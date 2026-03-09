Dự báo thay đổi trong vận khí của các con giáp Tý, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất từ 9/3/2026

3 con giáp vận may tươi sáng, tiền bạc rủng rỉnh, gặt hái thành công bất ngờ từ ngày 9/3 GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, dưới đây là 3 con giáp vận may tươi sáng, tiền bạc rủng rỉnh, gặt hái thành công bất ngờ sau ngày lễ 8/3.

1. Con giáp Tý

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, dự báo tử vi tuần mới từ 9 - 15/3/2026, người tuổi Tý có biến động và phải di chuyển nhiều. Vận trình đan xen cả cơ hội lẫn thách thức, đòi hỏi bản mệnh phải giữ vững tâm thế chủ động và kiên trì. Khi kiểm soát cảm xúc, hành động, mọi việc của con giáp này sẽ đạt được kết quả tốt.

Công việc của con giáp Tý khởi sắc với những dự án mới

Công việc sẽ có những dấu hiệu khởi sắc với các dự án mới. Cùng với đó, bạn cũng dễ nhận được sự trợ giúp từ đồng nghiệp xung quanh khi duy trì thái độ cầu thị và ham học hỏi.

Về phương diện tình cảm của con giáp Tý tuần này khá rực rỡ khi sức hút cá nhân được tăng cao trong các hoạt động xã giao. Những cặp đôi nên dành thời gian để cùng nhau lên kế hoạch cho một chuyến đi ngắn ngày để hâm nóng tình cảm. Sự sẻ chia, thấu hiểu là chìa khóa để mối quan hệ thêm bền chặt.

2. Con giáp Dần

Tuần này người tuổi Dần gặp phải hạn Thái Tuế và sao xấu Âm Sát nên có những rào cản. Vận trình sụt giảm, đòi hỏi sự kiên nhẫn và cẩn trọng tối đa trong mọi hành động.

Trong sự nghiệp, bạn dễ gặp phải những trở ngại từ phía khách hàng hoặc bất đồng ý kiến từ đồng nghiệp. Khuyên con giáp này đừng cố bảo vệ quan điểm cá nhân một cách cực đoan, hãy lắng nghe và tiếp thu những đóng góp có tính xây dựng. Việc giữ thái độ điềm tĩnh và nhẹ nhàng trong giao tiếp sẽ giúp Dần hóa giải được những xung đột.

Về tài chính trong tuần của con giáp Dần cũng không mấy khả quan, xuất hiện khoản chi ngoài dự kiến. Tuổi Dần cần lập kế hoạch chi tiêu cụ thể và tránh xa các hoạt động đầu tư rủi ro trong thời điểm nhạy cảm này.

Trong phương diện tình cảm, người độc thân cần tập trung vào việc hoàn thiện bản thân thay vì mải miết đi tìm một hình mẫu lý tưởng chưa xuất hiện. Các cặp đôi cần học cách bao dung, thấu hiểu những áp lực của đối phương để tránh rạn nứt.

3. Con giáp Thìn

Tuần này, Thìn cần kiên nhẫn, chịu khó học hỏi. Vận trình sự nghiệp của con giáp Thìn có những cản trở do yếu tố khách quan và sự đố kỵ từ vài đồng nghiệp xung quanh.

Bạn nên tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tránh tham gia vào các cuộc bàn tán không liên quan đến chuyên môn. Sự tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ sẽ giúp Thìn tránh ảnh hưởng uy tín cá nhân.

Tài chính của Thìn ở mức vừa phải. Thời điểm này, Thìn không nên đầu tư mạo hiểm vì dễ thâm hụt vốn. Đồng thời, Thìn cũng nên thắt chặt chi tiêu, ưu tiên việc tích lũy và chuẩn bị một khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Về tình cảm có phần trầm lắng khi bạn quá bận rộn với công việc và thiếu sự giao tiếp chân thành với đối phương. Người độc thân nên giữ thái độ cởi mở nhưng cũng cần tỉnh táo để không rơi vào những mối quan hệ mập mờ, thiếu tương lai.

4. Con giáp Tỵ

Con giáp Tỵ tuần này đón tuần mới đầy phúc lộc. Vận trình của Tỵ cải thiện rõ rệt so với tuần trước, khởi sắc cả về sự nghiệp và tài chính vào những ngày đầu tuần.

Những kinh nghiệm quý báu tích lũy từ trước sẽ giúp bạn xử lý các tình huống phát sinh một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Nhờ đó, bạn cũng được đánh giá cao hơn.

Về tài lộc của con giáp Tỵ cũng rực rỡ khi có Chính Tài và Thiên Tài trợ giúp, báo hiệu nguồn thu nhập dồi dào từ nhiều phía. Ngoài lương cố định, bạn có thể nhận được những khoản lợi nhuận từ đầu tư hoặc kinh doanh tay trái mang lại. Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận trong giai đoạn vận khí đang lên này.

Về tình cảm tuần này của con giáp Tỵ hài hòa, ấm áp. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng tiềm năng thông qua sự giới thiệu nhiệt tình từ bạn bè hoặc người thân trong gia đình.

5. Con giáp Ngọ

Tuần này dự báo Ngọ có giai đoạn gặp nhiều thách thức, thiếu cơ hội bứt phá. Khuyên con giáp Ngọ tuần này cần có sự dẻo dai, ứng biến cực kỳ linh hoạt trước các tình huống bất ngờ.

Sự nghiệp có nhiều chuyển biến quan trọng. Sự linh hoạt và không ngại khó sẽ giúp bạn ghi điểm tuyệt đối trong mắt cấp trên và mở ra cơ hội thăng tiến rộng mở.

Tuần này Ngọ đối mặt với những thử thách

Tình hình tài chính ổn định và có dấu hiệu tăng trưởng tích cực nhờ các khoản thưởng hiệu suất và thu nhập từ các nguồn phụ. Tuy nhiên khuyên con giáp này trước khi xuống tiền đầu tư cần nghiên cứu kỹ thị trường để tránh thâm hụt vốn.

Phương diện tình duyên của con giáp Ngọ khá sôi động khi người độc thân trở thành tâm điểm của sự chú ý trong các sự kiện xã hội. Sự tự tin và phong cách giao tiếp lôi cuốn sẽ giúp bạn dễ dàng chinh phục được trái tim của người mà bạn đang thầm thương trộm nhớ. Gia đạo của người tuổi Ngọ cũng an nhiên trong tuần này.

6. Con giáp Thân

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, Thân bước vào một giai đoạn có sự hao tổn về tài chính và áp lực cạnh tranh tăng cao.

Thu nhập từ công việc chính vẫn ổn định nhưng con giáp Thân đối mặt với những khoản chi phí phát sinh không muốn. Bạn cần lập kế hoạch tài chính cụ thể, cắt giảm những khoản chi tiêu xa xỉ không thực sự cần thiết để tránh tình trạng thâm hụt ngân sách.

Phương diện tình cảm của người độc thân có nhiều dấu hiệu khởi sắc khi bạn có cơ hội gặp gỡ người khiến trái tim rung động trong các buổi họp mặt.

7. Con giáp Dậu

Cuộc sống của tuổi Dậu từ 9/3/2026 đến 15/3/2026 giống như đang đi trên một con tàu lượn siêu tốc, có những lúc thăng hoa nhưng cũng không thiếu những lúc trầm mặc. Thái độ sống tích cực và khả năng làm chủ cảm xúc sẽ là chìa khóa vàng giúp bạn vượt qua mọi nghịch cảnh một cách ngoạn mục.

Thu nhập tương đối ổn định giúp con giáp Dậu duy trì được cuộc sống ở mức cơ bản, nhưng vận may về tiền bạc bất ngờ là hầu như không có. Trong tuần không nên cho người khác vay mượn tiền bạc hoặc đứng ra bảo lãnh tài chính cho bất kỳ ai.

Phương diện tình cảm có phần kém sắc khi các cặp đôi thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn từ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày. Hãy học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để thấu hiểu, sẻ chia. Người độc thân nên tập trung vào việc phát triển bản thân và chăm sóc sức khỏe tinh thần thay vì mải mê tìm kiếm một tình yêu chưa chín muồi.

8. Con giáp Tuất

Tuần này tuổi Tuất có một vận trình đan xen giữa khó khăn và cơ hội thoát hiểm ngoạn mục. Sự nghiệp mang tới cơ hội mở rộng quy mô, cần tìm hiểu đối tác kỹ trước khi quyết định dồn lực đầu tư chung.

Con giáp Tuất

Thu nhập ổn định từ công việc chính là điểm tựa vững chắc nhất cho bạn tuần này. Các khoản thu nhập bất ngờ thường không ổn định, nên tránh đầu tư tuần này.

Tình cảm có chút sóng gió do sự biến động cảm xúc của bản mệnh dưới tác động của sao Ngũ Quỷ. Người độc thân dễ gây áp lực cho đối tượng đang tìm hiểu vì sự nóng nảy và thiếu kiên nhẫn trong việc bày tỏ tình cảm. Các cặp đôi cần học cách kiểm soát lời nói trong lúc nóng giận để thấu hiểu nhau hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.