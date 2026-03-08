3 con giáp vận may tươi sáng, tiền bạc rủng rỉnh, gặt hái thành công bất ngờ từ ngày 9/3

1. Con giáp Sửu: Vận may bất ngờ

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 9 - 15/3/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Sửu là một trong những con giáp vận may tươi sáng, gặt hái thành công bất ngờ, tiền bạc rủng rỉnh.

Bộ đôi cát tinh Thái Dương và Thiên Diêu soi sáng mang lại vận trình cực kỳ hanh thông cho con giáp Sửu. Tuần này sẽ là thời điểm lý tưởng để tuổi Sửu bứt phá mạnh trong sự nghiệp, mở rộng được quan hệ xã hội.

Sửu dễ gặp vận may trong tuần này

Trong công việc, hiệu suất làm việc cao với tư duy sắc bén và sự linh hoạt. Đồng thời, Sửu cũng có sự trợ giúp của quý nhân. Tuy vậy, con giáp Sửu vẫn cần giữ sự tỉnh táo, tránh chủ quan.

Về tài lộc của con giáp Sửu cũng đi lên một cách rõ rệt. Ngoài thu nhập chính, Sửu cũng có cơ hội nhận thêm khoản tiền bất ngờ từ các khoản đầu tư phụ. Trong chuyện tình cảm, người độc thân tuổi Sửu có vận đào hoa rất vượng, dễ dàng gặp được người tâm đầu ý hợp trong các buổi tiệc tùng.

Những người đã có đôi có cặp cần chú ý dành thời gian quan tâm đến cảm xúc của đối phương nhiều hơn, tình cảm đôi lứa sẽ thêm gắn kết.

2. Con giáp Mão: Hanh thông mọi việc

Tuần mới của tuổi Mão hứa hẹn một giai đoạn rực rỡ, đầy sức sống. Càng về cuối tuần, theo chuyên gia phong thủy, con giáp này có vận khí càng tốt, hanh thông giúp bạn quét sạch những tồn đọng và vướng mắc từ thời gian trước. Đây được coi là thời điểm thiên thời, địa lợi, nhân hòa để Mão thực hiện các kế hoạch mà mình đang ấp ủ

Được sự trợ giúp từ các quý nhân là tiền bối hoặc đối tác lâu năm, sự nghiệp của Mão như cá gặp nước. Bạn đạt hiệu suất vượt mong đợi.

Từ ngày 9/3, tài lộc của tuổi Mão sẽ tốt hơn

Tài lộc của Mão đổ về liên tục từ nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt là các khoản tiền thưởng và hoa hồng từ dự án thành công. Những khoản đầu tư tưởng chừng như đã bế tắc trước đây bỗng nhiên mang lại lợi nhuận bất ngờ, giúp túi tiền của con giáp Mão thêm rủng rỉnh. Tuy nhiên khuyên con giáp này cần biết tiết kiệm, tránh tiêu xài hoang phí vào những thú vui nhất thời.

Trong chuyện tình cảm, Mão cũng nhận được nhiều niềm vui. Người độc thân dễ tìm được đối tượng chất lượng. Mão cần mở lòng tham gia nhiều hơn trong các hoạt động để tưng cơ hội gặp người cùng tần số. Gia đạo của tuổi Mão cũng an nhiên, giúp con giáp này thêm an tâm để phát triển sự nghiệp.

3. Con giáp Hợi

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, với sự chở che của cát tinh Thái Âm, mọi nỗ lực của tuổi Hợi trong tuần này bắt đầu có kết quả, mang tới sự viên mãn trong sự nghiệp và cuộc sống. Hợi sẽ thấy có nhiều năng lượng, hạnh phúc để phát triển bản thân, lan tỏa tinh thần tới mọi người xung quanh.

Sự nghiệp tiến triển hanh thông rực rỡ, những trở ngại trước đây đều được giải quyết một cách êm đẹp và triệt để. Mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên hài hòa cũng tạo cho Hợi môi trường làm việc đầy sáng tạo.

Hợi có một tuần đáng ngưỡng mộ

Tài vận trong tuần này của con giáp Hợi đáng ngưỡng mộ, từ nguồn thu ổn định đến tay trái đều tăng trưởng đều đặn. Hợi có thể nhận được thêm các khoản đầu tư bất ngờ.

Tình cảm của con giáp Hợi thăng hoa rực rỡ dưới ánh sáng của sao Thái Âm, đặc biệt có lợi cho phụ nữ tuổi Hợi. Người độc thân dễ dàng tìm thấy một nửa hoàn hảo, khởi đầu cho một mối quan hệ lãng mạn và bền vững. Các cặp đôi thấu hiểu và đồng điệu về tâm hồn giúp mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên khăng khít.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.