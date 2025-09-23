Sửu, Dần, Mão và loạt con giáp có bước ngoặt bất ngờ trong tuần mới

Cách tăng vận khí cho 12 con giáp trong Tiết Thu Phân 2025 để đón cát lành, tài lộc GĐXH – Tiết Thu Phân sẽ bắt đầu từ ngày 23/9 – 8/10. Cùng với sự thay đổi của tiết trời, vận khí phong thủy của 12 con giáp cũng biến đổi. Dưới đây là cách khai vận cho 12 con giáp trong tiết Thu Phân để vận khí hanh thông, đón cát lành.

Ngày cuối cùng tháng 7 âm lịch 2025, 12 con giáp nên biết điều kiêng kỵ và cách hóa giải này để sang tháng mới hanh thông, tài lộc GĐXH – Theo quan niệm dân gian, ngày 30/7 âm lịch hàng năm là ngày Quỷ Môn Quan đóng, cũng là thời điểm các vong linh trở về âm giới. 12 con giáp nên biết điều kiêng kỵ và cách hóa giải này để một tháng mới hanh thông, tài lộc.

1. Con giáp Sửu

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 22 - 28/9/2025 dự báo, tuổi Sửu bị sao Bạch Hổ chiếu mệnh nên phải hết sức thận trọng trong mọi việc, đặc biệt là trong các mối quan hệ. Nếu không có ứng xử khéo léo, con giáp Sửu dễ có mâu thuẫn, xung đột.

Trong công việc, với những vấn đề đòi hỏi thủ tục khuyên con giáp Sửu cần theo dõi càng sớm càng tốt để tránh làm chậm tiến độ công việc sau này. Đồng thời, cần quan tâm đến việc hoạt động nhóm.

Con giáp Sửu trong tuần cuối tháng 9 này nên thận trọng trong mọi việc. Ảnh minh họa

Về tài lộc tuần này ở mức bình thường với con giáp Sửu. Chi tiêu của bạn trong tuần này có xu hướng tăng, chủ yếu là cho các hoạt động giải trí, sở thích cá nhân và gia đình. Một số người có thể nhận được lời đề nghị hợp tác, cộng tác hoặc vay vốn.

Trong chuyện tình cảm, các cặp đôi nên chú ý tương tác trong tuần, tránh để các vấn đề cản trở đối phương của bạn. Điều này có thể dẫn tới xung đột, xa cách.

2. Con giáp Dần

Ảnh hưởng của Nguyệt Mã giúp con giáp Dần may mắn gấp mấy lần trong công việc tuần này. Mặc dù đương số sẽ phải làm việc với những người có quyền lực, nhưng con giáp này lại dễ đón nhận được sự trợ giúp từ họ. Những trở ngại trong công việc nhanh chóng được khắc phục. Giai đoạn này, con giáp Dần cũng nên tăng cường việc học hỏi để nâng cao nghiệp vụ của bản thân.

Về tài lộc của con giáp Dần trong tuần tốt. Con giáp này kiếm được kha khá mối làm ăn ngon nhưng đừng khoe với bất cứ ai về tiền lương và tiền thưởng của mình để không bị tiểu nhân hãm hại.

Trong chuyện tình cảm, tuần này sẽ có những cơ hội cho một mối tình mới và có ai đó sẽ thu hút bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những người độc thân đang tìm kiếm nửa kia không nên che giấu tình cảm của mình.

3. Con giáp Mão

Tuần mới của tuổi Mão bị sao Đại Hao chiếu mệnh, cho thấy sự biến động trong tài chính và các mối quan hệ. Con giáp Mão cần học cách quản lý chi tiêu và tránh xa những mối quan hệ tiêu cực để bảo toàn năng lượng và tinh thần.

Tuần này bạn sẽ có nhiều việc phải cân bằng. Ngay từ đầu tuần, khuyên con giáp Mão hãy làm rõ các ưu tiên cần xử lý. Bạn hãy tập trung hoàn thành chúng trước để không cảm thấy quá nhiều áp lực. Tại nơi làm việc, hãy tránh xung đột và mâu thuẫn trực tiếp với người khác.

Về tài chính tuần này của con giáp Mão biến động. May mắn thay, nguồn thu nhập phụ của con giáp Mão được cải thiện với những cơ hội kiếm thêm lợi nhuận.

Những người độc thân có thể hơi bốc đồng trong các mối quan hệ, có khả năng trở nên quá gắn bó với ai đó hoặc bị các yếu tố bên ngoài đánh lừa. Bởi vậy, con giáp Mão cần thận trọng trong việc lựa chọn đối tác để tránh bị tổn thương.

4. Con giáp Thìn

Đây là một giai đoạn bình lặng với con giáp Thìn, chuẩn bị cho những cơ hội mới. Conn giáp Thìn nên tập trung vào những công việc hiện tại. Với những người làm công ăn lương, đây là thời điểm tốt để củng cố kiến thức chuyên môn và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp.

Về tài chính, con giáp này có những khoản chi tiêu bất ngờ. Bạn nên lập kế hoạch tài chính hợp lý hơn để đảm bảo thu nhập và chi tiêu cân bằng và ổn định. Một số người cũng có thể gặp phải các vấn đề tài chính và kinh tế cần được giải quyết kịp thời.

5. Con giáp Tỵ

Tuần mới của tuổi Tỵ có sao Ngũ Quỷ chiếu mệnh báo hiệu một tuần bận rộn và đầy áp lực. Khối lượng công việc của bạn sẽ tăng thêm nên hãy chủ động cải thiện.

Bên cạnh những yêu cầu công việc thường xuyên, bạn cũng sẽ phải đối mặt với áp lực từ các nhiệm vụ khác. Tin tốt là những thách thức xung quanh bạn cũng có thể mang đến cơ hội.

Về tài chính, chi tiêu trong tuần tiếp tục tăng nên con giáp Tỵ cần lập kế hoạch và quản lý tài chính hợp lý hơn. Bạn cũng nên cẩn thận giữ gìn đồ đạc vì chúng có thể bị thất lạc, hư hỏng dẫn tới những tổn thất tài chính bất ngờ.

Những người độc thân nên cân nhắc kỹ lưỡng nhu cầu thực sự của mình trong các mối quan hệ trong tuần này. Đối với những người đang trong một mối quan hệ, bạn cần dành thời gian để dành thời gian chất lượng cho nhau.

6. Con giáp Mùi

Trong tuần cuối của tháng 9 dương này, tuổi Mùi được sao Dịch Mã chiếu mệnh, báo hiệu một chuyến công tác bận rộn nhưng bổ ích. Những người làm kinh doanh hoặc làm việc thực tế được kỳ vọng sẽ đạt được hiệu suất phá kỷ lục, càng làm việc nhiều phần thưởng càng lớn.

Con giáp Mùi có những biến đổi từ tuần cuối tháng 9 dương này

Tuy nhiên, con giáp Mùi cũng cần đề phòng những kẻ rình rập nơi công sở có thể lợi dụng tình hình của bạn, và tốt nhất là nên ghi chép lại những quyết định quan trọng để tránh rắc rối.

Thu nhập tích cực của con giáp Mùi tiếp tục tăng trưởng đều đặn, và bạn sẽ có thể đầu tư nhiều hơn cho bản thân hoặc học hỏi thêm các kỹ năng mới. Tin tốt là chuyện tình cảm của bạn đang nở rộ, nhưng đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa. Người thực sự phù hợp với bạn thường âm thầm quan sát bạn rất lâu.

7. Con giáp Dậu

Tuần mới của tuổi Dậu đụng độ hung tinh Thái Tuế chiếu mệnh nên cần thận trọng trong mọi việc. Trong công việc, tốt hơn hết là bạn nên duy trì vị thế hiện tại thay vì làm quá sức. Hoàn thành tốt công việc cơ bản sẽ giúp bạn giành được sự tin tưởng. Một số bạn đang cân nhắc việc thay đổi công việc để cải thiện tình hình tài chính, nhưng hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Về đầu tư và quản lý tài chính cần thận trọng vì chúng thường có thể bị ảnh hưởng bởi thông tin sai lệch và dối trá. Con giáp Dậu cần tránh đưa ra quyết định một cách mù quáng hoặc bốc đồng.

Trong chuyện tình cảm, một số người có thể trải qua những cơn bộc phát cảm xúc do các vấn đề và áp lực thực tế. Hãy nói chuyện với người yêu của bạn và tránh cố gắng tự giải quyết. Nếu không, năng lượng tiêu cực sẽ chỉ tăng lên, ảnh hưởng tới mối quan hệ của bạn.

8. Con giáp Hợi

Trong tuần bị sao Thiên Cẩu chiếu mệnh, đòi hỏi con giáp Hợi cần sắp xếp lại công việc, tránh trì hoãn. Bạn có cơ hội thể hiện năng lực nhưng lại dễ bị tiểu nhân cản trở, lấy mất vận may. Khuyên con giáp Hợi cần tránh cả tin, tập trung cao độ để không lãng phí thời cơ.

Tuần này, bạn nên chú ý kiểm tra và xác minh các công việc chi tiết để tránh bỏ sót và sai sót. Nếu bạn đang gặp phải tình trạng bế tắc, bạn có thể muốn nói chuyện với bạn bè, đồng nghiệp và lãnh đạo giàu kinh nghiệm; biết đâu bạn sẽ tìm thấy một bước đột phá.

Tài vận tuần này của con giáp Hợi có sự biến động. Hãy cẩn thận phân biệt tính xác thực của thông tin xung quanh và tránh trở thành nạn nhân của những tin tức lừa đảo.

Trong chuyện tình cảm, con giáp Hợi tương đối tốt. Những người độc thân sẽ trải qua nhiều mối quan hệ mới trong tuần này, và một số người có thể sẽ nối lại tình xưa. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng những lựa chọn của mình và hiểu rõ nhu cầu thực sự của bản thân trong một mối quan hệ. Với những người có đôi, thời gian này bận rộn, nếu không chú ý, mối quan hệ có thể xa cách.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.