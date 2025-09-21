Cách tăng vận khí cho 12 con giáp trong Tiết Thu Phân 2025 để đón cát lành, tài lộc

4 con giáp bước vào giai đoạn hoàng kim, giàu sang viên mãn GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, 4 con giáp thuộc top may mắn, bước vào giai đoạn hoàng kim, giàu sang viên mãn.

Con giáp Tý trong Tiết Thu Phân 2025 cần chú ý

Vận khí kém sắc, áp lực công việc và cuộc sống khá lớn. Khối lượng việc nhiều, lại lắm thị phi, tiểu nhân quấy nhiễu. Tài vận không lý tưởng, kiếm được bao nhiêu lại chi tiêu bấy nhiêu, ví tiền thường trống rỗng.

Tình cảm, hôn nhân gặp trở ngại: vợ chồng cãi vã, chiến tranh lạnh; người độc thân không gặp may trong tình yêu, dễ bị lừa gạt.

Vật phẩm phong thủy khai vận: Vòng tay ngọc Hồng Vận, chuỗi tiền xu cổ, Kỳ Lân.

Con giáp Tý trong thời gian tiết Thu Phân cần thận trọng

Con giáp Sửu bình ổn trong tiết Thu Phân 2025

Vận khí có hung có cát nhưng nhìn chung bình ổn. Công việc, sự nghiệp tiến triển tốt nhờ quý nhân trợ giúp. Tài lộc khá, không chỉ lo cho bản thân mà còn giúp đỡ người khác.

Vận đào hoa khởi sắc, nhưng người đã kết hôn dễ vướng tình tay ba.

Vật phẩm phong thủy khai vận: Vòng tay ngọc Hồng Vận, treo kiếm gỗ đào hoa trong nhà.

Con giáp Dần tiết Thu Phân 2025 tài lộc vượng phát

Sự nghiệp khởi sắc, kinh doanh buôn bán thuận lợi, tài lộc vượng phát. Vận đào hoa cũng thăng hoa, người độc thân dễ gặp ý trung nhân. Tuy nhiên, người đã kết hôn cần thận trọng các mối quan hệ xã giao kẻo vướng tình tay ba.

Vật phẩm phong thủy khai vận: Ngọc bình an, vòng tay ngọc Hồng Vận, vòng tiền xu cổ.

Con giáp Mão tiết Thu Phân 2025

Vận khí tăng nhẹ, công việc thuận lợi, có người còn được đề bạt lên chức vụ quản lý. Tài lộc vượng, áp lực tài chính giảm. Tình cảm hài hòa, mâu thuẫn vợ chồng được giải quyết.

Vật phẩm phong thủy khai vận: Kỳ Lân, vòng tay tiền xu cổ.

Con giáp Thìn tiết Thu Phân 2025

Vận trình có hung có cát, vui buồn đan xen. Công việc có tiến triển nhưng vẫn gặp trở ngại. Tình cảm dễ có kẻ thứ ba xen vào. Đặc biệt từ 1/9 đến 6/9 âm lịch trong tiết Thu Phân cần hết sức cẩn trọng.

Vật phẩm phong thủy khai vận: Phù bình an, vòng tay ngọc Hồng Vận, biểu tượng Thanh Long.

Con giáp Tỵ tiết Thu Phân 2025

Vận trình giảm sút, làm việc vất vả nhưng kết quả chưa như ý. Hôn nhân bí bách, mâu thuẫn gia đình ngày càng nhiều, nếu không khéo léo, gia đình dễ rạn nứt.

Vật phẩm phong thủy khai vận: Vòng tay ngọc Hồng Vận, phù bình an.

Con giáp Ngọ tiết Thu Phân 2025

Vận khí tăng, công việc thuận lợi, sự nghiệp có đột phá. Tài lộc vượng, áp lực tài chính không cò và có thể tính chuyện đầu tư, mua sắm lớn. Lưu ý có tiểu nhân tìm cách phá rối, cần thận trọng trong lời ăn tiếng nói.

Vật phẩm phong thủy khai vận: Vòng tay ngọc Hồng Vận, ngọc bội, Tỳ Hưu phong thủy.

Con giáp Mùi tiết Thu Phân 2025

Vận trình đi xuống, tình cảm bất hòa, các cặp đôi thường xuyên cãi vã. Tài chính bấp bênh, dễ xảy ra tranh chấp, hao tài nặng.

Vật phẩm phong thủy khai vận: Vòng tay ngọc Hồng Vận, kiếm gỗ đào hoa, phù bình an.

Con giáp Thân tiết Thu Phân 2025

Năng lực và kinh nghiệm ngày càng vững vàng. Đây là lúc thích hợp để thể hiện vai trò lãnh đạo, đề xuất ý tưởng, dẫn dắt tập thể. Hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng mới, xông xáo dẫn đầu mọi hoạt động, chắc chắn bạn sẽ thu về thành quả tốt đẹp.

Vật phẩm phong thủy khai vận: Kỳ Lân, vòng tay ngọc Hồng Vận, vòng tiền xu cổ.

Con giáp Dậu tiết Thu Phân 2025

Con giáp Dậu gặp nhiều rắc rối trong công việc và tình cảm. Công việc tưởng xong nhưng lại bị vướng khâu cuối. Đào hoa vượng nhưng là đào hoa xấu, dễ vướng kẻ thứ ba.

Vật phẩm phong thủy khai vận: Thanh Long, phù bình an.

Con giáp Tuất tiết Thu Phân 2025

Công việc thuận lợi, sự nghiệp có cơ hội thăng tiến. Tài lộc khá vượng, nhất là Chính Tài, không còn lo lắng tài chính, có thể tập trung cho tình cảm. Tuy nhiên từ 1/9 đến 6/9 âm lịch của tiết Thu Phân cần cẩn trọng.

Vật phẩm phong thủy khai vận: Vòng tay ngọc Hồng Vận, phù bình an.

Con giáp Hợi tiết Thu Phân 2025

Áp lực công việc lớn khiến sức khỏe giảm sút. Tài chính không ổn định, lúc lên lúc xuống. Vật phẩm phong thủy khai vận: Kiếm gỗ đào hoa, Kỳ Lân, vòng tay ngọc Hồng Vận.

* Thông tin trong bài mang tinh tham khảo.