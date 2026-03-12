Kích hoạt vị trí tài lộc trong nhà để đón tài khí dồi dào, giúp bình an và vượng lộc năm 2026
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, việc kích hoạt vị trí tài khí trong nhà sẽ giúp chiêu tài, đón lộc cho gia chủ, đồng thời hạn chế tình trạng thoát tài, hao lộc.
Vì sao cần kích hoạt vị trí tài khí trong nhà?
Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, phong thủy nhà ở tốt có thể giúp gia chủ thuận lợi trong công việc, sự nghiệp hanh thông, may mắn trong cuộc sống, sức khỏe và tài lộc đều tốt.
Tài vị còn được gọi là nơi thu hút tài khí của ngôi nhà. Phong thủy coi trọng vị trí này vì liên quan đến tài vận, sự nghiệp và sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Tùy theo kiến trúc và cách bố trí của từng căn nhà mà tài vị được xác định khác nhau.
Khi vị trí tài khí được kích hoạt đúng cách, khu vực này sẽ trở thành nơi chiêu tài, giúp ngôi nhà vượng khí và mang may mắn đến cho gia chủ. Để kích hoạt vị trí tài khí trong nhà, trước hết cần xác định vị trí tụ khí. Theo đó, cần căn cứ vào cửa chính của ngôi nhà.
Vị trí tốt nhất của tài vị thường nằm ở góc đối diện chếch khoảng 45 độ tính từ cửa ra vào phòng khách, cụ thể như sau:
+ Khi cửa nhà xây lệch về bên trái, tài vị nằm ở đỉnh góc chéo bên phải.
+ Khi cửa nhà xây lệch về bên phải, tài vị nằm ở đỉnh góc chéo bên trái.
+ Trường hợp cửa nhà nằm ở chính giữa, tài vị có thể nằm ở đỉnh góc chếch bên trái hoặc bên phải.
Cách kích hoạt vị trí tài vị trong nhà để tài lộc dồi dào
Tài vị cần có chỗ dựa vững chắc
Theo chuyên gia phong thủy, tài vị nên có chỗ dựa vững chắc, phía sau cần là bức tường kiên cố. Điều này trong phong thủy được gọi là "tàng phong, tụ khí".
Nếu khu vực tài vị có cửa sổ, nên đóng lại và sử dụng rèm che. Các yếu tố như cột xà hoặc góc lõm cũng cần tránh đặt tại vị trí này. Ngoài ra, cần tránh đặt hoa khô hoặc cây giả ở khu vực tài vị. Nếu đặt cây xanh, khi cây có dấu hiệu khô héo cần thay mới càng sớm càng tốt.
Tài vị cần gọn gàng, ngăn nắp và đủ ánh sáng
Tài vị thường nằm trong không gian phòng khách nên phần nào phản ánh sự tinh tế và vị thế của gia chủ. Vì vậy, khu vực này cần được bố trí gọn gàng, thoáng đãng và tránh để các góc nhọn chiếu thẳng vào.
Khu vực tài vị cần đủ ánh sáng để giúp gia trạch dồi dào sinh khí, đặc biệt tốt cho tài vận. Ngược lại, nếu khu vực này tối tăm, thiếu ánh sáng sẽ không có lợi cho tài khí. Trong trường hợp đó, có thể sử dụng đèn chiếu sáng để tăng cường vượng khí.
Nơi tài vị nên đặt cây xanh
Các loại cây đặt ở khu vực tài vị nên có sức sống mạnh, lá to, dày hoặc hình tròn như cây kim tiền, trầu bà, vạn niên thanh… Điều lưu ý là cần chọn cây trồng trong đất thay vì cây thủy sinh. Đồng thời cần tránh các loại cây có gai nhọn hoặc dây leo như hoa hồng leo, xương rồng.
Đặt két sắt và vật phẩm tụ tài ở tài vị
Việc đặt két sắt tại vị trí này được cho là giúp tích tụ tài khí của ngôi nhà và mang lại năng lượng tích cực cho các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, gia chủ có thể đặt các vật phẩm phong thủy mang ý nghĩa tụ tài tại khu vực tài vị. Điều này được xem như cách "mở khí", giúp công việc làm ăn thuận lợi, gia tăng tài lộc và mang lại sức khỏe tốt cho các thành viên trong gia đình.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
