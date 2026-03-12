3 con giáp được cát tinh hỗ trợ, phát đạt, giàu có thịnh vượng nhất trong 3 tháng đầu năm Bính Ngọ 2026
GĐXH - 3 tháng đầu năm Bính Ngọ 2026, nguồn năng lượng Mộc – Hỏa thịnh. Thời điểm này tốt cho 3 con giáp dưới đây. Những con giáp này có cơ hội để bứt phá, tối ưu tài lộc mà bạn có thể tham khảo.
1. Con giáp Dần đón nhận luồng cát khí
Theo chuyên gia phong thủy, nhờ nằm trong bộ Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) mà con giáp Dần trong 3 tháng đầu năm dẫn đầu về vận may. Đặc biệt, tháng của bản mệnh là tháng Giêng sẽ giúp uy lực và tài lộc tăng vọt. Với cát tinh soi chiếu, điều kiện thiên thời địa lợi, con giáp Dần nên biết nắm bắt để tạo cú đột phá trong những tháng đầu năm Bính Ngọ.
3 tháng đầu năm 2026, Dần sẽ đón nhận luồng cát khí từ các sao Thiên Ấn và Học Sĩ. Con giáp này có tư duy đột phá, biến những ý tưởng sáng tạo thành lợi nhuận thực tế. Công việc thuận lợi, nguồn thu nhập chính cũng tăng lên nhờ sự uy tín của bản mệnh. Lợi nhuận từ các khoản đầu tư từ những tháng cuối năm cũng bắt đầu có kết quả vào những tháng 2 – 3 âm lịch.
Để tối ưu tài lộc, con giáp này cần hành động quyết liệt với các kế hoạch đã định trong tháng Giêng, đừng ngần ngại triển khai những cái mới. Một mẹo phong thủy mà con giáp này có thể áp dụng để kích hoạt sinh khí hành Mộc, giúp tiền bạc sinh sôi bằng cách đặt một chậu cây kim tiền hoặc cây thiết mộc lan ở hướng Đông phòng làm việc.
2. Con giáp tuổi Mùi
Theo tử vi học, nhờ mối quan hệ Lục Hợp (Ngọ – Mùi), con giáp Mùi trong quý đầu năm Bính Ngọ 2026 cũng là con giáp hưởng lợi "nhàn hạ". Mùi hãy chuẩn bị tâm thế để tận hưởng những niềm vui, sự may mắn bất ngờ tới với mình.
Con giáp Mùi được sao Long Đức và Thiên Hỷ soi chiếu. Không cần phải tranh đấu, Mùi cũng dễ có tiền bạc "tìm đế" nhờ sự kết nối và uy tín cá nhân. Bước sang tháng 2 âm – tháng Tân Mão, Mùi có thể có những lời mời hợp tác, sự trợ giúp từ quý nhân mang lại nhiều may mắn trong sự nghiệp và tiền bạc. Tháng 3 âm mang lại vận may về đất đai và tài sản thừa kế.
Con giáp Mùi thời điểm này hãy tích cực tham gia các hoạt động ngoại giao. Việc nâng cao kỹ năng, tìm hiểu các chỉ số thị trường từ những nguồn uy tín trước khi quyết định đầu tư sẽ mang lại cho Mùi những kết quả bất ngờ.
Ngoài ra, để tăng tài vượng và giữ vững lộc khí, con giáp này có thể sử dụng ví tiền có màu vàng đất hoặc đỏ để tránh tình trạng tiền vào rồi lại ra do chi tiêu ngẫu hứng.
3. Con giáp Tuất tích lũy tiền bạc khá tốt
Tuất cũng nằm trong bộ Tam Hợp nên sẽ là con giáp có vận trình 3 tháng đầu năm vô cùng vững chãi, tiền bạc tích lũy được một khoản đáng nể. Con giáp tuổi Tuất hãy biết không ngừng nỗ lực, nắm bắt mọi cơ hội đến với mình trong công việc để gặt hái thành công nhé.
Năng lượng Hỏa vượng của năm Ngọ sinh cho hành Thổ của tuổi Tuất, cùng với đó sở hữu sao Kim Quỹ chủ về tích lũy tài sản nên giúp con giáp này may mắn trong chuyện làm ăn, tiền bạc, nhạy bén về tài chính.
Tháng 2 âm và tháng 3 âm là thời điểm vàng để con giáp Tuất cân nhắc chốt các giao dịch quan trọng. Thông qua các kênh tiết kiệm, đầu tư dài hạn cũng giúp cho con giáp này có nguồn tài chính dồi dào hơn.
Để tối ưu tài lộc, khuyên con giáp Tuất hãy biết kiên định với kế hoạch tài chính đã lập ra từ đầu năm, nghiên cứu quản ký dòng tiền để tối ưu hóa lợi nhuận thụ động.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
