Kích hoạt vị trí tài lộc trong nhà để đón tài khí dồi dào, giúp bình an và vượng lộc năm 2026

Nhà phạm Tam Sát vị năm 2026 không nên đụng vào kẻo bất ổn dồn dập, làm ăn thất bát GĐXH – Trong phong thủy nhà ở, Tam Sát được xem là phương vị mang sát khí mạnh trong năm. Nếu vô tình phạm phải khi xây dựng hoặc sửa chữa nhà cửa có thể khiến gia chủ gặp trở ngại về tài lộc, sức khỏe và các mối quan hệ.

Vì sao cần kích hoạt vị trí tài khí trong nhà?

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, phong thủy nhà ở tốt có thể giúp gia chủ thuận lợi trong công việc, sự nghiệp hanh thông, may mắn trong cuộc sống, sức khỏe và tài lộc đều tốt.

Tài vị còn được gọi là nơi thu hút tài khí của ngôi nhà. Phong thủy coi trọng vị trí này vì liên quan đến tài vận, sự nghiệp và sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Tùy theo kiến trúc và cách bố trí của từng căn nhà mà tài vị được xác định khác nhau.

Khi vị trí tài khí được kích hoạt đúng cách, khu vực này sẽ trở thành nơi chiêu tài, giúp ngôi nhà vượng khí và mang may mắn đến cho gia chủ. Để kích hoạt vị trí tài khí trong nhà, trước hết cần xác định vị trí tụ khí. Theo đó, cần căn cứ vào cửa chính của ngôi nhà.

Cách xác định vị trí tài vị trong nhà. Ảnh minh họa

Vị trí tốt nhất của tài vị thường nằm ở góc đối diện chếch khoảng 45 độ tính từ cửa ra vào phòng khách, cụ thể như sau:

+ Khi cửa nhà xây lệch về bên trái, tài vị nằm ở đỉnh góc chéo bên phải.

+ Khi cửa nhà xây lệch về bên phải, tài vị nằm ở đỉnh góc chéo bên trái.

+ Trường hợp cửa nhà nằm ở chính giữa, tài vị có thể nằm ở đỉnh góc chếch bên trái hoặc bên phải.

Cách kích hoạt vị trí tài vị trong nhà để tài lộc dồi dào

Tài vị cần có chỗ dựa vững chắc

Theo chuyên gia phong thủy, tài vị nên có chỗ dựa vững chắc, phía sau cần là bức tường kiên cố. Điều này trong phong thủy được gọi là "tàng phong, tụ khí".

Nếu khu vực tài vị có cửa sổ, nên đóng lại và sử dụng rèm che. Các yếu tố như cột xà hoặc góc lõm cũng cần tránh đặt tại vị trí này. Ngoài ra, cần tránh đặt hoa khô hoặc cây giả ở khu vực tài vị. Nếu đặt cây xanh, khi cây có dấu hiệu khô héo cần thay mới càng sớm càng tốt.

Tài vị cần gọn gàng, ngăn nắp và đủ ánh sáng

Tài vị thường nằm trong không gian phòng khách nên phần nào phản ánh sự tinh tế và vị thế của gia chủ. Vì vậy, khu vực này cần được bố trí gọn gàng, thoáng đãng và tránh để các góc nhọn chiếu thẳng vào.

Khu vực tài vị cần đủ ánh sáng để giúp gia trạch dồi dào sinh khí, đặc biệt tốt cho tài vận. Ngược lại, nếu khu vực này tối tăm, thiếu ánh sáng sẽ không có lợi cho tài khí. Trong trường hợp đó, có thể sử dụng đèn chiếu sáng để tăng cường vượng khí.

Nơi tài vị nên đặt cây xanh

Các loại cây đặt ở khu vực tài vị nên có sức sống mạnh, lá to, dày hoặc hình tròn như cây kim tiền, trầu bà, vạn niên thanh… Điều lưu ý là cần chọn cây trồng trong đất thay vì cây thủy sinh. Đồng thời cần tránh các loại cây có gai nhọn hoặc dây leo như hoa hồng leo, xương rồng.

Đặt vài chậu cây xanh ở khu vực tài vị sẽ là nguồn hỗ trợ rất lớn cho tài khí và tiền bạc. Ảnh minh họa

Đặt két sắt và vật phẩm tụ tài ở tài vị

Việc đặt két sắt tại vị trí này được cho là giúp tích tụ tài khí của ngôi nhà và mang lại năng lượng tích cực cho các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, gia chủ có thể đặt các vật phẩm phong thủy mang ý nghĩa tụ tài tại khu vực tài vị. Điều này được xem như cách "mở khí", giúp công việc làm ăn thuận lợi, gia tăng tài lộc và mang lại sức khỏe tốt cho các thành viên trong gia đình.

