Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn
GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.
Phố Bùi Huy Đáp trước đây vốn là ngõ 15 Ngọc Hồi (thuộc phường Yên Sở, TP Hà Nội), có chiều dài khoảng 500m, là mắt xích giao thông quan trọng nối từ đường Ngọc Hồi đến tuyến đường gom cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.
Tuyến đường nằm trong dự án cải tạo hạ tầng, tổ chức lại giao thông khu vực nút giao Pháp Vân, Bến xe Nước Ngầm và ngõ 15 Ngọc Hồi.
Dự án này được TP. Hà Nội triển khai theo cơ chế lệnh khẩn cấp nhằm mục tiêu cấp bách là giải quyết điểm nghẽn ùn tắc giao thông, tăng năng lực kết nối hạ tầng và phục vụ các sự kiện quan trọng cấp quốc gia.
Đầu tháng 1 vừa qua, tuyến phố hoàn thành mở rộng và chính thức đưa vào khai thác, góp phần cải thiện đáng kể tình trạng ùn tắc ở khu vực này. Thế nhưng, niềm vui đường rộng chưa kéo dài được bao lâu thì nỗi lo thiếu bóng mát lại đè nặng.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:
Video: Phố Bùi Huy Đáp thiếu bóng mát sau hơn 9 tháng đưa vào hoạt động, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn.
Theo thông tin từ UBND phường Yên Sở, sau khi dự án hoàn thành, địa phương đã chủ động đề xuất phương án trồng cây xanh trên tuyến phố nhằm tạo cảnh quan đô thị và che bóng mát cho người dân.
Tuy nhiên, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) - chủ đầu tư dự án đã giải thích vỉa hè khu vực này hiện không đủ điều kiện kỹ thuật để trồng cây xanh.
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