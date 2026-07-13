Hà Nội: Hỏa hoạn thiêu rụi nhà xưởng kết hợp nơi ở rộng 500m2 tại xã Tây Phương lúc sáng sớm

Ngày 13/7, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày (13/7), một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại khu vực nhà xưởng có địa chỉ tại số 7 - 9 xóm thôn Phú Hòa, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội.

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, đám cháy nhanh chóng lan rộng, tỏa ra lượng khói khí độc mù mịt khiến nhiều người dân xung quanh hoảng sợ, lập tức tri hô dập lửa đồng thời thông báo khẩn cấp cho lực lượng chức năng.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn là cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở rộng khoảng 500m2. Ảnh: T.T

Nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) đã lập tức điều động nhiều xe chữa cháy, các phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường.

Lực lượng PCCC đã phối hợp chặt chẽ với Công an xã Tây Phương và chính quyền địa phương để tổ chức khoanh vùng chống cháy lan, triển khai các mũi lăng phun nước dập lửa và rà soát tìm kiếm cứu nạn.

Cơ quan chức năng xác định, khu vực xảy ra hỏa hoạn là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có tổng diện tích mặt bằng khoảng 500m2. Cơ sở này bao gồm 2 hạng mục cấu trúc chính: Khu vực dùng để ở có diện tích xây dựng 180m2 được thiết kế cao 2 tầng (trong đó tầng 1 tận dụng để sản xuất, tầng 2 dùng làm nơi sinh hoạt, ở của gia đình); phần diện tích còn lại khoảng 220m2 được quây dựng chuyên dụng để làm nhà xưởng sản xuất.

Sau khoảng 1 giờ đồng hồ đám cháy đã cơ bản được khống chế. Ảnh: T.T

Nhờ sự nỗ lực và tác chiến kịp thời của các lực lượng, đến khoảng 7 giờ cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại nào về người.

Hiện tại, nguyên nhân phát hỏa cũng như mức độ thiệt hại về tài sản của vụ cháy đang được các lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường, xác minh và làm rõ theo quy định.