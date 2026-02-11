Bé trai 14 tuổi bị cắt bỏ tinh hoàn vì một sai lầm nhiều cha mẹ Việt mắc phải
GĐXH - Chỉ vì chủ quan trước cơn đau vùng bìu, một bé trai 14 tuổi đã phải cắt bỏ tinh hoàn do xoắn tinh hoàn hoại tử.
Phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn hoại tử trong sự tiếc nuối
Người bệnh nam, 14 tuổi, tiền sử hoàn toàn khỏe mạnh, bất ngờ xuất hiện đau và sưng vùng bẹn bìu phải khoảng 3 ngày trước khi nhập viện. Thời điểm khởi phát, cơn đau còn nhẹ nên gia đình chủ quan, chưa đưa trẻ đi khám ngay.
Tuy nhiên, những ngày sau đó, tình trạng đau tăng dần, bìu phải sưng to, tấy đỏ, gây khó chịu rõ rệt và ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Đến ngày thứ 3, cơn đau trở nên dữ dội, bìu sưng nề rõ, gia đình mới đưa trẻ đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên để thăm khám.
Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định đây là trường hợp xoắn tinh hoàn – một cấp cứu ngoại khoa cần được xử trí ngay lập tức.
Do tình trạng xoắn kéo dài nhiều giờ, dòng máu nuôi tinh hoàn bị tắc hoàn toàn, khiến tinh hoàn phải rơi vào tình trạng hoại tử không thể hồi phục. Trước nguy cơ nhiễm trùng và ảnh hưởng sức khỏe toàn thân, các bác sĩ Khoa Ngoại Thận – Tiết niệu buộc phải phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn hoại tử trong sự tiếc nuối.
Ai có nguy cơ bị xoắn tinh hoàn?
Theo các bác sĩ, xoắn tinh hoàn là cấp cứu nam khoa có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng thường gặp nhất ở trẻ vị thành niên và thanh thiếu niên trong giai đoạn dậy thì. Bệnh diễn tiến rất nhanh, chỉ trong vài giờ có thể gây thiếu máu nuôi dưỡng và hoại tử tinh hoàn.
Nếu được phát hiện và phẫu thuật tháo xoắn trong 4–6 giờ đầu, tỷ lệ bảo tồn tinh hoàn có thể đạt 90–100%. Ngược lại, nếu đến muộn sau 12–24 giờ, tinh hoàn thường đã hoại tử, buộc phải cắt bỏ và nguy cơ giảm tới 50% khả năng sinh sản.
Dấu hiệu cảnh báo cha mẹ tuyệt đối không được bỏ qua
Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần đặc biệt chú ý khi trẻ có những biểu hiện sau:
- Đau bìu đột ngột, dữ dội
- Bìu sưng nề, da đỏ, căng
- Có thể kèm đau bụng, buồn nôn, nôn
Những dấu hiệu trên đều là những dấu hiệu điển hình của xoắn tinh hoàn và cần được xử trí y tế khẩn cấp.
