3 con giáp vượng lộc, may mắn trong sự nghiệp những ngày đầu tháng 10
GĐXH – Theo tử vi tuần mới 12 con giáp từ 29/9 đến 5/10/2025, đây là những con giáp vượng lộc, may mắn trong sự nghiệp.
1. Con giáp Dần
Sự nghiệp của bạn đang phát triển rất tốt nhờ ngũ hành Mộc Hỏa tương sinh. Dù gặp phải khó khăn, con giáp Sửu cũng có thể giải quyết bằng sự kiên nhẫn và tận tâm. Dẫu vậy, Suru đừng quá tự mãn vì dễ ảnh hưởng tới công việc. Con giáp này càng chủ động, nghiêm túc với công việc, hiệu quả và địa vị của bạn càng tăng cao.
Tuần này Tam Hợp quý nhân chiếm ưu thế, thu nhập của con giáp Dần không chỉ lấp đầy những khoản lỗ trước đó mà còn để lại rất nhiều tiền tiết kiệm cho bản mệnh.
Phong độ kiếm tiền, làm ăn của con giáp Dần đang rất tốt, đừng nóng vội sẽ có được nguồn thu nhập dồi dào với sự trợ giúp của quý nhân. Bạn khiêm tốn bao nhiêu tiền nhiều bấy nhiêu, cứ bình tĩnh mà cố gắng, không cần phải lo lắng.
2. Con giáp Mão
Mão vượng lộc, may mắn trong sự nghiệp nhờ Tam Hội giúp đỡ. Sự nghiệp của bạn đang tiến triển tốt đẹp hơn mong đợi, dù gặp khó khăn vẫn vượt qua an toàn nhờ quý nhân hỗ trợ. Bạn có tầm nhìn xa và tự tin vào bản thân, công sức bạn bỏ ra sẽ không bị uổng phí.
Mão sẽ gặp gỡ nhiều người bạn "khác biệt" trong tuần này, mở ra những góc nhìn mới thông qua trò chuyện. Một số người còn đưa ra những lời khuyên quan trọng về công việc và những giải pháp sáng suốt cho những vấn đề khó khăn mà Mão gặp phải.
Về tài lộc, con giáp này cần tính kỹ hơn trong chuyện tiền nong. Ảnh hưởng từ Đại Hao khiến con giáp này chi tiêu quá tay, chưa hết tháng đã sạch ví vì những khoản tiền phải chi. Con giáp này cần thắt lưng buộc bụng.
Những ngày tới, bản mệnh không nên cho bất cứ ai vay tiền, mượn xe… kẻo mất trắng hoặc có những xích mích về tiền bạc. Một số người sống ích kỷ nhỏ nhen khiến Mão không chịu đựng nổi, phải từ mặt nhau.
Về mặt tình cảm, con giáp Mão có thể gặp được người mình thích. Hai ngày cuối tuần ngũ hành Thủy Mộc tương sinh giúp Mão tìm lại được tình yêu bản thân, sống vì bản thân nhiều hơn và không còn đau lòng vì người cũ nữa. Những mối quan hệ trong cuộc sống hiện tại giúp bạn lạc quan, phấn chấn hơn hẳn.
3. Con giáp Tuất
Tuất đỏ đường sự nghiệp trong tuần mới nhờ Tam Hợp và Lục Hợp quý nhân xuất hiện cùng lúc, vận hạn lớn đến mấy cũng sẽ được giải quyết êm xuôi, làm ăn may mắn, đường công danh sáng hơn sao trời.
Con giáp Tuất đang tăng tốc cho công việc, và tất cả những nỗ lực thầm lặng mà bạn đã dày công vun đắp sẽ bắt đầu tỏa sáng. Chỉ cần bạn dám làm, sự nghiệp chắc chắn càng phát đạt.
Về tài lộc, tuần này cũng là một tuần may mắn với con giáp Tuất. Bạn không cần phải vật lộn với những nhiệm vụ mệt mỏi hay giải quyết những dự án quá sức nhưng vẫn có tiền tiêu sướng tay. Bạn có cơ hội để mở rộng mối quan hệ, nguồn tài chính cũng tới từ đó.
Bách Việt chiếu mệnh đem tới cho Tuất những mối nhân duyên có triển vọng, đặc biệt là hội những người còn độc thân. Tuất hãy cố gắng đợi đến cuối tuần, cố gắng buông bỏ những lo lắng và tận hưởng một buổi chiều hoặc buổi tối đi chơi với người yêu hoặc những người bạn thú vị.
3 con giáp 3 con giáp vượng lộc, may mắn
Trên đây là những con giáp gặp may mắn trong sự nghiệp, tài lộc vượng những ngày đầu tháng 10. Con con giáp hãy biết cách tăng vận khí và nắm bắt cơ hội tài lộc cho sự nghiệp bền vững, rực rỡ cuối năm.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Con giáp phúc dày, tuổi xế chiều sung túc bên con cháuĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Có những con giáp từ nhỏ đã mang trong mình vận khí tốt. Đặc biệt, khi bước vào tuổi xế chiều, họ không chỉ hưởng thành quả lao động một đời mà còn được sống vui vầy bên con cháu, an nhàn và hạnh phúc.
Top các ngành nghề trình độ đại học được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2026Đời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là những ngành nghề trình độ được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Lịch chi trả lương hưu tháng 10 mới nhất, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?Đời sống - 7 giờ trước
GĐXH - BHXH Việt Nam đã có thông tin chính thức về lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong tháng 10/2025.
Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ ai sẽ về đích viên mãnĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Những ai có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng 4 con số dưới đây thường được cho là sẽ có cuộc sống hanh thông, dễ đạt thành công và "về đích" viên mãn.
8 chính sách mới ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 10/2025Đời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Quy định mới về mức đóng BHYT đối với quân nhân và người lao động Bộ Quốc phòng, 3 khoản được miễn thuế thu nhập cá nhân, quy định mới về cấp giấy chứng sinh cho trẻ… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2025.
Giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình khiến 9 người chết: Nhân chứng kể phút sinh tửĐời sống - 17 giờ trước
Trận lốc xoáy quét qua địa bàn tỉnh Ninh Bình vào rạng sáng 29/9 đã làm nhiều ngôi nhà sập đổ tan hoang, 9 người tử vong. Người dân trong vùng bị ảnh hưởng vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhớ lại giây phút kinh hoàng ấy.
Kinh hoàng cảnh đất đá bất ngờ sạt lở hất văng ô tô con xuống vực ở Lào CaiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Chiều 29/9, xe ô tô con trong lúc di chuyển qua khu vực đường đèo ở phường Sapa (tỉnh Lào Cai) thì bất ngờ bị đất đá từ trên sườn núi sạt xuống văng trúng, khiến chiếc xe bị hất văng xuống vực sâu.
Top con giáp nắm bắt cơ hội kiếm tiền cực nhanh, dễ giàu sangĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Nhờ sự nhanh nhạy, kiên trì và biết tận dụng tốt các mối quan hệ, những con giáp dưới đây thường sớm bứt phá và gặt hái thành công vượt trội về tài chính.
Sắp tới (1/10), phụ nữ độc thân được thực hiện thụ tinh ống nghiệm (IVF) khi có nguyện vọngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định 207/2025/NĐ-CP, từ 1/10/2025, phụ nữ độc thân được thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản khi có nguyện vọng.
Nhiều người mừng thầm: Từ ngày 1/10/2025, thêm 3 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhânĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 1/10/2025, thêm 3 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân theo Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 2025.
Tháng sinh Âm lịch của người nghĩa khí, hết lòng vì bạn bèĐời sống
GĐXH - Người sinh vào những tháng Âm lịch này thường có nhiều bạn bè tốt, được quý nhân nâng đỡ và gặt hái thành công trong sự nghiệp.