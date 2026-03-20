3 con giáp gặp vận may lớn trong tiết Xuân Phân 2026, càng kiên trì, tài lộc càng bùng nổ
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, trong 12 con giáp, 3 tuổi dưới đây được dự báo sẽ đón nhận nhiều cơ hội bứt phá rõ rệt nhất. Trong tiết Xuân Phân 2026, các con giáp càng kiên trì, tài lộc càng bùng nổ.
Tiết Xuân Phân 2026 không chỉ là dấu mốc cân bằng âm dương mà còn mở ra "cửa sổ vàng" để xoay chuyển vận mệnh. Đặc biệt, khi trùng với ngày "Rồng ngẩng đầu" (mùng 2/2 âm lịch), nguồn năng lượng cát lành càng trở nên mạnh mẽ, hứa hẹn mang lại bước ngoặt lớn cho nhiều người.
Tiết Xuân phân đánh dấu thời điểm ngày và đêm dài bằng nhau, là giai đoạn chuyển giao quan trọng trong năm theo quan niệm phong thủy và chiêm tinh học phương Đông. Đây cũng là thời khắc thiên nhiên tái sinh, năng lượng vũ trụ dồi dào, mang đến cơ hội "đổi vận" cho những người biết nắm bắt thời cơ.
1. Con giáp Mùi vận may nở rộ, thoát khỏi giai đoạn âm thầm
Người tuổi Mùi vốn hiền lành, giàu lòng bao dung nhưng thường chịu thiệt thòi vì không thích phô trương. Trước Xuân Phân, nhiều người có thể đã trải qua giai đoạn nỗ lực nhưng chưa được ghi nhận. Con giáp Mùi sẽ cảm thấy kiệt sức và khó phát huy năng lực. Nhưng khi bước sang tiết Xuân Phân 2026, vận trình bắt đầu chuyển biến rõ rệt.
Những nút thắt trong công việc của con giáp Mùi dần được tháo gỡ. Bạn nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, cấp trên, không còn đơn độc như trước. Về tài lộc có cơ hội gia tăng thu nhập xuất hiện, đặc biệt từ các ý tưởng đã ấp ủ từ lâu.
Trong tình cảm, người độc thân dễ gặp nhân duyên thông qua các mối quan hệ quen biết; người có đôi có cơ hội hàn gắn, tính chuyện lâu dài. Chuyên gia phong thủy cho rằng, đừng chỉ dừng ở ý tưởng. Đây là lúc tuổi Mùi cần biến kế hoạch thành hành động để vận may sớm "đơm hoa kết trái".
2. Con giáp Tuất dễ bứt phá
Trong tiết Xuân Phân 2026, tuổi Tuất tót ra khí chất của một con giáp tự tin và đáng tin cậy. Đây là giai đoạn bạn dễ trở thành trung tâm trong công việc và các mối quan hệ.
Sự nghiệp của con giáp Tuất thuận lợi trong các việc đàm phán, ký kết hợp đồng, mở rộng hợp tác. Nhiều cơ hội bất ngờ có thể tự tìm đến với Tuất. Lời nói và hành động của bạn đều có sức nặng, làm gì cũng có người ủng hộ, nói gì cũng có người lắng nghe.
Tài lộc của con giáp Tuất ổn định, tiền thưởng hoặc nguồn thu phụ tăng mạnh. Tình cảm của Tuất đào hoa nở rộ, gặp được người chân thành. Người có đôi nên tận dụng thời gian để hâm nóng tình cảm, nhưng cần chú ý kiềm chế sự nóng nảy.
Chuyên gia khuyên con giáp này cần lưu ý thành công đi kèm trách nhiệm. Tuổi Tuất cần chú ý chi tiết, đặc biệt là các điều khoản pháp lý để tránh rủi ro không đáng có.
3. Con giáp Hợi sự nghiệp thăng hoa, quý nhân trợ giúp
Sau thời gian tích lũy âm thầm, tuổi Hợi bước vào giai đoạn "gặt hái" rõ rệt trong tiết Xuân Phân này. Bạn không chỉ nhận được sự công nhận về năng lực mà còn có quý nhân chủ động tìm đến giúp sức. Nếu con giáp này chủ động nắm bắt sẽ có thể đạt được bước tiến lớn trong sự nghiệp.
Về tài lộc có cơ hội tăng lương, chia lợi nhuận hoặc mở rộng nguồn thu rất khả quan. Trong khoảng thời gian này, khuyên Mùi không nên vì mủi lòng mà cho vay mướn tùy tiện hoặc sa đà vào các khoản đầu tư rủi ro cao.
Trong chuyện tình cảm, các mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn, đặc biệt là khi cùng nhau bàn bạc về tương lai và tài chính. Vẻ ngoài đáng tin cậy giúp bạn thu hút đối phương.
Xuân Phân – cơ hội "đổi vận" cho người biết nắm bắt
Tiết Xuân Phân không chỉ là sự chuyển mình của thiên nhiên mà còn là thời điểm con người có thể tái thiết lập năng lượng, định hướng lại cuộc sống và có cơ hội thay đổi vận.
Dù không nằm trong top may mắn nhất, nhiều con giáp khác vẫn có cơ hội bứt phá nếu như giữ vững tinh thần tích cực, kiên trì theo đuổi mục tiêu và hành động đúng thời điểm.
Khi đó, tài lộc không chỉ đến mà còn đến dồi dào, như câu nói "càng kiên nhẫn bao nhiêu, tiền đổ về bấy nhiêu". Với giai đoạn năng lượng cân bằng như Xuân Phân, người bền bỉ luôn là người đi xa nhất
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Hà Nội: Một buổi sáng trong 'chợ cấm' đầy nhếch nhác và nỗi lo an toàn thực phẩm?Đời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Từ những vũng nước thải đen đục đến cảnh giết mổ gia cầm ngay trên vỉa hè, chợ cóc ngõ 70 Nguyễn Hoàng, Hà Nội đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe cộng đồng. Thực trạng kéo dài đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả quản lý trật tự đô thị tại phường Từ Liêm.
Học sinh, sinh viên đóng và hưởng BHYT như thế nào từ 1/7 khi tăng lương cơ sở?Đời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Bảo hiểm y tế học sinh là chính sách bảo hiểm y tế áp dụng đối với các đối tượng là học sinh, sinh viên. Dự kiến mức lương cơ sở tăng từ 1/7/2026, mức đóng của nhóm đối tượng này có tăng?
Ngày sinh Âm lịch của người sống không dựa ai, tự mình làm nên thành công rực rỡĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, có những người ngay từ ngày sinh Âm lịch đã mang trong mình tư duy sắc bén và tính độc lập hiếm có.
3 con giáp không biết nịnh: Sống thẳng nên được quý, không sợ bị chơi xấuĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Những con giáp dưới đây, họ không mỉa mai, không bóng gió, càng không thích nói sau lưng, mọi chuyện đều được đưa ra rõ ràng, minh bạch.
Phú Thọ: 'Biến' đất trồng cây thành trang trại, chuyện 'hiếm' ở Cao Dương?Đời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Dù được giao khoán với mục đích trồng cây lâu năm, thế nhưng một khu đất tại xã Cao Dương (Phú Thọ) lại “mọc” lên hàng loạt công trình chăn nuôi quy mô lớn. Sau phản ánh của báo chí, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra, chỉ ra nhiều tồn tại, vi phạm và yêu cầu tạm dừng hoạt động để khắc phục.
Điểm mới về đăng kiểm xe cơ giới năm 2026, hàng triệu lái xe cần biếtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Thông tư 30/2024/TT-BGTVT, từ tháng 3/2026, tem kiểm định dán ở góc trên bên phải kính lái ô tô không còn dòng thông tin ngày hết hạn đăng kiểm cụ thể như mẫu cũ.
Những con giáp 'há miệng chờ sung': Không làm mà vẫn mơ thành côngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Có những người luôn mang trong mình tiềm năng nhưng lại để sự lười biếng kéo lùi bước tiến. 4 con giáp dưới đây là những điển hình như vậy.
3 khung giờ sinh Âm lịch của người đi đâu cũng được lòng ngườiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm tử vi, những người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch dưới đây thường có lợi thế về tính cách, giúp họ được yêu mến ở nơi làm việc, dễ được cấp trên trọng dụng.
Tin sáng 19/3: Miền Bắc có 2 đợt 'rét nàng Bân' yếu; Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiềnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Chuyên gia thời tiết nhận định, từ cuối tháng 3 đến khoảng giữa tháng 4, khả năng còn 2 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta.
Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận gần 1 tỷ, người đàn ông lập tức báo công anĐời sống - 1 ngày trước
Ngày 18/3, Công an xã Gia Trấn (tỉnh Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ một công dân trên địa bàn hoàn tất thủ tục trả lại gần 1 tỷ đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.
