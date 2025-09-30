3 con giáp vượng lộc, may mắn trong sự nghiệp những ngày đầu tháng 10

Cách tăng vận khí cho 12 con giáp trong Tiết Thu Phân 2025 để đón cát lành, tài lộc GĐXH – Tiết Thu Phân sẽ bắt đầu từ ngày 23/9 – 8/10. Cùng với sự thay đổi của tiết trời, vận khí phong thủy của 12 con giáp cũng biến đổi. Dưới đây là cách khai vận cho 12 con giáp trong tiết Thu Phân để vận khí hanh thông, đón cát lành.

1. Con giáp Dần

Sự nghiệp của bạn đang phát triển rất tốt nhờ ngũ hành Mộc Hỏa tương sinh. Dù gặp phải khó khăn, con giáp Sửu cũng có thể giải quyết bằng sự kiên nhẫn và tận tâm. Dẫu vậy, Suru đừng quá tự mãn vì dễ ảnh hưởng tới công việc. Con giáp này càng chủ động, nghiêm túc với công việc, hiệu quả và địa vị của bạn càng tăng cao.

Tuần này Tam Hợp quý nhân chiếm ưu thế, thu nhập của con giáp Dần không chỉ lấp đầy những khoản lỗ trước đó mà còn để lại rất nhiều tiền tiết kiệm cho bản mệnh.

Con giáp Dần là một trong 3 con giáp vượng lộc, sự nghiệp phát triển trong tuần đầu của tháng 10 dương lịch

Phong độ kiếm tiền, làm ăn của con giáp Dần đang rất tốt, đừng nóng vội sẽ có được nguồn thu nhập dồi dào với sự trợ giúp của quý nhân. Bạn khiêm tốn bao nhiêu tiền nhiều bấy nhiêu, cứ bình tĩnh mà cố gắng, không cần phải lo lắng.

2. Con giáp Mão

Mão vượng lộc, may mắn trong sự nghiệp nhờ Tam Hội giúp đỡ. Sự nghiệp của bạn đang tiến triển tốt đẹp hơn mong đợi, dù gặp khó khăn vẫn vượt qua an toàn nhờ quý nhân hỗ trợ. Bạn có tầm nhìn xa và tự tin vào bản thân, công sức bạn bỏ ra sẽ không bị uổng phí.

Mão sẽ gặp gỡ nhiều người bạn "khác biệt" trong tuần này, mở ra những góc nhìn mới thông qua trò chuyện. Một số người còn đưa ra những lời khuyên quan trọng về công việc và những giải pháp sáng suốt cho những vấn đề khó khăn mà Mão gặp phải.

Về tài lộc, con giáp này cần tính kỹ hơn trong chuyện tiền nong. Ảnh hưởng từ Đại Hao khiến con giáp này chi tiêu quá tay, chưa hết tháng đã sạch ví vì những khoản tiền phải chi. Con giáp này cần thắt lưng buộc bụng.

Những ngày tới, bản mệnh không nên cho bất cứ ai vay tiền, mượn xe… kẻo mất trắng hoặc có những xích mích về tiền bạc. Một số người sống ích kỷ nhỏ nhen khiến Mão không chịu đựng nổi, phải từ mặt nhau.

Về mặt tình cảm, con giáp Mão có thể gặp được người mình thích. Hai ngày cuối tuần ngũ hành Thủy Mộc tương sinh giúp Mão tìm lại được tình yêu bản thân, sống vì bản thân nhiều hơn và không còn đau lòng vì người cũ nữa. Những mối quan hệ trong cuộc sống hiện tại giúp bạn lạc quan, phấn chấn hơn hẳn.

3. Con giáp Tuất

Tuất đỏ đường sự nghiệp trong tuần mới nhờ Tam Hợp và Lục Hợp quý nhân xuất hiện cùng lúc, vận hạn lớn đến mấy cũng sẽ được giải quyết êm xuôi, làm ăn may mắn, đường công danh sáng hơn sao trời.

Con giáp Tuất đang tăng tốc cho công việc, và tất cả những nỗ lực thầm lặng mà bạn đã dày công vun đắp sẽ bắt đầu tỏa sáng. Chỉ cần bạn dám làm, sự nghiệp chắc chắn càng phát đạt.

Về tài lộc, tuần này cũng là một tuần may mắn với con giáp Tuất. Bạn không cần phải vật lộn với những nhiệm vụ mệt mỏi hay giải quyết những dự án quá sức nhưng vẫn có tiền tiêu sướng tay. Bạn có cơ hội để mở rộng mối quan hệ, nguồn tài chính cũng tới từ đó.

Bách Việt chiếu mệnh đem tới cho Tuất những mối nhân duyên có triển vọng, đặc biệt là hội những người còn độc thân. Tuất hãy cố gắng đợi đến cuối tuần, cố gắng buông bỏ những lo lắng và tận hưởng một buổi chiều hoặc buổi tối đi chơi với người yêu hoặc những người bạn thú vị.

Trên đây là những con giáp gặp may mắn trong sự nghiệp, tài lộc vượng những ngày đầu tháng 10. Con con giáp hãy biết cách tăng vận khí và nắm bắt cơ hội tài lộc cho sự nghiệp bền vững, rực rỡ cuối năm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.