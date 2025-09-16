Các con giáp Tý, Sửu, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất tuần mới từ 15/9 đến 21/9/2025 có thay đổi bất ngờ
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tuần mới từ 15/9 đến 21/9/2025, các con giáp Tý, Sửu, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất sẽ đón nhận những thay đổi bất ngờ dưới đây.
1. Con giáp Tý
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo tử vi tuần mới 15 - 21/9, cho thấy con giáp Tý có công việc hanh thông. Tuần mới, nhờ có quý nhân hỗ trợ, con giáp này có những cơ hội mới trong công việc, đạt được nhiều thành công. Các dự án có thể được hoàn thành sớm, đặc biệt trong ngày thứ 7 làm ăn rất tốt nên có thêm thu nhập.
Lưu ý với con giáp Tý cần tránh kiêu căng vì dễ bị những lời đàm tiếu và tin đồn trong tuần này. Bạn hãy làm ngơ chúng, càng cứng đầu càng khó đạt được kết quả như mong muốn.
Tý làm ăn chân chính, mạnh mẽ, có uy tín trong chuyện tiền nong. Người nào tuổi Tý làm các công việc liên quan tới tài chính, kế toán, thủ quỷ, chủ kho, công đoàn sẽ gặp nhiều may mắn trong tuần này.
Trong tuần, con giáp Tý nên quan tâm nhiều hơn tới con cái của mình. Bạch Hổ nhắc bạn rằng đây sẽ là tuần mà duyên nợ giữa 2 người sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đề khiến bạn phải dành thời gian để giải quyết.
2. Con giáp Sửu
Tử vi tuần mới từ 15 - 21/9/2025 của 12 con giáp cho biết, con giáp Sửu nhờ có Tử Vi cát tinh nâng đỡ, công việc hứa hẹn có cơ hội tuyệt vời với vô số cơ hội hợp tác đang nổi lên. Công việc sẽ ngày càng bận rộn, nhưng hiệu quả công việc sẽ rất cao.
Tuần này, vận may tài lộc của con giáp Sửu khá tốt với nhiều cơ hội kiếm tiền, quà tặng và lợi nhuận đầu tư mới. Hãy mời bạn bè đến nhà dùng bữa, họ sẽ tiết lộ cho bạn nhiều thông tin có lợi cho việc kiếm tiền. Con giáp này cần tránh xa một số người tiêu cực khiến cuộc sống của bạn xuống dốc trong thời gian vừa qua.
Đừng tốt tính quá mức cần thiết với bất cứ ai để tránh đi lạc hướng hoặc thậm chí tự làm hại mình. Những người đang trong một mối quan hệ yêu đương sắp đi tới hôn nhân cần giữ kín tiếng, càng kín càng may mắn.
3. Con giáp Mão
Mão có khả năng nghiệp vụ tốt, đặc biệt là ở những công việc đòi hỏi về kỹ năng kỹ thuật cao. Đương số giỏi phán đoán và nhìn nhận vấn đề nhanh chóng, tư duy độc lập và khôn khéo trong việc tiếp xúc với những thế lực quan trọng. Nhưng con giáp này lại hay gặp khó khăn trong con đường công danh bởi có quá nhiều điều ngăn trở và khó được người khác tin cậy trong công việc. Hãy cứ làm việc hết mình, bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng.
Tiền bạc tuần này của con giáp Mão không khả quan, áp lực phải chi tiêu nhiều khoản. Nhắc nhở những bạn làm vận tải, du lịch, khách sạn không nên nóng tính, phải hết sức bình tĩnh với khách và đối tác để không phải chịu thiệt trong chuyện làm ăn.
Con giáp Mão có thể quá nghiêm khắc nên con cái thường chống đối, hành động ngang ngược. Do đó, gia đình dễ bất hòa trong tuần này, cần dùng biện pháp lạt mềm buộc chặt để giáo dục con nhỏ. Người độc thân sẽ có người mai mối.
4. Con giáp Thìn
Tuần này, con giáp Thìn nên hạn chế tham gia vào chuyện thiên hạ nơi công sở, việc ai người đó làm, đừng sân si, đừng góp mặt khi không cần thiết kẻo vạ lây. Công việc nửa đầu tuần hơi vất vả, nhưng cuối tuần, vận may đến giúp con giáp này cải thiện nhiều hơn. Áp lực công việc sẽ dần giảm bớt, những khó khăn dự kiến sẽ dần được giải quyết, mở ra một tương lai tươi sáng hơn.
Thu nhập của con giáp Thìn tăng lên. Quá trình kiếm tiền sẽ dễ dàng hơn, ví tiền của bạn sẽ đầy ắp và bạn sẽ có tâm trạng tốt. Tuy vậy, bạn đừng khoe khoang sự giàu có của mình cho bất cứ ai, kể cả bạn bè thân thiết, nếu không bạn sẽ thu hút những điều không may.
Về chuyện tình cảm trong tuần cũng khởi sắc với người độc thân. Người đã có đôi có cặp lại dễ có mâu thuẫn vì chuyện nhỏ nhặt. Bởi vậy, bạn cần bớt một chút cái tôi của bản thân đi thì sẽ bớt rắc rối trong tình yêu.
5. Con giáp Mùi
Tuần mới này đường công danh của con giáp thăng trầm, bất định hay đổi thay. Con giáp này không thể ngồi im một chỗ. Công việc nhiều biến động, áp lực tăng cao, phải di chuyển, đi lại nhiều trong tuần này nên cần chú ý đến sức khỏe.
Tài lộc của con giáp Mùi tương đối tốt. Tuy vậy, hãy giảm thiểu chi tiêu không cần thiết và tránh các buổi tụ tập, ăn uống không cần thiết.
Các mối quan hệ của người tuổi Mùi khá tốt nhờ Tam Hợp quý nhân chiếu cố. Những người độc thân có thể khám phá những con đường mới cho bản thân sau thời gian dài tổn thương vì người cũ. Con giáp Mùi nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình để xoa dịu những bất an nội tâm, lấy lại bình tĩnh và tiếp tục phấn đấu cho tương lai dài hạn ở phía trước.
6. Con giáp Thân
Sau một tuần làm việc vất vả, cảm thấy kiệt sức cả về tinh thần và thể chất nên dễ nóng tính. Cảm xúc dễ trở nên cực đoan trong quá trình làm việc, nên cần cẩn thận để tránh đưa ra quyết định bốc đồng trong tuần này. Hạn Thái Tuế cho thấy, con giáp Thân có hạn liên quan tới giấy tờ, sổ sách, thuế má, thị phi trong công việc…
Tình hình tài chính của con giáp Thân bình thường, tránh trao đổi tiền bạc số lượng lớn với người khác. Thời gian tới không có nhiều cơ hội để gia tăng tài sản và tình hình thu nhập hiện tại không mấy khả quan, điều này có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn.
Có lẽ, tình cảm là điều rực rỡ nhất với Thân tuần này. Con giáp này khá được lòng người ấy và cả 2 đang động viên nhau hết sức để vượt qua thời gian khó khăn này. Người độc thân sẽ gặp nhiều may mắn, dễ dàng tìm được người mình thích trong thời gian này.
7. Con giáp Dậu
Tuần mới Dậu rất đỏ đường sự nghiệp do ảnh hưởng của Nhị Hợp. Sự nghiệp của bạn đang tiến triển tốt đẹp, mọi dự án đều diễn ra suôn sẻ. Sự chăm chỉ và tài năng của bạn giúp bạn nổi bật, và cơ hội tăng lương đang ở ngay trước mắt.
Dậu thông minh nhanh trí, dễ dàng vượt qua mọi thử thách. Ngay cả khi gặp khó khăn, bạn vẫn có thể giải quyết dễ dàng, khiến mọi người xung quanh phải trầm trồ thán phục.
Tử vi tuần mới từ 15 - 21/9/2025 khuyên con giáp này không nên quá vội đưa ra các quyết định đầu tư nhé. Bạn cần phải biết lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh trước đã.
Về tình cảm, tuổi Dậu nếu còn đang độc thân nên tích cực tham gia những bữa tiệc, liên hoan xã giao để gặp gỡ người bạn mới, từ đó sẽ gặp được người thích hợp với bản thân.
8. Con giáp Tuất
Tình hình công việc của Tuất trong tuần khá vất vả. Con giáp này gặp phải nhiều kẻ xấu, khó đạt được mục đích trong công việc. Con giáp này cần khai thác triệt để những ưu thế của bản thân trong công việc để tìm ra được những phương hướng phù hợp, tăng khả năng thăng tiến của mình.
Nếu bản mệnh muốn đặt ra những mục tiêu lớn hơn cần phải cố gắng hơn nữa, có kế hoạch chi tiêu ngay từ bây giờ, đừng để bản thân phải gánh món nợ lớn vì sự bồng bột.
Về tình cảm của con giáp Tuất trong tuần cũng cần cải thiện. Tuất không nên hẹn hò, gặp gỡ bạn bè vào cuối tuần vì dễ có cãi nhau hoặc gặp rắc rối trong quá trình tham gia giao thông. Người đã có đôi cần sắp xếp lại cuộc sống, dành thời gian nhiều hơn nữa cho đối phương.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Top con giáp may mắn từ trong trứng, cả đời gặp dữ hóa lànhĐời sống - 29 phút trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi dường như sinh ra đã mang sẵn phúc khí, được quý nhân phù trợ, dù gặp khó khăn cũng dễ dàng vượt qua.
Mua bán vàng phải nộp thuế thu nhập cá nhân?Đời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 278/NQ-CP, yêu cầu quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc diện chịu thuế, nhằm nâng cao tính minh bạch của thị trường và hạn chế đầu cơ.
Không khí lạnh sắp tràn xuống, khi nào miền Bắc rét đậm, rét hại?Đời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, ngay từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 sẽ có những đợt không khí lạnh yếu tác động đến khu vực Bắc Bộ. Từ tháng 12, có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ.
Top ngày sinh Âm lịch may mắn nhất cuối năm 2025: Tài lộc hanh thông, tiền tài dư dảĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch sau đây sẽ đón nhận nhiều may mắn từ nay cho đến hết năm 2025. Tài lộc dồi dào, công việc hanh thông, cuộc sống sung túc và viên mãn hơn.
Mức hưởng bảo hiểm y tế hộ gia đình khi khám chữa bệnh theo quy định mới, hàng triệu gia đình nên cập nhậtĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là một số nội dung quy định về quyền lợi và mức hưởng hiện hành về chính sách bảo hiểm y tế hộ gia đình người dân cần biết.
Các con giáp hay than thở, dễ rơi vào vòng xoáy bất mãn trong cuộc sốngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những con giáp này có xu hướng chú ý đến những điều chưa vừa ý, từ đó tạo nên thói quen than phiền.
Hà Nội: Hiện trạng bãi xe không phép tại sân chung cư N3B sau lệnh 'cấm' của UBND phường Yên HòaĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi UBND phường Yên Hòa ra "tối hậu thư", yêu cầu chấm dứt hoạt động của bãi xe không phép tại sân chung cư N3B (KĐT Trung Hòa - Nhân Chính), rào chắn đã được lực lượng chức năng dựng lên, không gian chung bước đầu được trả lại cho cư dân...
Tết Nguyên đán 2026, người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Bộ luật Lao động 2019, Tết Nguyên đán người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày làm việc và hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cụ thể ngày nghỉ.
Khoảnh khắc vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến nhiều người bị thươngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sáng 15/9, xe ô tô khách 16 chỗ trong lúc di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe bồn chở nước tưới cây. Cú đâm mạnh khiến xe khách lật nghiêng, tiếp tục va chạm với 2 xe ô tô khác chạy cùng chiều...
Đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng và được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế từ năm 2025?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Người từ 75 tuổi trở lên, không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ được nhận 500.000 đồng/tháng và được Nhà nước đóng BHYT theo quy định.
Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ phúc khí dồi dàoĐời sống
GĐXH - Với phụ nữ sinh vào những tháng Âm lịch dưới đây không chỉ mang đến phúc khí cho bản thân mà còn trở thành "ngôi sao may mắn" giúp gia đình ngày càng thịnh vượng.