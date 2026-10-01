Cận cảnh tuyến Vành đai 2.5 thông xe kỹ thuật, mở luồng di chuyển qua khu đô thị 'nhà giàu'

1 ngày trước

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.