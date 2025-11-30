Mới nhất
3 cung hoàng đạo nam soái ca nhưng vẫn FA: Không phải do số, mà do tính

Chủ nhật, 19:00 30/11/2025
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dù sở hữu ngoại hình phong độ, giỏi kiếm tiền, bình tĩnh trong mọi tình huống và luôn được khen là "soái ca đời thực", thế nhưng có 3 cung hoàng đạo nam dưới đây vẫn mãi "single bền vững".

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Đào hoa bẩm sinh nhưng quá phóng túng

Trong thế giới cung hoàng đạo, Nhân Mã là chàng trai được yêu mến vì vừa đẹp trai, vừa hoạt bát lại có tài chính ổn định. 

Quan hệ xã giao của họ rộng, đặc biệt với người khác phái, hầu hết đều rất tốt. Tưởng như "vạn người mê" sẽ có tình yêu trong tầm tay, nhưng chính sự đào hoa, quá vô tư và phong thái "gió cuốn mây trôi" khiến các cô gái dè chừng. 

Yêu Nhân Mã đồng nghĩa phải quen với cảnh anh ấy thoải mái cười nói với người khác, đi chơi quên thời gian, đôi khi vô tâm và hiếm khi lắng nghe cảm xúc của người yêu. 

Nhân Mã cần học cách trân trọng cảm xúc của đối phương hơn, nếu không sẽ khó thoát kiếp FA dù bản thân có hấp dẫn đến đâu.

3 cung hoàng đạo nam soái ca nhưng vẫn FA: Không phải do số, mà do tính - Ảnh 1.

Sự đào hoa, quá vô tư và phong thái "gió cuốn mây trôi" của Nhân Mã khiến các cô gái dè chừng. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Sư Tử: Bản lĩnh, giàu có, nhưng cái tôi quá lớn

Nói Sư Tử ế có thể hơi oan, bởi thực chất họ không phải không có người theo đuổi mà là vì "kén chọn đến mức tuyệt đối". 

Chàng trai cung hoàng đạo này mạnh mẽ, hào phóng, giỏi giang, sống sang và rất biết hưởng thụ cuộc sống. Nhưng đi kèm với đó là cái tôi cực lớn và mong muốn được ngưỡng mộ tuyệt đối trong tình yêu. 

Người khiến họ ngưỡng mộ lại không thích tính phô trương và sự cao ngạo của Sư Tử, còn người yêu họ hết lòng thì lại bị đánh giá là chưa xứng tầm. 

Tình yêu không phải sân khấu để chứng minh bản thân và nếu Sư Tử vẫn mong người yêu phải phục tùng, phải đặt họ lên bệ cao nhất thì dù ưu tú đến đâu họ vẫn khó tìm được tình yêu chân thành.

3 cung hoàng đạo nam soái ca nhưng vẫn FA: Không phải do số, mà do tính - Ảnh 2.

Người khiến họ ngưỡng mộ lại không thích tính phô trương và sự cao ngạo của Sư Tử, còn người yêu họ hết lòng thì lại bị đánh giá là chưa xứng tầm. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Ma Kết: Lạnh lùng, chỉ yêu công việc, ngọt ngào để sau

Ma Kết là mẫu đàn ông lý tưởng với ngoại hình ưa nhìn, tư duy rõ ràng, sự nghiệp vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao. 

Tuy nhiên, họ cũng là nhóm cung hoàng đạo nam dễ FA nhất vì dồn toàn bộ năng lượng cho công việc mà quên mất rằng tình yêu cũng cần được nuôi dưỡng. 

Khi yêu, Ma Kết không biết thể hiện sự lãng mạn hay quan tâm bằng lời nói và hành động tinh tế. Sự nghiêm túc, điềm tĩnh và thói quen ưu tiên sự nghiệp khiến bạn gái dễ cảm thấy bị bỏ rơi, lạc lõng trong mối quan hệ. 

Hơn nữa, Ma Kết không thích kiểu phụ nữ ỷ lại hay chỉ biết xinh đẹp; họ tìm kiếm người có tham vọng và độc lập như họ – kiểu "nữ cường" sẵn sàng cùng họ chinh phục cuộc sống. Nhưng những cô gái như thế rất hiếm, vì vậy Ma Kết dù ưu tú vẫn dễ cô đơn dài hạn.

Trong tình yêu, chính tính cách mới là chìa khóa hạnh phúc

Dù là Nhân Mã quá phóng khoáng, Sư Tử quá kiêu ngạo hay Ma Kết quá lạnh lùng, điểm chung lớn nhất của ba cung hoàng đạo này là không thiếu cơ hội yêu, nhưng lại thiếu sự thấu hiểu và tinh tế trong việc duy trì mối quan hệ. 

Ngoại hình đẹp và tài chính vững vàng không thể bù đắp cho những tổn thương cảm xúc hoặc cảm giác bị xem nhẹ trong tình yêu. Khi các "soái ca FA" này học cách cân bằng giữa bản thân và cảm xúc của người yêu, tình yêu chắc chắn sẽ đến và ở lại.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Càng trưởng thành càng quyết đoán: 4 cung hoàng đạo không bao giờ do dựCàng trưởng thành càng quyết đoán: 4 cung hoàng đạo không bao giờ do dự

GĐXH - Dưới đây là bốn cung hoàng đạo quyết đoán nổi bật nhất, càng trưởng thành càng bộc lộ rõ sự mạnh mẽ và bản lĩnh dẫn đầu.

Thư Di (t/h)
