3 con giáp rủng rỉnh tiền tiêu, công việc thuận lợi vì có người che chở

Xem ngày giờ tuần mới 13/7 - 19/7/2026: Gợi ý giờ đẹp xuất hành, khai trương, động thổ hút may mắn và tài lộc GĐXH – Cùng chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà tra cứu chi tiết khung giờ hoàng đạo, hướng xuất hành tốt và giờ xuất hành từ 13/7 - 19/7/2026 giúp công việc hanh thông, thu hút may mắn và tài lộc.

1. Con giáp Tý

Xem tử vi tuần mới từ 13-19/7/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Tam Hội đi cùng với Tử Vi cát thần giúp cho con giáp tuổi Tý hanh thông hơn bao giờ hết. Công việc của con giáp Tý trôi chảy, vui vẻ, hợp tác thuận lợi, thường xuyên gặp được quý nhân giúp đỡ vô cùng nhiệt tình.

Tý làm việc rất tập trung, không lãng phí thời gian vào điện thoại, tách bạch rõ ràng giữa giờ làm và giờ nghỉ. Sự tự tin của Tý đã trở lại, công việc bận rộn với nhiều cuộc họp và giao thiệp, dù vất vả nhưng đầy hào hứng.

Tuần này, tài chính của con giáp Tý cũng hanh thông, có quý nhân hỗ trợ mạnh mẽ, mọi khó khăn trước đây đều có dấu hiệu tháo gỡ. Công việc tiến triển thuận lợi, các khoản thưởng hoặc lợi nhuận từ dự án bắt đầu thu về, tạo dòng tiền ổn định. Con giáp Tý nên tập trung vào sự thực tế, bớt lời qua tiếng lại, thành quả sẽ đến từ chính những nỗ lực thầm lặng của bạn.

Gia đạo bình ổn, đời sống vợ chồng xoay quanh cơm nước, con cái, nếu nửa kia san sẻ việc nhà sẽ khiến cho con giáp Tý hạnh phúc hơn. Cách thể hiện yêu thương của nữ tuổi Tý là chăm chút nhà cửa, nấu một bữa cơm ngon hoặc tẩm bổ cho người ấy. Hội độc thân hãy quên đi người đã gây tổn thương cho bạn. Đừng luyến tiếc quá khứ, hãy hướng đến một mối quan hệ chất lượng hơn.

2. Con giáp Thân

Tài chính và sự nghiệp của con giáp Thân dễ gặp nhiều may mắn. Con giáp Thân có duyên lành với người khác, dễ dàng tạo lập các mối quan hệ tốt đẹp, trong bất kỳ công việc nào cũng đều đạt được kết quả thuận lợi. Những bạn có sự đam mê với việc nghiên cứu, viết lách và sáng tạo trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật sẽ có thành tích vượt trội.

Tài chính của con giáp Thân cũng thuận lợi. Bạn chỉ cần tập trung vào việc nâng cao năng lực của bản thân, tích cực trong công việc, niềm nở với khách hàng là đã có một tuần bội thu.

Tình cảm của con giáp Thân rực rỡ do có Bách Việt chiếu mệnh. Người độc thân trở thành thỏi nam châm thu hút sự chú ý, sự tự tin của bạn sẽ mở đường cho những mối duyên mới. Người đang yêu thay vì dùng sự lạnh lùng để thử lòng đối phương, hãy chân thành chia sẻ để tránh những hiểu lầm không đáng có.

3. Con giáp Tuất

Tuất là một trong 3 con giáp gặp nhiều may mắn của tuần này. Bạn có sự thay đổi tư duy và nhờ có sự trợ giúp từ quý nhân mà những nút thắt quan trọng giúp công việc được gỡ rối.

Thiên Đức soi sáng, Tuất nhiều lộc. Nhờ vào cách hành xử, ăn nói của bản thân, không sợ thiệt thòi khi giúp đỡ người khác, mà tài chính của con giáp Tuất cũng thuận lợi hơn. Tuần này rất hợp với những việc như thuê nhân viên mới, mở rộng mô hình kinh doanh, xin việc mới, học việc, mua xe, mua nhà...

Trong chuyện tình cảm, Tuất hướng tới sự thực tế hơn. Tuần này chính là lúc bắt đầu mở lời yêu, thích ai thì hãy tỏ tình, muốn kết hôn thì hãy gặp mặt gia đình 2 bên ngay và luôn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.