4 con giáp bước vào giai đoạn hoàng kim, giàu sang viên mãn

Sau ngày Rằm tháng 7 âm lịch 2025, con giáp Tý sẽ thay đổi sao? GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo về tử vi của con giáp Tý tháng 7 âm lịch năm 2025. Cùng theo dõi để biết được sự thay đổi của con giáp Tý ra sao sau ngày Rằm tháng 7 âm lịch.

1. Con giáp Dần

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tử vi tuần mới từ 15 - 21/9/2025 của 12 con giáp dự báo, con giáp Dần tuần này công việc rất may mắn. Hiệu quả công việc tốt, bạn nhận được những thành quả xứng đáng. Bên cạnh đó, bạn cũng có quý nhân hỗ trợ trong công việc nên dù có đôi chút trở ngại, bạn vẫn nhanh chóng khắc phục.

Giai đoạn này cũng là thời điểm để con giáp Dần cải thiện các công việc còn dang dở. Đừng chỉ dựa dẫm vào người khác, hãy duy trì tinh thần học hỏi và bạn sẽ được mọi người công nhận nhiều hơn.

Con giáp Dần có tuần mới đầy tài lộc

Về tài lộc của con giáp Dần tuần này cũng tốt. Con giáp này kiếm được kha khá mối làm ăn ngon nhưng tránh khoe khoang vì dễ bị tiểu nhân gây cho bạn rắc rối không đáng có.

Tình cảm của con giáp Dần trong tuần này khá rực rỡ nhờ có Tam Hội trợ giúp. Bạn đang nghĩ đến việc từ bỏ một mối quan hệ mà bạn từng bỏ nhiều công sức cho nó. Đừng quá lo lắng về tình yêu, hãy tin tưởng vào những gì bạn thấy. Những người độc thân đang tìm kiếm nửa kia không nên che giấu tình cảm của mình. Tuần này sẽ có những cơ hội cho một mối tình mới.

Điều lưu ý với con giáp Dần trong tuần này là chú ý đến sức khỏe. Bạn nên

tham gia các hoạt động ngoài trời để tăng cường sức khỏe, hạn chế bệnh tật. Có sức khỏe tốt mới có sức để kiếm tiền, đừng lao vào cơm áo gạo tiền rồi cậy sức trẻ mà coi thường sức khỏe.

2. Con giáp Tỵ

Tử vi tuần mới từ 15 - 21/9/2025 của 12 con giáp dự báo, con giáp Tỵ cũng có một tuần suôn sẻ và thuận lợi. Trong công việc, bạn sẽ có một khoảng thời gian làm việc hiệu quả, hoàn thành công việc suôn sẻ, đạt nhiều thành tựu.

Bạn làm việc chăm chỉ, được sự ghi nhận và tôn trọng từ cấp trên, đồng nghiệp. Cùng với khả năng xử lý nhiệm vụ đột xuất tuyệt vời, giúp bạn nổi bật hơn và nhận được những phần thưởng tài chính dồi dào trong tuần mới. Nếu hợp tác thì hãy hợp tác làm ăn với người nữ trong tuần này, công việc sẽ thuận lợi gấp đôi.

Ngày thứ 4 là ngày đẹp nhất cho tài lộc của con giáp Tỵ nhờ ảnh hưởng của Tam Hợp quý nhân. Độ nhạy bén với tiền bạc của con giáp Tỵ cải thiện, biết nắm bắt cơ hội kiếm tiền.

Tỵ nhìn cuộc sống bằng lăng kính thực tế. Con giáp này luôn vui vẻ, duy trì thái độ lạc quan và tích cực, khỏe mạnh về thể chất và tinh thần, có làn da hồng hào.

Trong chuyện tình cảm, dự kiến có những tia lửa tình yêu với người khác giới. Còn người đã có đôi, có thể đối mặt với những cảm xúc bất ổn và rạn nứt trong mối quan hệ với người ấy, nhưng cuối tuần mọi hiềm khích đều được hóa giải.

3. Con giáp Ngọ

Con giáp Ngọ có tuần mới tràn đầy năng lượng. Cống hiến hết mình cho công việc với trạng thái tuyệt vời, con giáp này nhận được nhiều lời khen từ cấp trên, đối tác…

Dịch Mã chiếu mệnh khuyến khích các bạn tuổi Ngọ năng động và hào phóng hơn trong công việc, đừng lười, đừng thụ động quá mức. Với tinh thần xông xáo và gặp được quý nhân của cuộc đời mình, con giáp này làm chủ được mọi tình thế, thành công trong công việc cũng là điều dễ hiểu.

Công việc và tiền bạc của con giáp Ngọ tuần này tốt

Công việc và tiền bạc sẽ trôi chảy, tinh thần bạn sẽ phấn chấn và may mắn nhân đôi. Tuy nhiên, khuyên con giáp này cần giữ thái độ khiêm tốn để tránh hiềm khích.

Tuần này cũng là thời điểm tốt để giao lưu, vì cuộc sống cá nhân của con giáp Ngọ sẽ suôn sẻ. Sự hiện diện của bạn trong xã hội sẽ tỏa sáng, giúp bạn được nhiều người yêu mến hơn. Cuối tuần Tam Hợp cục giúp đỡ, Ngọ nên tranh thủ thời gian này để tỏ tình với người mình thích, thăm hỏi người thân…

4. Con giáp Hợi

Tuần mới này, con giáp Hợi tiếp tục có những bước đột phá trong công việc nhờ Thiên Đức cát tinh giúp đỡ. Hợi luôn có những ý tưởng sáng tạo mới mẻ và độc đáo, công việc cũng suôn sẻ hơn.

Ở tuần mới, một trong số đó có thể trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc sống của bạn giúp bạn làm giàu nhanh. Nhiều tín hiệu cho thấy việc kinh doanh cá nhân của con giáp này phát triển rất tốt.

Cũng ở thời điểm này, con giáp Hợi cảm thấy muốn làm mới bản thân. Điều này cũng rất tốt, giúp thay đổi phong thủy tài lộc của bạn.

Tuy nhiên trong tuần này, Thiên Nguyệt nhắc nhở Hợi nên để tâm đến sức khỏe của bản thân trong tuần này, đừng lúc nào cũng nghĩ mình khỏe, không bệnh tật, cậy sức trẻ vì có mầm bệnh ấp ủ trong người sẽ khiến bạn yếu đi rất nhanh.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.