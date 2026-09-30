Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Phố Bùi Huy Đáp trước đây vốn là ngõ 15 Ngọc Hồi (thuộc phường Yên Sở, TP Hà Nội), có chiều dài khoảng 500m, là mắt xích giao thông quan trọng nối từ đường Ngọc Hồi đến tuyến đường gom cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Tuyến đường nằm trong dự án cải tạo hạ tầng, tổ chức lại giao thông khu vực nút giao Pháp Vân, Bến xe Nước Ngầm và ngõ 15 Ngọc Hồi.

Dự án này được TP. Hà Nội triển khai theo cơ chế lệnh khẩn cấp nhằm mục tiêu cấp bách là giải quyết điểm nghẽn ùn tắc giao thông, tăng năng lực kết nối hạ tầng và phục vụ các sự kiện quan trọng cấp quốc gia.

Đầu tháng 1 vừa qua, tuyến phố hoàn thành mở rộng và chính thức đưa vào khai thác, góp phần cải thiện đáng kể tình trạng ùn tắc ở khu vực này. Thế nhưng, niềm vui đường rộng chưa kéo dài được bao lâu thì nỗi lo thiếu bóng mát lại đè nặng.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Video: Phố Bùi Huy Đáp thiếu bóng mát sau hơn 9 tháng đưa vào hoạt động, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn.



Theo ghi nhận thực tế vào ngày 29/9, vỉa hè của phố Bùi Huy Đáp được lát đá khá rộng rãi, sạch sẽ. Thế nhưng, suốt dọc chiều dài gần 500m của con phố, hoàn toàn không hề có bất kỳ một hố hay bồn đất nào được bố trí để trồng cây xanh đô thị. Tuyến đường chỉ lác đác 2 – 3 cây xanh nhỏ xíu do một vài hộ dân cố gắng trồng tự phát trước cửa nhà.

Hơn 9 tháng trôi qua kể từ ngày công trình hoàn thành, người dân ngày ngày ngóng trông nhưng bóng dáng một hàng cây thay thế vẫn bặt vô âm tín.

Ngày 30/9, phóng viên có mặt tại cửa hàng trái cây Hương Giang (số 76 phố Bùi Huy Đáp, phường Yên Sở, Hà Nội) trong điều kiện thời tiết nắng ráo, hình ảnh đập vào mắt người đi đường không phải là các sạp hoa quả tươi ngon bắt mắt, mà là những kệ hàng phủ kín bởi các tấm bìa carton lớn nhỏ.

Anh Dũng, chủ cửa hàng, xót xa chia sẻ: "Trước đây, ngay trước mặt tiền cửa hàng là hàng sấu lâu năm tỏa bóng râm mát rượi. Từ khi tuyến phố được mở rộng và chỉnh trang, cây bị chặt hạ, nhổ bỏ, việc buôn bán của gia đình tôi đảo lộn hoàn toàn".

Anh Dũng cho biết: "Dù kệ hoa quả đã đặt lùi hẳn vào sâu trong nhà, nhưng mỗi bận trời nắng, ánh nắng chói chang lại chiếu thẳng trực diện vào hàng hóa. Nhìn hoa quả héo rũ vì sức nóng, chúng tôi xót ruột lắm, buộc phải dùng bìa carton đậy kín cả ngày để giữ cho trái cây tươi lâu hơn".

Cũng theo anh Dũng, hướng nắng chiếu thẳng vào nhà vào mỗi buổi chiều khiến cửa hàng gần như tê liệt, khách nhìn vào chỉ thấy bìa carton phủ kín nên ngại dừng xe ghé mua.

Chị Giang, vợ anh Dũng cho biết: "Hoạt động kinh doanh giờ chỉ cầm cự được vào buổi sáng sớm và sau khi mặt trời lặn hẳn cho đến đêm muộn. Mất nguyên buổi chiều không bán buôn được gì, vợ chồng tôi đành phải cắn răng thức khuya, kéo dài thêm thời gian phục vụ vào ban đêm để bù lại khoảng thời gian bị ‘đóng băng’ vì nắng gắt".

Không chỉ riêng nhà chị Giang, nhiều hộ kinh doanh và người dân mặt phố Bùi Huy Đáp đều chịu chung cảnh ngột ngạt. Bức xạ nhiệt từ mặt đường nhựa phả thẳng vào nhà, biến những căn nhà mặt phố thành những "lò hấp" mỗi buổi trưa chiều.

Trước thực trạng nắng nóng bủa vây, nhiều người dân đã chủ động tìm cách tự giải cứu mình nhưng đều rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Anh Dũng cho biết, bản thân từng báo cáo với tổ dân phố về ý định xin tự bỏ kinh phí để trồng lại cây xanh trước cửa hàng nhằm che chắn bớt ánh nắng.

Tuy nhiên, sau khi chính quyền phường làm việc và rà soát thực địa, nguyện vọng chính đáng này đành phải gác lại vì ngay dưới vỉa hè trước cửa nhà là toàn bộ hệ thống đường cáp, điện ngầm dày đặc.

Do đó, anh Dũng cho rằng, mở rộng đường, xóa điểm nghẽn ùn tắc giao thông là chủ trương đúng đắn, mang lại diện mạo mới cho hạ tầng đô thị nhưng người dân nơi đây đang rất mong mỏi các cơ quan chuyên môn của thành phố sớm khảo sát, tìm giải pháp kỹ thuật phù hợp như bố trí bồn cây nổi di động, giàn hoa leo chịu nhiệt hoặc các phương án cảnh quan tương thích,… để sớm trả lại bóng mát cho con phố, hạ nhiệt cuộc sống cho người dân sau nhiều tháng ngày chống chọi với nắng nóng.

Theo thông tin từ UBND phường Yên Sở, sau khi dự án hoàn thành, địa phương đã chủ động đề xuất phương án trồng cây xanh trên tuyến phố nhằm tạo cảnh quan đô thị và che bóng mát cho người dân. Tuy nhiên, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) - chủ đầu tư dự án đã giải thích vỉa hè khu vực này hiện không đủ điều kiện kỹ thuật để trồng cây xanh.