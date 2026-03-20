3 con giáp gặp vận may lớn trong tiết Xuân Phân 2026, càng kiên trì, tài lộc càng bùng nổ

Thứ sáu, 15:00 20/03/2026 | Đời sống
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, trong 12 con giáp, 3 tuổi dưới đây được dự báo sẽ đón nhận nhiều cơ hội bứt phá rõ rệt nhất. Trong tiết Xuân Phân 2026, các con giáp càng kiên trì, tài lộc càng bùng nổ.

Tiết Xuân Phân 2026 không chỉ là dấu mốc cân bằng âm dương mà còn mở ra "cửa sổ vàng" để xoay chuyển vận mệnh. Đặc biệt, khi trùng với ngày "Rồng ngẩng đầu" (mùng 2/2 âm lịch), nguồn năng lượng cát lành càng trở nên mạnh mẽ, hứa hẹn mang lại bước ngoặt lớn cho nhiều người.

Tiết Xuân phân đánh dấu thời điểm ngày và đêm dài bằng nhau, là giai đoạn chuyển giao quan trọng trong năm theo quan niệm phong thủy và chiêm tinh học phương Đông. Đây cũng là thời khắc thiên nhiên tái sinh, năng lượng vũ trụ dồi dào, mang đến cơ hội "đổi vận" cho những người biết nắm bắt thời cơ.

1. Con giáp Mùi vận may nở rộ, thoát khỏi giai đoạn âm thầm

Người tuổi Mùi vốn hiền lành, giàu lòng bao dung nhưng thường chịu thiệt thòi vì không thích phô trương. Trước Xuân Phân, nhiều người có thể đã trải qua giai đoạn nỗ lực nhưng chưa được ghi nhận. Con giáp Mùi sẽ cảm thấy kiệt sức và khó phát huy năng lực. Nhưng khi bước sang tiết Xuân Phân 2026, vận trình bắt đầu chuyển biến rõ rệt.

Những nút thắt trong công việc của con giáp Mùi dần được tháo gỡ. Bạn nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, cấp trên, không còn đơn độc như trước. Về tài lộc có cơ hội gia tăng thu nhập xuất hiện, đặc biệt từ các ý tưởng đã ấp ủ từ lâu.

Con giáp Mùi là một trong 3 con giáp có vận may nở rộ trong tiết Xuân Phân 2026

Trong tình cảm, người độc thân dễ gặp nhân duyên thông qua các mối quan hệ quen biết; người có đôi có cơ hội hàn gắn, tính chuyện lâu dài. Chuyên gia phong thủy cho rằng, đừng chỉ dừng ở ý tưởng. Đây là lúc tuổi Mùi cần biến kế hoạch thành hành động để vận may sớm "đơm hoa kết trái".

2. Con giáp Tuất dễ bứt phá

Trong tiết Xuân Phân 2026, tuổi Tuất tót ra khí chất của một con giáp tự tin và đáng tin cậy. Đây là giai đoạn bạn dễ trở thành trung tâm trong công việc và các mối quan hệ.

Sự nghiệp của con giáp Tuất thuận lợi trong các việc đàm phán, ký kết hợp đồng, mở rộng hợp tác. Nhiều cơ hội bất ngờ có thể tự tìm đến với Tuất. Lời nói và hành động của bạn đều có sức nặng, làm gì cũng có người ủng hộ, nói gì cũng có người lắng nghe.

Con giáp Tuất thuận lợi về cả tài lộc và sự nghiệp

Tài lộc của con giáp Tuất ổn định, tiền thưởng hoặc nguồn thu phụ tăng mạnh. Tình cảm của Tuất đào hoa nở rộ, gặp được người chân thành. Người có đôi nên tận dụng thời gian để hâm nóng tình cảm, nhưng cần chú ý kiềm chế sự nóng nảy.

Chuyên gia khuyên con giáp này cần lưu ý thành công đi kèm trách nhiệm. Tuổi Tuất cần chú ý chi tiết, đặc biệt là các điều khoản pháp lý để tránh rủi ro không đáng có.

3. Con giáp Hợi sự nghiệp thăng hoa, quý nhân trợ giúp

Sau thời gian tích lũy âm thầm, tuổi Hợi bước vào giai đoạn "gặt hái" rõ rệt trong tiết Xuân Phân này. Bạn không chỉ nhận được sự công nhận về năng lực mà còn có quý nhân chủ động tìm đến giúp sức. Nếu con giáp này chủ động nắm bắt sẽ có thể đạt được bước tiến lớn trong sự nghiệp.

Con giáp Hợi dễ có quý nhân trợ giúp trong thời điểm tiết Xuân Phân 2026

Về tài lộc có cơ hội tăng lương, chia lợi nhuận hoặc mở rộng nguồn thu rất khả quan. Trong khoảng thời gian này, khuyên Mùi không nên vì mủi lòng mà cho vay mướn tùy tiện hoặc sa đà vào các khoản đầu tư rủi ro cao.

Trong chuyện tình cảm, các mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn, đặc biệt là khi cùng nhau bàn bạc về tương lai và tài chính. Vẻ ngoài đáng tin cậy giúp bạn thu hút đối phương.

Xuân Phân – cơ hội "đổi vận" cho người biết nắm bắt

Tiết Xuân Phân không chỉ là sự chuyển mình của thiên nhiên mà còn là thời điểm con người có thể tái thiết lập năng lượng, định hướng lại cuộc sống và có cơ hội thay đổi vận.

Dù không nằm trong top may mắn nhất, nhiều con giáp khác vẫn có cơ hội bứt phá nếu như giữ vững tinh thần tích cực, kiên trì theo đuổi mục tiêu và hành động đúng thời điểm.

Khi đó, tài lộc không chỉ đến mà còn đến dồi dào, như câu nói "càng kiên nhẫn bao nhiêu, tiền đổ về bấy nhiêu". Với giai đoạn năng lượng cân bằng như Xuân Phân, người bền bỉ luôn là người đi xa nhất

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
