Cận cảnh đại công trường nút giao 2.400 tỷ đồng kết nối Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long

Dự án nút giao Vành đai 3.5 - Đại lộ Thăng Long do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội làm chủ đầu tư, được khởi công tháng 4/2025, với tổng mức đầu tư khoảng 2.384 tỷ đồng.

Nút giao được xây dựng tại điểm giao giữa Vành đai 3.5 và Đại lộ Thăng Long, nhằm tổ chức lại dòng phương tiện tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô. Theo thiết kế, nút giao được tổ chức theo mô hình khác mức hoàn chỉnh, trong đó hầm chui trực thông theo hướng Hoàng Tùng - Quốc lộ 32 là hạng mục chính.

Hầm có quy mô 4 làn xe, dài khoảng 910m; tính cả phần đường dẫn, tổng chiều dài công trình gần 975m, cho phép phương tiện đi xuyên qua nút giao mà không phải cắt ngang dòng xe trên Đại lộ Thăng Long.

Toàn cảnh khu vực thi công nút giao Vành đai 3.5 và Đại lộ Thăng Long nhìn từ trên cao, cho thấy mô hình nút giao khác mức phức tạp đang dần hình thành.

Góc nhìn bao quát tuyến Đại lộ Thăng Long xuyên qua khu vực công trường, nơi các nhánh cầu vượt và hầm chui đang được đồng loạt triển khai.

Ngoài hầm chui, dự án còn xây dựng 4 cầu nhánh dạng tuabin với tổng chiều dài hơn 2,3km. Các cầu sử dụng kết cấu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực, rộng 8,8m và bố trí 2 làn xe. Hệ thống tường chắn, chiếu sáng, thoát nước, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật cũng được triển khai đồng bộ trong phạm vi dự án.

Cận cảnh bề mặt dầm cầu nhánh đang trong quá trình gác dầm và hoàn thiện kết cấu bê tông cốt thép.

Hệ thống trụ cầu và các nhánh dầm được thi công vươn qua khu vực giải phóng mặt bằng ven Đại lộ Thăng Long.

Khi đưa vào khai thác, nút giao sẽ đảm nhiệm vai trò kết nối giữa Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 32 và Vành đai 3.5, giúp các dòng phương tiện di chuyển theo hướng xuyên suốt thay vì giao cắt trực tiếp tại nút hiện hữu. Đây cũng là một trong những hạng mục trên tuyến Vành đai 3,5, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường vành đai phía Tây Hà Nội.

Từ nút giao này, khả năng tiếp cận các khu đô thị phía Tây như Vườn Cam, Lumi Hanoi, Vân Canh, Nam An Khánh, Geleximco và Vinhomes Smart City được rút ngắn theo các hướng kết nối mới. Công trình cũng tạo thêm liên kết giữa các khu đô thị này với Đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 32. Việc hoàn thiện hạ tầng giao thông tại đây sẽ mở thêm các hướng kết nối đến khu vực Hoài Đức, An Khánh, Hòa Lạc và các đô thị vệ tinh phía Tây Hà Nội.

Góc quay thẳng đứng từ trên cao thể hiện rõ đường cong thiết kế của các cầu nhánh tuabin ôm trọn lấy nút giao.

Khu vực đào hầm và xây dựng đường dẫn hầm chui theo trục đường Vành đai 3,5 đi qua các khu dân cư và cao ốc lân cận đang dần hoàn thiện.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Đại lộ Thăng Long được thông xe, gắn biển công trình vào tháng 10/2010, nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Tuyến đường có tổng mức đầu tư khoảng 7.500 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 1.800 tỷ đồng, phần còn lại do Hà Nội và Hà Tây (cũ) đảm nhiệm.

Toàn tuyến dài gần 30 km, bắt đầu từ Km 1+800 tại nút giao Trung Hòa – Nhân Chính và kết thúc tại Km 31+064, nút giao Hòa Lạc với Quốc lộ 21A. Tuyến có quy mô 12-16 làn xe, rộng trung bình khoảng 140 m, gồm các dải đường cao tốc, đường đô thị, đất dự trữ, cây xanh và vỉa hè.

Điểm giao cắt giữa hầm chui trực thông phía dưới và các cầu vượt nhánh trên cao tại công trường.

Sáng ngày 2/10, theo ghi nhận của phóng viên Gia đình và Xã hội, nhiều hạng mục quan trọng đã bắt đầu hình thành rõ nét. Ở khu vực hầm chui, các đoạn hầm hở, hầm kín cùng đường dẫn đang được triển khai theo từng khu vực. Một số vị trí đã hình thành phần kết cấu, trong khi công nhân và máy móc tiếp tục thi công những hạng mục còn lại.

Phía trên mặt đất, những trụ cầu lớn cũng đã xuất hiện tại nhiều vị trí giao cắt với các tuyến đường hiện hữu. Một số khu vực đang tiếp tục được triển khai phần trụ, dầm và đường dẫn, tạo nên hình ảnh đặc trưng của một đại công trường giao thông với nhiều tầng kết cấu được thi công đồng thời.

Kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực vươn cao, chuẩn bị kết nối các nhịp cầu nhánh.

Máy móc cơ giới được huy động tối đa để xử lý nền móng và đào đắp hạ tầng thoát nước.

Phối cảnh dự án.

Tại khu vực giao với đường Vành đai 3.5, máy móc được huy động để thực hiện các hạng mục cầu, đường và đường dẫn. Hệ thống cống, thoát nước cũng được triển khai song song với nền đường và các công trình chính. Một hạng mục khác của dự án là hệ thống tường chắn bằng bê tông cốt thép với tổng chiều dài hơn 600m. Toàn bộ các hạng mục được triển khai đồng bộ nhằm hình thành một nút giao khác mức có khả năng phân tách các hướng phương tiện.

Về tổng thể, thiết kế dạng tuabin kết hợp hầm chui trực thông giúp các dòng xe được tổ chức theo nhiều cao độ khác nhau. Thay vì tập trung toàn bộ giao thông trên một mặt bằng, các hướng đi thẳng và hướng rẽ được phân bổ qua hầm chui, cầu nhánh và đường dẫn.

Khi hoàn thành, nút giao đường Vành đai 3.5 - đại lộ Thăng Long sẽ tổ chức giao thông theo hình thức khác mức, với hầm chui trực thông kết hợp 4 cầu nhánh. Các dòng phương tiện sẽ được phân tách theo từng hướng, qua đó hạn chế giao cắt trực tiếp và tăng khả năng kết nối giữa các tuyến đường.

Video cận cảnh đại công trường nút giao 2.400 tỷ đồng kết nối Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long: