Tuần cuối cùng tháng 9 dương lịch 2025 rực rỡ ở mọi phương diện với 4 con giáp này
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, đây là 4 con giáp sẽ có bước tiến triển rực rỡ về mọi mặt từ tuần cuối cùng tháng 9 dương lịch 2025.
1. Con giáp Tý
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tiếp nối tuần trước, sang tuần mới từ ngày 22/9 – 28/9 này, con giáp Tý được sao Thiên Đức chiếu mệnh, mang đến một luồng gió may mắn và tích cực trên mọi phương diện. Thời điểm này, con giáp Tý thể hiện được năng lực bản thân, có sự hỗ trợ từ quý nhân nên gặt hái được nhiều thành công.
Con giáp Tý thông minh, nhạt bén nên nắm bắt công việc nhanh chóng. Năng suất làm việc tăng vọt, tạo điều kiện để bạn hoàn thành nhiều dự án quan trọng.
Tài lộc của con giáp Tý tuần này cũng tốt. Một khoản tiền bất ngờ có thể sẽ gõ cửa nhà bạn vào thứ Sáu. Đây là cơ hội để bạn giải quyết một số vấn đề tài chính tồn đọng hoặc đơn giản giúp bạn sở hữu những món đồ mà bạn yêu thích.
Trong chuyện tình cảm, con giáp Tý sớm tìm thấy tia lửa lãng mạn với bạn bè, và một số người thậm chí có thể trải nghiệm những cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ tại nơi làm việc. Mối quan hệ này có thể tiến triển một cách tự nhiên từ tình bạn thành tình yêu.
2. Con giáp Ngọ
Với sự hỗ trợ của sao Thái Âm, báo hiệu một giai đoạn "sẵn sàng cất cánh" với con giáp Ngọ. Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp đang đến rất gần và con giáp Ngọ nên chủ động nắm bắt thời cơ để đạt được thành công.
Đây là lúc để bạn chứng tỏ năng lực lãnh đạo và tầm nhìn của mình. Đối với những người ở vị trí thấp hơn, hãy chủ động tìm kiếm cơ hội để thể hiện năng lực của mình.
Vận may tài chính của con giáp Ngọ đang rất tốt. Bạn sẽ làm việc hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, mang lại lợi nhuận cao. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp Ngọ tìm kiếm cơ hội đầu tư, gia tăng tài sản.
Mối quan hệ của các cặp đôi sẽ tiếp tục phát triển nhờ sự hỗ trợ và công nhận lẫn nhau. Bất kỳ xung đột nào chưa được giải quyết sẽ tìm thấy giải pháp rõ ràng, và việc kết hợp các quan điểm và ý tưởng thực tế sẽ trở nên dễ dàng hơn.
3. Con giáp Thân
Tuần mới được sao Thái Dương chiếu mệnh, tuổi Thân được khơi dậy sức sáng tạo và giúp bạn tỏa sáng trong công việc. Các mối quan hệ cá nhân cũng sẽ mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với những thay đổi tâm trạng có thể xảy ra vào thứ Năm, vì vậy hãy đặt điện thoại ở chế độ im lặng để tránh những phản ứng bốc đồng.
Giao dịch ngắn hạn là một lựa chọn tốt ở thời điểm này. Việc tìm ra sản phẩm tài chính phù hợp vô cùng quan trọng và đóng vai trò quyết định thành công của bạn. Con giáp Thân chắc chắn tìm sẽ tìm kiếm nó, hãy nghiên cứu kỹ lưỡng và đưa ra những quyết định sáng suốt để gia tăng tài sản.
Chuyện tình cảm của con giáp Thân tươi sáng và ngập tràn ánh nắng. Những ai đã có người yêu có thể tận hưởng khoảng thời gian ấm áp và thoải mái. Ai độc thân cũng đừng lo lắng vì sớm có cơ hội kết đôi.
4. Con giáp Tuất
Đây là một tuần tỏa sáng của con giáp Tuất về mọi mặt từ sự nghiệp, tới tài chính nhờ có cát tinh Bách Việt chiếu rọi. Con giáp Tuất thể hiện được bản thân, có thành tựu tự hào. Bạn dễ đón tin vui trong công việc, với nhiều niềm vui bất ngờ xuất hiện. Bản mệnh sẽ tìm thấy cơ hội làm việc thuận lợi và có thể nhận thêm công việc phụ để nâng cao kỹ năng và tăng thu nhập.
Tuần này cũng có thể mang lại cho tuổi Tuất những khoản thu nhập đáng kể, có thể là qua việc tăng lương hoặc thưởng. Đây là lúc để không từ bỏ và tiếp tục nỗ lực trong công việc vì cơ hội đang đến gần với con giáp Tuất.
Đời sống tình cảm của con giáp Tuất có bước tiến ngọt ngào. Đây là thời điểm để bạn dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia và vun đắp cho mối quan hệ thêm bền chặt.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
