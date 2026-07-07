Xem tử vi tuần mới dự báo thay đổi các phương diện cho con giáp Tý, Sửu, Dần, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi giữa tháng 7 dương lịch

4 con giáp tiền bạc vượng phát, dễ có quý nhân trợ giúp GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, dưới đây là 4 con giáp đón nhận nhiều may mắn. Các con giáp này có tiền bạc cực vượng, dễ được quý nhân trợ giúp.

1. Con giáp Tý

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 6/7/2026 đến 12/7/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, người tuổi Tý có nhiều biến động. Bản mệnh cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề chi tiêu để tránh rơi vào tình trạng hao tài tốn của không đáng có.

Phương diện sự nghiệp lại đón nhận nhiều tín hiệu tích cực vào cuối tuần nhờ sự hội tụ của bộ ba cát tinh Chính Ấn, Thiên Ấn và Chính Quan. Thời điểm này, Tý cần cố gắng kiềm chế cái tôi, tránh bày tỏ những ý kiến trái chiều mang tính đả kích trước đám đông.

Nguồn thu nhập từ lương chính của tuổi Tý vẫn giữ được sự ổn định. Đường tình duyên trong tuần này xuất hiện nhiều rào cản vô hình khiến các mối quan hệ có phần chững lại. Những cơ hội hẹn hò diễn ra chóng vánh và không mang lại kết quả như kỳ vọng. Với các cặp đôi, những hiểu lầm nhỏ nhặt rất dễ bùng phát thành những cuộc tranh cãi nảy lửa.

2. Con giáp Sửu

Tử vi nhắc nhở tuổi Sửu cần đề phòng những rắc rối phát sinh từ các mối quan hệ đồng nghiệp và tình cảm cá nhân. Áp lực công sở đè nặng lên vai tuổi Sửu khi bạn liên tục bị đồng nghiệp kéo lùi tiến độ và giao thêm nhiều việc phụ trợ. Sửu cần cố gắng hoàn thành thật tốt những nhiệm vụ cơ bản được giao trong ngày.

Trong tuần, Sửu cũng có thể gặp phải những mất mát tiền bạc từ những lý do tình cảm cá nhân. Bản mệnh rất dễ mủi lòng và cho người khác vay mượn tiền bạc chỉ vì sự cả nể hoặc quan tâm quá mức. Tuần này hoàn toàn không thích hợp cho các hoạt động đầu tư mang tính chất đầu cơ tích trữ rủi ro cao.

Sửu cũng cần chú ý chăm sóc tình cảm của mình. Các cặp đôi trong tuần này xuất hiện những khoảng cách và sự thiếu thấu hiểu sâu sắc. Những lời nói vô tình dễ bị bóp méo thành sự hiểu lầm, từ đó dẫn đến tâm lý nghi ngờ lẫn nhau. Bạn nên cho nhau không gian riêng để bình tĩnh.

3. Con giáp Dần

Dự báo một tuần nhiều thử thách và xáo trộn đối với người tuổi Dần. Các kế hoạch định sẵn của bản mệnh có nguy cơ bị đảo lộn vì phát sinh những sự cố bất ngờ. May mắn là tài chính và tình cảm vẫn giữ được thế cân bằng nếu bạn biết cách kiểm soát tốt cảm xúc cá nhân.

Trong tuần, Dần cần phải chú tâm hơn, ứng phó linh hoạt trước nhiều tình huống. Bạn cần phân loại công việc dựa trên tầm quan trọng và mức độ khẩn cấp để xử lý hiệu quả. Bản mệnh tuyệt đối không nên ôm đồm những việc vượt quá khả năng thực tế của mình.

Tài lộc của con giáp Dần khá tốt. Bản mệnh sẽ không có những khoản tiền lớn hay tài lộc bất ngờ đổ vào tài khoản.

Với người độc thân tuổi Dần, vận đào hoa tuần này có sự khởi sắc nhưng bạn cần tập trung phát triển bản thân trước. Các cặp đôi đã kết hôn hoặc đang yêu dễ nảy sinh mâu thuẫn từ những chuyện vặt vãnh thường ngày. Bản mệnh nên đặt mình vào vị trí của người bạn đời để thấu hiểu và chia sẻ nhiều hơn.

4. Con giáp Tỵ

Con giáp Tỵ dễ đón nhận sự hỗ trợ từ quý nhân, giúp các cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi. Tình hình tài chính trong tuần mới duy trì được trạng thái thu chi thăng bằng. Các khoản nợ nhỏ tích tụ từ trước có cơ hội được bản mệnh tất toán dứt điểm từng bước một.

Thời điểm này, Tỵ cần kiềm chế ham muốn mua sắm bộc phát hoặc tích trữ hàng hóa theo cảm xúc nhất thời. Hãy tránh xa các sản phẩm tài chính mới lạ mà bản thân chưa nắm rõ cơ chế hoạt động.

Người độc thân tuổi Tỵ dễ tìm thấy niềm vui và vận may tình cảm một cách tự nhiên thông qua việc tập trung hoàn thiện bản thân. Đời sống của các cặp đôi diễn ra êm đềm, bình lặng và tràn ngập sự ấm áp.

5. Con giáp Ngọ

Chuyên gia phong thủy dự báo, đây sẽ là một tuần đầy áp lực với tuổi Ngọ. Bản mệnh cần chuẩn bị tâm lý vững vàng để đối diện với những thị phi công sở và nguy cơ hao tài tốn của. Giai đoạn này hoàn toàn không phù hợp để bạn mở rộng kinh doanh hay tranh giành các hợp đồng mới.

Trong tuần, con giáp Ngọ cũng đối mặt với nguy cơ thất thoát tiền bạc. Bạn có thể gặp phải các chiêu trò lừa đảo khi mua sắm trực tuyến hoặc đối diện với việc mất mát đồ đạc, chi phí sinh hoạt tăng đột biến.

Đường tình duyên của người độc thân tuổi Ngọ gặp nhiều trắc trở khi gặp phải những đối tượng thiếu sự chân thành. Bản mệnh không nên vội vã bước vào một mối quan hệ mới khi chưa hiểu rõ về đối phương. Các cặp đôi dễ vì những chuyện cũ mà nảy sinh tranh cãi gay gắt vào ban đêm.

6. Con giáp Thân

Ngay từ đầu tuần, vận trình tuần mới nhắc nhở tuổi Thân cần kiên cường đối diện với trạng thái tinh thần sa sút và những trở ngại bất ngờ trong công việc.

Sự xuất hiện của hung tinh khiến động lực làm việc của bản mệnh giảm sút đáng kể, dễ có cảm giác chán nản. Thay vì nản chí buông xuôi, Thân nên chủ động sắp xếp lại tư duy và xây dựng lại kế hoạch từng bước một.

Dòng tiền của người tuổi Thân có sự biến động lớn và thiếu đi tính ổn định cần thiết. Con giáp này phải đối mặt với nhiều khoản chi tiêu bất ngờ như việc hiếu hỉ, nghĩa vụ xã giao hoặc sự cố phát sinh trong gia đình. Việc thiết lập một ngân sách chi tiêu ngay từ đầu tuần là điều tối quan trọng.

Về tình cảm, những tranh cãi nhỏ nhặt thường ngày dễ bị thổi phồng lên bởi tâm trạng tiêu cực sẵn có của bản mệnh. Với người độc thân không nên tự cô lập bản thân mình khỏi thế giới bên ngoài.

7. Con giáp Tuất

Tuần mới, Tuất phải đối diện nhiều cam go và thử thách dưới áp lực của hung tinh Bạch Hổ. Tâm trạng nhạy cảm, dễ kích động cũng ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ xung quanh và sức khỏe của bạn. Tuất cần kiên nhẫn trước thay đổi, thắt chặt chi tiêu, hạn chế tranh luận và nghỉ ngơi nhiều hơn tại nhà.

Bản mệnh nên tạm hoãn việc nhảy việc, thay đổi môi trường làm việc hay khởi động dự án mới trong tuần này.

Tài chính ở mức vừa phải. Người tuổi Tuất cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các nguy cơ thất thoát tài sản. Đồ dùng cá nhân có giá trị của bạn rất dễ bị mất cắp hoặc hư hỏng dẫn đến phải tốn tiền sửa chữa. Bạn tuyệt đối không tham gia cho vay hay bảo lãnh tài chính.

Tâm trạng của người tuổi Tuất trở nên vô cùng nhạy cảm và dễ nổi cáu. Bản mệnh rất dễ trút những bực dọc bên ngoài lên người bạn đời, gây ra những rạn nứt không đáng có. Bởi vậy, bạn nên dành cho mình không gian riêng để thư giãn đầu óc.

8. Con giáp Hợi

Người tuổi Hợi bước vào tuần mới với tâm thế vô cùng tự tin nhờ sự hộ mệnh của cát tinh quyền lực Tử Vi. Các mối quan hệ gia đạo, tình cảm lứa đôi cũng diễn ra vô cùng bình an, ấm áp. Thời điểm này, Hợi hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Trong công việc, Hợi luôn thể hiện được năng lực xuất sắc trong việc lập kế hoạch, quản lý khách hàng và giải quyết việc nội bộ. Hãy kiên trì thúc đẩy các kế hoạch đã đề ra và chú ý hoàn thiện các chi tiết nhỏ.

Tình hình tài lộc duy trì ở mức ổn định, không có bất kỳ khoản thất thoát lớn nào xảy ra. Trong thời điểm này hãy tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ thu nhập và chi tiêu từ đầu năm đến nay. Bạn cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu không thực sự cần thiết.

Những người độc thân tuổi Hợi có thể kiên nhẫn chờ đợi mối lương duyên định mệnh đang đến rất gần với mình. Các cặp đôi nên học cách bớt nhạy cảm và giảm bớt những nghi ngờ vô căn cứ đối với đối phương.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Xem tử vi đầu tháng 7 dương lịch cho con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tuần mới đầu tháng 7/2026 cho các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi. Cùng tham khảo và nắm bắt các cơ hội để thu hút tài lộc và phát triển.