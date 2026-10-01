Cận cảnh tuyến Vành đai 2.5 thông xe kỹ thuật, mở luồng di chuyển qua khu đô thị 'nhà giàu'
GĐXH - Tuyến đường Vành đai 2.5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) dài 582m đã chính thức thảm nhựa xong toàn bộ mặt đường. Hiện các nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục phụ trợ cuối cùng để sớm đưa công trình vào khai thác.
Video cận cảnh tuyến Vành đai 2.5 thông xe kỹ thuật:
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