Ngày cuối cùng tháng 7 âm lịch 2025, 12 con giáp nên biết điều kiêng kỵ và cách hóa giải này để sang tháng mới hanh thông, tài lộc

Thứ bảy, 19:18 20/09/2025 |
GĐXH – Theo quan niệm dân gian, ngày 30/7 âm lịch hàng năm là ngày Quỷ Môn Quan đóng, cũng là thời điểm các vong linh trở về âm giới. 12 con giáp nên biết điều kiêng kỵ và cách hóa giải này để một tháng mới hanh thông, tài lộc.

30/7 âm lịch – ngày ‘cửa quỷ’ đóng

Ngày 30/7 âm năm Ất Tỵ rơi vào chủ nhật, ngày 21/9/2025 dương lịch. Đây là thời điểm ‘cửa quỷ’ hay còn gọi là Quỷ Môn Quan chính thức đóng lại, các vong linh phải trở về âm giới. Tuy nhiên, trường khí vẫn đang có sự biến hóa khôn lường, nhắc nhở 12 con giáp cẩn tắc vô ưu.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, thời điểm này nếu thế cục Hỏa và Kim tiếp tục đối kháng mà không có Thủy (sự giao tiếp và hòa giải) để cân bằng, rất dễ xảy ra những xung đột và bùng nổ không cần thiết.

Từ góc độ mệnh lý học, tuổi Tỵ là vị trí của Thái Tuế 2025, vì thế các con giáp bị xung, phá, khắc, hại với tuổi này sẽ đứng trước một bước ngoặt lớn theo sự thay đổi của lưu niên, lưu nguyệt và các tiết khí. Từ đó mà có sự ảnh hưởng nhất định, cần hết sức thận trọng.

Ngày cuối tháng 7 âm lịch 2025 và điều kiêng kỵ cho 12 con giáp - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Vào ngày 30/7 âm, nếu phải đi ra nghĩa trang, đi đám ma, hay đến đình chùa, miếu mạo… chuyên gia phong thủy khuyên, khi bước vào nhà phải thay ngay trang phục đã mặc. Uống một cốc trà gừng; ai huyết áp thấp có thể uống trà gừng mật ong hoặc bôi cao nóng. Những việc làm này, theo Đông y học hiện đại, giúp tăng cường năng lượng dương, từ đó thể phách của nam (7 vía), nữ (9 vía) được định khí, đẩy đi các năng lượng xấu, năng lượng âm tiêu cực, đồng thời cơ thể cũng khỏe mạnh hơn.

Cách hóa giải tai ương và đón nhận may mắn trong ngày đặc biệt

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng, để giúp hóa giải tai ương và đón nhận may mắn trong ngày đặc biệt này, 12 con giáp có thể áp dụng các biện pháp phong thủy dưới đây.

1. Con giáp Dần, Thân, Tỵ, Hợi – 4 con giáp dễ gặp "họa vô đơn chí"

Đây là ngày Quý Tỵ tháng Giáp Thân năm Ất Tỵ nên các tuổi Dần – Thân – Tỵ – Hợi phải rất cẩn trọng trong ngày mà âm dương chưa thực sự cân bằng. Nhóm tuổi này có thể gặp phải chuyện không may mắn, cần đề phòng họa vô đơn chí.

Cách hóa giải:

+ Tránh xa nơi âm khí nặng như nghĩa trang, bệnh viện, khu rừng hoang, bờ sông hoặc các nơi hoang vắng vào ban đêm. Nam mang theo người 7 đồng bạc mặt chữ Phúc Hán tự, nữ mang theo người 9 đồng bạc mặt chữ Phúc Hán tự.

+ Nhóm này có thể nghe nhạc Phật, tích cực làm việc thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Lòng tốt sẽ giúp bạn tích lũy phước đức, hóa giải oán thù và mang lại sự an yên cho bản thân.

+ Giữ thái độ tích cực: Nhóm tuổi này nên giữ lòng rộng mở, chấp nhận mọi chuyện xảy ra, tích lũy thêm phước đức cho bản thân, hóa giải oán thân trái chủ, giúp đỡ người yếu thế và luôn giữ tâm thiện, nói lời hay, kết giao với người tốt.

2. Con giáp Sửu, Thìn, Mùi, Tuất – cẩn thận thị phi

Nhóm này vận khí dễ bị ảnh hưởng, dẫn đến những tranh chấp, thị phi. Nhiều việc rối ren cả trong lẫn ngoài, dễ xảy ra cãi vã, kiện tụng, va chạm… cũng cần cẩn thận những lời hứa bị bội tín.

Cách hóa giải:

+ Ngày này trùng với vía của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhóm này có thể đọc Kinh Địa Tạng, niệm danh hiệu Ngài. Hoặc nếu có điều kiện, nên chuẩn bị hoa, quả tươi và đến chùa cầu nguyện. Hãy bày tỏ lòng sám hối, cầu xin Bồ Tát che chở để tai qua nạn khỏi, quý nhân phù trợ và mọi việc được hanh thông.

+ Thận trọng trong giao tiếp: Tránh nói những lời không hay hoặc tham gia vào các cuộc cãi vã. Nên cẩn thận với những lời hứa hẹn và không nên tin vào người thiếu uy tín để tránh bị phản bội.

3. Con giáp Tý, Mão, Ngọ, Dậu – vận trình khá ổn

Đây là nhóm con giáp có vận trình khá ổn định trong ngày này, chỉ cần duy trì sự ổn định và nắm bắt thời cơ. Tuy nhiên, vẫn khó tránh khỏi cảnh tình cảm dễ vướng phải những mối quan hệ dây dưa, khó dứt, quan điểm có thể không đồng nhất.

Cách hóa giải:

+ Sau ngày Quỷ Môn Quan, để cải thiện vận khí và xua tan năng lượng tiêu cực, bạn có thể dùng các loại thảo mộc như ngải cứu, lá đa, muối biển hoặc trầm hương để xông nhà, làm sạch không gian sống.

+ Một bí quyết phong thủy đơn giản mà hiệu quả là phơi nắng khoảng 10 phút vào giữa trưa. Ánh nắng mặt trời sẽ giúp cân bằng năng lượng, mang lại cảm giác tích cực và sảng khoái.

+ Vấn đề tình cảm có thể vướng mắc, vì vậy hãy học cách đặt mình vào vị trí của người khác và đừng quyết định vội vàng dựa trên cảm xúc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Hà My
