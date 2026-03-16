3 con giáp này bước vào tuần 'tiền vô như nước', phước phần hơn người
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, 3 con giáp dưới đây sẽ bước vào tuần “tiền vô như nước”, thuận lợi nhiều việc nhờ phước phần hơn hẳn người khác. Đừng bỏ lỡ cơ hội phát triển.
1. Con giáp Mùi bước vào tuần "tiền vô như nước"
Xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 16/3/2026 đến 22/3/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, con giáp Mùi bước vào tuần "tiền vô như nước"
Công việc làm ăn tuần này của con giáp Mùi thuận lợi, phước phần hơn hẳn người khác. Nhờ có quý nhân hỗ trợ, công việc làm ăn lên hương hơn hẳn so với tháng trước. Mùi là con giáp thông minh, tràn đầy cảm hứng sáng tạo, đồng thời luôn lạc quan và giữ tâm thế chủ động trong mọi vấn đề, chăm chỉ nên dễ nhận được những thành quả.
Về tài lộc của tuổi Mùi, đây cũng là tuần liên tiếp gặp vận may trong đầu tư và kinh doanh. Thời gian nửa cuối tuần, với sự tương trợ của Tam Hợp giúp con giáp này nhìn ra hướng kiếm tiền mới cho bản thân, làm ăn thuận lợi, có lộc đến.
Trong chuyện tình cảm, Mùi không có nhiều biến động trong tuần này. Mối quan hệ của bạn vẫn được duy trì tốt đẹp và người ấy sẽ là chỗ dựa tinh thần cho bạn. Những người độc thân trở nên vô cùng quyến rũ và thu hút người khác giới, đường tình duyên rực rỡ.
2. Con giáp Thân thuận lợi hơn người
Nguyệt Mã chiếu mệnh, tuần mới của con giáp tuổi Thân cũng thuận lợi hơn người về công danh, sự nghiệp. Người làm kinh doanh, buôn bán phát đạt, tài lộc dồi dào, di chuyển dễ gặp may mắn và có quý nhân trợ giúp.
Tuần mới rất tốt đẹp về mặt tài lộc, công danh, mọi việc đều hanh thông, con giáp Thân không phải nhọc nhằn. Tuổi Thân có thể an tâm ăn no ngủ kỹ, sắm sửa cho bản thân và cho giá đình. Dù vậy vẫn khuyên con giáp này lưu ý hạn chế cho người khác vay mượn hoặc đứng ra trả nợ hộ người khác kẻo lại mất trắng, lòng tốt đặt nhầm chỗ hối hận không kịp.
Trong tình yêu, Thân cũng có một tuần cực may mắn. Nếu còn độc thân, bạn không phải sợ sự cô đơn nữa, sự gợi cảm và hấp dẫn sẽ giúp người kia ấn tượng mạnh về bạn. Tuổi Thân thường tốt tính, hay thương người, thương vật nên trời cũng tạo điều kiện để bạn làm nhiều việc thiện, giúp đỡ người khác, giảm vận xấu trong tuần mới này.
3. Con giáp Hợi bước vào tuần hưởng mật ngọt
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cũng cho biết, Hợi tuần từ 16/3/2026 đến 22/3/2026 thành công không thua kém ai trong công việc. Tuy nhiên, con giáp này cũng sẽ có đôi chút trở ngại mới hưởng được mật ngọt. Điều may mắn là Hợi có những quý nhân trợ giúp nên nhanh chóng giải quyết được những điều không may đưa tới.
Tuần này tiền bạc của con giáp Hợi cũng dồi dào, của cải sung túc, công việc thuận buồm xuôi gió nên cuộc đời hiếm khi rơi vào cảnh thiếu thốn. Hợi cần chú ý là tự lực cánh sinh, tự làm tự ăn, đừng trông đợi điều gì.
Thái Âm chiếu mệnh rất tốt cho nhân duyên nữ mệnh tuổi Hợi trong tuần này. Tình duyên ngọt ngào, gia đình hạnh phúc, được người ấy yêu thương chiều chuộng. Nam mệnh tuổi Hợi dễ bị chi phối bởi cảm xúc trong thời gian tới. Bởi vậy, khi quyết định tiến đến với ai, khuyên con giáp Hợi cần dành thời gian nhìn nhận lại cảm giác của mình với đối phương.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế có sự thay đổi?Đời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) là quy trình người dân trình các giấy tờ hợp lệ để được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí điều trị. Năm 2026, thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế có điểm gì mới?
Giờ sinh Âm lịch của người dễ làm nên chuyện lớn khiến gia tộc nở mày nở mặtĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Trong số 12 khung giờ của hệ Can Chi, 4 giờ sinh Âm lịch dưới đây được cho là mang nhiều tiềm năng để tỏa sáng và mang lại vinh dự cho gia tộc.
Từ hôm nay, hàng triệu người cần lưu ý áp dụng quy định mới về thẻ căn cướcĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Từ hôm nay (15/3), nhiều quy định mới về thẻ căn cước được áp dụng theo Nghị định 58/2026/NĐ-CP.
Ninh Bình: Rộn ràng ngày hội toàn dân đi bầu cửĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hàng triệu cử tri trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã nô nức tới các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Không khí tại các điểm bầu cử diễn ra trang nghiêm, dân chủ, an toàn, đúng quy định.
Những trường hợp nào được hưởng 100% bảo hiểm y tế từ năm 2026?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Luật Bảo hiểm y tế 2024 quy định hàng loạt trường hợp được hưởng 100% bảo hiểm y tế. Dưới đây là những trường hợp cụ thể.
Tin sáng 15/3: Từ 2026, đóng BHXH bao nhiêu năm mới được nhận lương hưu?; Đề xuất quy định mới về miễn, giảm kỷ luật viên chứcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ năm 2026, điều kiện hưởng lương hưu có thay đổi đáng chú ý về thời gian đóng bảo hiểm xã hội; Bộ Nội vụ vừa có đề xuất bổ sung các trường hợp miễn, giảm trách nhiệm kỷ luật đối với viên chức...
Đã chạy vào làn ngược chiều trên cao tốc, xe khách còn chèn ép xe đi đúng chiềuĐời sống - 1 ngày trước
Điều khiển xe khách chạy vào làn ngược chiều trên cao tốc, suýt gây tai nạn tài xế bị xử lý.
Ninh Bình: Không khí bầu cử lan tỏa đến từng khu dân cưĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Hướng tới Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, không khí chuẩn bị tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Từ công tác tuyên truyền trực quan, trang trí khánh tiết đến việc hoàn thiện các khu vực bỏ phiếu đều được triển khai đồng bộ, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.
4 con giáp 'dính hạn' nặng nhất năm 2026: Coi chừng tiền mất, tình tanĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Năm 2026 là năm Bính Ngọ, ngũ hành Hỏa vượng, mang theo nhiều biến động trong vận trình của 12 con giáp.
Đáp ứng điều kiện này mới được làm hộ chiếu gắn chíp điện tử (e-passport) năm 2026Đời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Theo quy định, người đủ 14 tuổi trở lên được cấp hộ chiếu gắn chip điện tử. Loại hộ chiếu này là cơ sở để tự động hóa trong công tác kiểm soát cửa khẩu, tạo thuận lợi cho việc đi lại, xuất nhập cảnh giữa các nước.
