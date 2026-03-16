3 con giáp này bước vào tuần 'tiền vô như nước', phước phần hơn người

3 con giáp ở hiền gặp lành, dễ được quý nhân dẫn lối, tiền tài lên hương những tháng đầu năm 2026 GĐXH – Quý 1 đầu năm 2026, những con giáp này không cần bon chen vẫn có nhiều cơ hội phát triển nhờ ở hiền gặp lành. Các con giáp dễ được quý nhân dẫn lối, tiền tài lên hương.

1. Con giáp Mùi bước vào tuần "tiền vô như nước"

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 16/3/2026 đến 22/3/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, con giáp Mùi bước vào tuần "tiền vô như nước"

Công việc làm ăn tuần này của con giáp Mùi thuận lợi, phước phần hơn hẳn người khác. Nhờ có quý nhân hỗ trợ, công việc làm ăn lên hương hơn hẳn so với tháng trước. Mùi là con giáp thông minh, tràn đầy cảm hứng sáng tạo, đồng thời luôn lạc quan và giữ tâm thế chủ động trong mọi vấn đề, chăm chỉ nên dễ nhận được những thành quả.

Về tài lộc của tuổi Mùi, đây cũng là tuần liên tiếp gặp vận may trong đầu tư và kinh doanh. Thời gian nửa cuối tuần, với sự tương trợ của Tam Hợp giúp con giáp này nhìn ra hướng kiếm tiền mới cho bản thân, làm ăn thuận lợi, có lộc đến.

Trong chuyện tình cảm, Mùi không có nhiều biến động trong tuần này. Mối quan hệ của bạn vẫn được duy trì tốt đẹp và người ấy sẽ là chỗ dựa tinh thần cho bạn. Những người độc thân trở nên vô cùng quyến rũ và thu hút người khác giới, đường tình duyên rực rỡ.

2. Con giáp Thân thuận lợi hơn người

Nguyệt Mã chiếu mệnh, tuần mới của con giáp tuổi Thân cũng thuận lợi hơn người về công danh, sự nghiệp. Người làm kinh doanh, buôn bán phát đạt, tài lộc dồi dào, di chuyển dễ gặp may mắn và có quý nhân trợ giúp.

Tuần mới rất tốt đẹp về mặt tài lộc, công danh, mọi việc đều hanh thông, con giáp Thân không phải nhọc nhằn. Tuổi Thân có thể an tâm ăn no ngủ kỹ, sắm sửa cho bản thân và cho giá đình. Dù vậy vẫn khuyên con giáp này lưu ý hạn chế cho người khác vay mượn hoặc đứng ra trả nợ hộ người khác kẻo lại mất trắng, lòng tốt đặt nhầm chỗ hối hận không kịp.

Trong tình yêu, Thân cũng có một tuần cực may mắn. Nếu còn độc thân, bạn không phải sợ sự cô đơn nữa, sự gợi cảm và hấp dẫn sẽ giúp người kia ấn tượng mạnh về bạn. Tuổi Thân thường tốt tính, hay thương người, thương vật nên trời cũng tạo điều kiện để bạn làm nhiều việc thiện, giúp đỡ người khác, giảm vận xấu trong tuần mới này.

3. Con giáp Hợi bước vào tuần hưởng mật ngọt

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cũng cho biết, Hợi tuần từ 16/3/2026 đến 22/3/2026 thành công không thua kém ai trong công việc. Tuy nhiên, con giáp này cũng sẽ có đôi chút trở ngại mới hưởng được mật ngọt. Điều may mắn là Hợi có những quý nhân trợ giúp nên nhanh chóng giải quyết được những điều không may đưa tới.

Tuần này tiền bạc của con giáp Hợi cũng dồi dào, của cải sung túc, công việc thuận buồm xuôi gió nên cuộc đời hiếm khi rơi vào cảnh thiếu thốn. Hợi cần chú ý là tự lực cánh sinh, tự làm tự ăn, đừng trông đợi điều gì.

Thái Âm chiếu mệnh rất tốt cho nhân duyên nữ mệnh tuổi Hợi trong tuần này. Tình duyên ngọt ngào, gia đình hạnh phúc, được người ấy yêu thương chiều chuộng. Nam mệnh tuổi Hợi dễ bị chi phối bởi cảm xúc trong thời gian tới. Bởi vậy, khi quyết định tiến đến với ai, khuyên con giáp Hợi cần dành thời gian nhìn nhận lại cảm giác của mình với đối phương.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.