡ u nang.

Theo các chuyên gia, việc phát hiện sớm u nang buồng trứng và theo dõi sát các khối u tồn tại kéo dài hoặc có dấu hiệu bất thường đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa ung thư buồng trứng, giúp can thiệp kịp thời trước khi bệnh tiến triển nặng.