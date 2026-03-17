Dự báo những biến đổi mọi mặt bất ngờ của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu, Tuất những ngày cuối tháng 3

3 con giáp này bước vào tuần 'tiền vô như nước', phước phần hơn người GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, 3 con giáp dưới đây sẽ bước vào tuần “tiền vô như nước”, thuận lợi nhiều việc nhờ phước phần hơn hẳn người khác. Đừng bỏ lỡ cơ hội phát triển.

1. Con giáp Tý

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 16/3/2026 đến 22/3/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đầu tuần con giáp Tý có thể gặp phải những trở ngại trong công việc vì yếu tố ngoại cảnh. Về cuối tuần, công việc, cuộc sống của con giáp này may mắn, dễ thở hơn. Bạn có thể có những tin vui đưa đến.

Về tài lộc, trong tuần của con giáp Tý bình thường. Tý sẽ phải di chuyển nhiều vì ảnh hưởng của Dịch Mã, sự chăm chỉ, chịu khó mới ăn nên làm ra. Tuy vậy, con giáp tuổi Tý đừng nản, sự trợ giúp của quý nhân sẽ giúp con này bứt phá về tài lộc thời gian tới.

Trong chuyện tình cảm, may mắn sẽ mang tới cho người độc thân, giúp bạn nổi bật và thu hút sự chú ý của người khác giới. Còn những người đang trong mối quan hệ không nên bỏ bê người yêu và nên trân trọng mối quan hệ của mình, hãy hâm nóng tình cảm của mình.

2. Con giáp Sửu

Tử vi tuần mới từ 16-22/3/2026 của 12 con giáp nói, ảnh hưởng của Thiên Diêu trong tuần này khiến con giáp Sửu dễ thành công. Con giáp Sửu khéo léo, giao thiệp rộng nên dễ được chú ý.

Trong việc làm ăn, Sửu dễ có được quý nhân giúp đỡ. Nhưng con giáp này lưu ý, đừng để chuyện tình cảm chen vào công việc, không nên để tình cảm phát sinh trong quá trình hợp tác, tương trợ cho nhau.

Từ ngày thứ 4 trở đi tài lộc của con giáp Sửu có dấu hiệu đi lên mạnh mẽ, thu nhập tăng trưởng tốt. Bạn cũng có thu nhập được nhiều thông tin hữu ích cho tiền bạc của bản thân qua những cuộc gặp gỡ, ăn uống…

Trong tình cảm, người tuổi Sửu độc thân cần chú ý nhiều hơn đến người mình thầm mến, và đóa hoa tình yêu sẽ âm thầm nở rộ. Những người đang trong mối quan hệ có thể gặp mâu thuẫn, bởi vậy bạn cần giao tiếp rõ ràng, minh bạch với nhau để không bị hiểu lầm.

3. Con giáp Dần

Tuần mới này, con giáp Dần dễ có gián đoạn trong công việc. Vận may trong sự nghiệp không tốt khiến bạn thiếu tự tin, ít có cơ hội tỏa sáng. Khuyên con giáp này cần tập trung nhiều hơn cho công việc, tránh mắc sai lầm trong lúc bản thân đang nóng giận.

Thời điểm này không phải tốt để con giáp Dần giải quyết các vấn đề tiền bạc, không nên vay mượn số tiền lớn, mua xe, dịch chuyển mặt bằng kinh doanh, khai trương.

Ảnh hưởng của Âm Sát khiến người tuổi Dần thường xuyên gặp phải những mối quan hệ bất ổn. Tuần này các bạn trẻ tuổi Dần còn độc thân không nên vội vàng hẹn hò, bước vào mối quan hệ mới vì người bạn sắp gặp không phải là người bạn muốn tìm.

4. Con giáp Mão

Trong tuần công việc của người tuổi Mão có biến động lớn vào giữa tuần nên cần chú ý. Nhưng trời không phụ lòng người, Mão chịu khó, nỗ lực hết mình nên sớm được nhìn nhận từ cấp trên.

Những lời góp ý của mọi người xung quanh, Mão nên để ý để thay đổi. Miễn bạn làm đúng, mọi việc sẽ nhanh chóng đạt hiệu quả và nhận được sự trợ giúp từ mọi người.

Về tài lộc của Mão ở mức bình ổn, không lên không xuống, nửa đầu tuần là thời điểm vàng kiếm tiền của Mão. Con giáp này hãy gạt những cảm xúc tiêu cực, dành thời gian thư giãn bên những người mang lại cho bản mệnh niềm vui sống. Nếu có vấn đề về tiền bạc, Mão cũng sẽ nhanh chóng được giải quyết.

Về tình cảm, người độc thân tuổi Mão dễ tìm kiếm nhân duyên, người đã có đôi có cặp thì hâm nóng tình cảm trong tuần mới. Mão có sức hút cá nhân vô cùng mạnh mẽ, tạo thiện cảm với những người đối diện nên thuận lợi trong các mối quan hệ xã hội, được quý nhân giúp đỡ trong mọi việc, biến hung thành cát.

5. Con giáp Thìn

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên, tử vi tuần mới 12 con giáp từ 16/3/2026 đến 22/3/2026 khuyên con giáp Thìn không nên động chạm tới vấn đề đất cát, tranh cãi trong công việc vì dễ gặp rắc rối lớn.

Trong tuần này cũng nhắc nhở Thìn nên cẩn thận chuyện tiền nong, nhất là những khoản tiền liên quan tới các mối quan hệ. Bản mệnh không nên cả tin mà cho người khác mượn số tiền mà mình vất vả tích lũy bấy lâu nay và càng nên tránh xa những khoản đầu tư rủi ro cao kẻo mất trắng tay.

Trong chuyện tình cảm, người tuổi Thìn có sự hỗ trợ của Tam Hội nên khá vượng. Người độc thân có nhiều cơ hội kết bạn, nhưng cần cẩn thận những lời hứa suông. Bạn càng tỉnh táo thì chuyện tình cảm của bạn trong tương lai càng rực rỡ.

6. Con giáp Tỵ

Tuổi Tỵ trong tuần mới này gặp may mắn, thuận lợi trong công việc làm ăn nhờ Thiên Đức chiếu cố. Con giáp này có khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề nên nhanh chóng đạt được hiệu suất công việc.

Dù có chút trở ngại, nhưng cũng chỉ là tạm thời và Tỵ sớm xử lý được vấn đề. Trong tuần, có người mang cơ hội tới cho tuổi Tỵ giúp con giáp này gia tăng thu nhập. Bản mệnh nên trân trọng những điều tốt đẹp này, ăn ở có phúc thì có phần.

Sức khỏe thể chất và tinh thần dồi dào hơn hẳn mọi khi giúp con giáp Tỵ thực hiện tốt được nhiều việc. Chuyện tình cảm không còn buồn và lo nghĩ nhiều nữa. Đây là tuần kết thúc của những mối quan hệ mập mờ, cuộc sống của Tỵ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

7. Con giáp Ngọ

Theo chuyên gia phong thủy, tuần này con giáp Ngọ vô cùng mạnh mẽ, quả cảm, sống độc lập và bứt phá trước nghịch cảnh. Nhưng bạn cũng vô cùng vất vả do phải tự thân lập nghiệp, hay gặp thị phi, cạnh tranh khốc liệt khiến đầu óc mệt mỏi. Nếu không tập trung, con giáp Ngọ dễ mất đi nhiệt huyết, sự lạc quan trong công việc hiện tại.

Những thay đổi tâm trạng đột ngột và tinh thần sa sút có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, đòi hỏi con giáp tuổi Ngọ cần điều chỉnh nhanh chóng và thư giãn trong tuần mới. Tài lộc chưa có nhiều nên Ngọ cần chú ý chi tiêu hợp lý. Bạn cũng cần cảnh giác cao độ với các mối quan hệ mới vì rất có thể sẽ bị lừa gạt, lợi dụng tiền bạc.

Trong phương diện tình cảm, Ngọ cần điều chỉnh cảm xúc của mình hơn nếu không muốn xảy ra những cãi vã, mâu thuẫn với đối phương. Bạn cần hạn chế can dự vào chuyện thiên hạ, nếu không sẽ mang vạ lây, ngồi yên cũng dính thị phi.

8. Con giáp Dậu

Tuần này, con giáp tuổi Dậu tỏ ra khá nóng nảy và lấn át người khác trong công việc. Tính cách ương bướng, bảo thủ dễ khiến cho Dậu đánh mất cơ hội làm ăn tốt đẹp. Không ai có thể phủ nhận năng lực làm việc của Dậu nhưng bạn nên khiêm tốn một chút, cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói để tránh thị phi.

Về tài lộc, Dậu dễ mất khoản tiền nhỏ. Con giáp này trong tuần này hãy chú trọng tăng thu nhập và giảm chi tiêu, đồng thời lập kế hoạch chi tiêu khôn ngoan để tránh rơi vào tình trạng không đủ sống phải đi vay mượn người thân.

Những người tuổi Dậu có người yêu nên cẩn thận với những cuộc gặp gỡ không tốt và giữ khoảng cách với người khác giới. Bạn đang có tâm trạng tồi tệ, gặp phải nhiều vấn đề và thiếu năng lượng. Khuyên con giáp tuổi Dậu hãy kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn, không nên để tâm đến lời nói của thiên hạ.

9. Con giáp Tuất

Tuần này không phải là tuần may mắn với Tuất. Khuyên con giáp này đừng quá ôm đồm nhiều công việc. Sự thiếu ủng hộ của người xung quanh, thiếu cảm hứng khiến con giáp Tuất gặp khó khăn trong giải quyết công việc. Bạn cần bình tĩnh, hạn chế vào việc của người khác trong thời gian này.

Về tài lộc của tuổi Tuất cũng eo hẹp. Bạn cần chú ý kỹ mọi việc liên quan tới giấy tờ, thuế má và luôn cảnh giác với chiêu trò lừa đảo vô cùng tinh vi trong những ngày cuối tuần.

Trong chuyện tình cảm, cuối tuần này sẽ có tin vui cho Tuất, gia đạo an vui.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

3 con giáp ở hiền gặp lành, dễ được quý nhân dẫn lối, tiền tài lên hương những tháng đầu năm 2026 GĐXH – Quý 1 đầu năm 2026, những con giáp này không cần bon chen vẫn có nhiều cơ hội phát triển nhờ ở hiền gặp lành. Các con giáp dễ được quý nhân dẫn lối, tiền tài lên hương.