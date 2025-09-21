Cách tăng vận khí cho 12 con giáp trong Tiết Thu Phân 2025 để đón cát lành, tài lộc
GĐXH – Tiết Thu Phân sẽ bắt đầu từ ngày 23/9 – 8/10. Cùng với sự thay đổi của tiết trời, vận khí phong thủy của 12 con giáp cũng biến đổi. Dưới đây là cách khai vận cho 12 con giáp trong tiết Thu Phân để vận khí hanh thông, đón cát lành.
Con giáp Tý trong Tiết Thu Phân 2025 cần chú ý
Vận khí kém sắc, áp lực công việc và cuộc sống khá lớn. Khối lượng việc nhiều, lại lắm thị phi, tiểu nhân quấy nhiễu. Tài vận không lý tưởng, kiếm được bao nhiêu lại chi tiêu bấy nhiêu, ví tiền thường trống rỗng.
Tình cảm, hôn nhân gặp trở ngại: vợ chồng cãi vã, chiến tranh lạnh; người độc thân không gặp may trong tình yêu, dễ bị lừa gạt.
Vật phẩm phong thủy khai vận: Vòng tay ngọc Hồng Vận, chuỗi tiền xu cổ, Kỳ Lân.
Con giáp Sửu bình ổn trong tiết Thu Phân 2025
Vận khí có hung có cát nhưng nhìn chung bình ổn. Công việc, sự nghiệp tiến triển tốt nhờ quý nhân trợ giúp. Tài lộc khá, không chỉ lo cho bản thân mà còn giúp đỡ người khác.
Vận đào hoa khởi sắc, nhưng người đã kết hôn dễ vướng tình tay ba.
Vật phẩm phong thủy khai vận: Vòng tay ngọc Hồng Vận, treo kiếm gỗ đào hoa trong nhà.
Con giáp Dần tiết Thu Phân 2025 tài lộc vượng phát
Sự nghiệp khởi sắc, kinh doanh buôn bán thuận lợi, tài lộc vượng phát. Vận đào hoa cũng thăng hoa, người độc thân dễ gặp ý trung nhân. Tuy nhiên, người đã kết hôn cần thận trọng các mối quan hệ xã giao kẻo vướng tình tay ba.
Vật phẩm phong thủy khai vận: Ngọc bình an, vòng tay ngọc Hồng Vận, vòng tiền xu cổ.
Con giáp Mão tiết Thu Phân 2025
Vận khí tăng nhẹ, công việc thuận lợi, có người còn được đề bạt lên chức vụ quản lý. Tài lộc vượng, áp lực tài chính giảm. Tình cảm hài hòa, mâu thuẫn vợ chồng được giải quyết.
Vật phẩm phong thủy khai vận: Kỳ Lân, vòng tay tiền xu cổ.
Con giáp Thìn tiết Thu Phân 2025
Vận trình có hung có cát, vui buồn đan xen. Công việc có tiến triển nhưng vẫn gặp trở ngại. Tình cảm dễ có kẻ thứ ba xen vào. Đặc biệt từ 1/9 đến 6/9 âm lịch trong tiết Thu Phân cần hết sức cẩn trọng.
Vật phẩm phong thủy khai vận: Phù bình an, vòng tay ngọc Hồng Vận, biểu tượng Thanh Long.
Con giáp Tỵ tiết Thu Phân 2025
Vận trình giảm sút, làm việc vất vả nhưng kết quả chưa như ý. Hôn nhân bí bách, mâu thuẫn gia đình ngày càng nhiều, nếu không khéo léo, gia đình dễ rạn nứt.
Vật phẩm phong thủy khai vận: Vòng tay ngọc Hồng Vận, phù bình an.
Con giáp Ngọ tiết Thu Phân 2025
Vận khí tăng, công việc thuận lợi, sự nghiệp có đột phá. Tài lộc vượng, áp lực tài chính không cò và có thể tính chuyện đầu tư, mua sắm lớn. Lưu ý có tiểu nhân tìm cách phá rối, cần thận trọng trong lời ăn tiếng nói.
Vật phẩm phong thủy khai vận: Vòng tay ngọc Hồng Vận, ngọc bội, Tỳ Hưu phong thủy.
Con giáp Mùi tiết Thu Phân 2025
Vận trình đi xuống, tình cảm bất hòa, các cặp đôi thường xuyên cãi vã. Tài chính bấp bênh, dễ xảy ra tranh chấp, hao tài nặng.
Vật phẩm phong thủy khai vận: Vòng tay ngọc Hồng Vận, kiếm gỗ đào hoa, phù bình an.
Con giáp Thân tiết Thu Phân 2025
Năng lực và kinh nghiệm ngày càng vững vàng. Đây là lúc thích hợp để thể hiện vai trò lãnh đạo, đề xuất ý tưởng, dẫn dắt tập thể. Hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng mới, xông xáo dẫn đầu mọi hoạt động, chắc chắn bạn sẽ thu về thành quả tốt đẹp.
Vật phẩm phong thủy khai vận: Kỳ Lân, vòng tay ngọc Hồng Vận, vòng tiền xu cổ.
Con giáp Dậu tiết Thu Phân 2025
Con giáp Dậu gặp nhiều rắc rối trong công việc và tình cảm. Công việc tưởng xong nhưng lại bị vướng khâu cuối. Đào hoa vượng nhưng là đào hoa xấu, dễ vướng kẻ thứ ba.
Vật phẩm phong thủy khai vận: Thanh Long, phù bình an.
Con giáp Tuất tiết Thu Phân 2025
Công việc thuận lợi, sự nghiệp có cơ hội thăng tiến. Tài lộc khá vượng, nhất là Chính Tài, không còn lo lắng tài chính, có thể tập trung cho tình cảm. Tuy nhiên từ 1/9 đến 6/9 âm lịch của tiết Thu Phân cần cẩn trọng.
Vật phẩm phong thủy khai vận: Vòng tay ngọc Hồng Vận, phù bình an.
Con giáp Hợi tiết Thu Phân 2025
Áp lực công việc lớn khiến sức khỏe giảm sút. Tài chính không ổn định, lúc lên lúc xuống. Vật phẩm phong thủy khai vận: Kiếm gỗ đào hoa, Kỳ Lân, vòng tay ngọc Hồng Vận.
* Thông tin trong bài mang tinh tham khảo.
Top món ốc nóng ngon khó cưỡng cho ngày thu se lạnh, ăn một lần là mê títỞ - 9 giờ trước
GĐXH - Từ ốc luộc lá chanh gừng sả thơm lừng, ốc xào me chua ngọt, ốc xào bơ tỏi béo ngậy cho đến ốc hấp tiêu xanh cay nồng... tất cả đều khiến ai thưởng thức một lần là “ghiền” mãi không thôi.
Khởi điểm tiết khí Thu Phân 2025 và bí quyết giúp bạn đón tài lộc, may mắnỞ - 12 giờ trước
GĐXH – Là một trong 24 tiết khí quan trọng trong năm, tiết khí Thu Phân sẽ có nhiều biến đổi. Theo chuyên gia phong thủy, vào tiết Thu Phân 2025 tới, mọi người nên biết bí quyết để hút may mắn dưới đây.
Những điều “kiêng kỵ” khi đặt máy tínhỞ - 13 giờ trước
GĐXH - Máy tính đã trở thành một vật dụng thiết yếu với mỗi chúng ta. Bên cạnh đó nó cũng ảnh hưởng lớn tới phong thủy nhà ở và công việc của bạn. Cùng tìm hiểu những lưu ý khi đặt máy tính ở nhà giúp bạn “ăn lên làm ra”.
Xa màn ảnh, mỹ nhân phim giờ vàng VTV giờ là Thượng úy công an, U40 viên mãn, sở hữu nhiều bất động sảnỞ - 13 giờ trước
GĐXH - Sau thời gian dài vắng mặt trên màn ảnh, mỹ nhân phim giờ vàng VTV một thời giờ là Thượng úy công an, có cuộc sống viên mãn ở tuổi U40 với nhiều ngôi nhà mơ ước.
Cây phong thủy trồng ở mộ mang lại may mắn, phú quý cho con cháuỞ - 15 giờ trước
GĐXH - Trồng cây cạnh mộ vừa tốt, vừa không tốt, chủ yếu là do việc chọn loại cây phong thủy phù hợp và cách trồng chính xác để làm đẹp cho nghĩa trang và mang lại may mắn, phú quý cho con cháu.
Những điều đại kỵ khi bố trí bàn ănỞ - 17 giờ trước
GĐXH - Việc bố trí bàn ăn theo phong thủy luôn có nhiều điều kiêng kỵ, khi phạm vào những điều này dễ gặp điều không may mắn. Gia chủ nên lưu ý tránh những điều sau để mang đến bình an, sức khỏe và tài lộc cho bản thân và gia đình.
Trồng đinh lăng đúng chỗ, gia chủ dễ hút lộc, tiền vào như nướcỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Trong quan niệm phong thủy, cây đinh lăng vốn được xem là loài cây mang lại nhiều điều cát tường, giúp xua tan tà khí, bảo vệ bình yên cho gia đạo. Nếu đặt đúng vị trí cây đinh lăng sẽ giúp thu hút tài lộc và may mắn.
Ngày cuối cùng tháng 7 âm lịch 2025, 12 con giáp nên biết điều kiêng kỵ và cách hóa giải này để sang tháng mới hanh thông, tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Theo quan niệm dân gian, ngày 30/7 âm lịch hàng năm là ngày Quỷ Môn Quan đóng, cũng là thời điểm các vong linh trở về âm giới. 12 con giáp nên biết điều kiêng kỵ và cách hóa giải này để một tháng mới hanh thông, tài lộc.
Ngày mai cuối tháng 7 âm nên có một mâm lễ tạ này để cầu tài, cầu lộc, cầu bình an đắc linh ứngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Theo nghi lễ truyền thống, cuối tháng 7 âm nên chuẩn bị mâm lễ tạ. Vậy vì sao tháng cô hồn cần tri ân?
Vật phẩm trấn trạch canh giữ nhà cửa, xua đuổi tà khíPhong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm của dân gian, việc sử dụng các biểu tượng, đồ tạo tác có thể xua đuổi tà khí cho căn nhà vững vàng. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây xem đó là những vật phẩm nào.
Cách nhận biết dấu hiệu nhà có âm khí nặng, cách hóa giảiỞ
GĐXH - Những nơi nào có nhiều âm khí thường u ám, người ở đây sẽ cảm thấy bức bối, nặng nề. Vậy làm sao để biết rằng ngôi nhà bạn đang ở có âm khí hay không. Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.