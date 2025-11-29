Đi họp lớp tôi nhận ra: Những bạn học năm xưa giờ giàu có vượt trội là kết quả của 3 thói quen khác biệt

Ban đầu tôi không có ý định tham dự họp lớp, phần vì bận rộn công việc, phần vì cảm giác tự ti khi bản thân chẳng có thành tích gì nổi bật sau gần 10 năm tốt nghiệp.

Nhưng lời động viên của chồng – "càng tự ti càng phải bước ra ngoài" – khiến tôi quyết định đối diện với chính mình và nhận lời tham dự buổi họp lớp.

Hôm ấy, thay vì thu mình lại, tôi chọn quan sát, trò chuyện và lắng nghe câu chuyện của từng người.

Và chính buổi họp lớp đó đã giúp tôi nhận ra nguyên nhân khiến khoảng cách giàu nghèo ngày càng giãn rộng giữa những người từng học cùng một lớp.

Ảnh minh họa

1. Năng lực học tập mạnh là "lối tắt" để đổi đời

Người đầu tiên khiến tôi suy ngẫm là Tú Ngọc, cậu bạn từng luôn đứng đầu lớp dù xuất thân nghèo khó.

Nhiều năm trôi qua, Ngọc vẫn giữ tinh thần ham học, vẫn kết nối với bạn bè và vừa trở thành Tiến sĩ Đại học Chiết Giang. Anh ấy liên tục đảm nhận dự án nghiên cứu lớn và công tác nước ngoài thường xuyên.

Ngày nay nhiều người cho rằng "bằng cấp không quan trọng", nhưng thực tế điều nhà tuyển dụng coi trọng không chỉ là tấm bằng mà là năng lực học tập, khả năng tiếp thu và rèn luyện bản thân.

Người có thói quen học tập mạnh mẽ ở trường đại học sẽ tiếp tục học khi bước vào môi trường làm việc, liên tục tạo ra giá trị cho tổ chức và khó bị tụt lại phía sau.

Buổi họp lớp khiến tôi nhận ra muốn vượt qua khó khăn và thay đổi cuộc đời thì phải tiếp tục học để tiến bộ chứ không phải để ganh đua.

2. Chỉ khi biết nắm bắt cơ hội, bạn mới bứt phá trong sự nghiệp

Không ít người bạn từng học giỏi, chăm chỉ nhưng con đường sự nghiệp lại bình thường, không tạo được dấu ấn.

Đó không phải vì họ kém cỏi, mà vì trong môi trường làm việc, sự chăm chỉ thôi chưa đủ, biết nắm bắt cơ hội mới là chìa khóa tạo nên khác biệt.

Cơ hội thường ẩn mình trong khó khăn. Nó đòi hỏi sự dám thử, dám sai, dám bước ra khỏi vùng an toàn.

Nhiều năm trước, khi công việc thuận lợi, tôi từng bỏ lỡ nhiều cơ hội đào tạo và nâng cấp kỹ năng.

Đến khi người mới, trẻ, có kỹ năng và linh hoạt xuất hiện, tôi bị đẩy tới điểm "nút thắt cổ chai" trong sự nghiệp, loay hoay không thể bứt phá.

Buổi họp lớp giúp tôi nhìn rõ một điều: nếu công việc không giúp mình học hỏi thêm điều gì, không thử thách bản thân và không mở rộng giá trị nghề nghiệp, thì dù mức lương hiện tại tốt đến đâu, cũng đang bước lùi.

3. Mạng lưới quan hệ chất lượng tạo nên "đòn bẩy" mạnh mẽ

Một câu chuyện khác khiến tôi trăn trở là trường hợp của Lý Bảo. Anh vừa ứng tuyển vào một công ty trong Fortune 500 với mức độ cạnh tranh khốc liệt.

Những tưởng khó trúng tuyển, nhưng nhờ một bạn học có mối quan hệ tốt với giám đốc công ty, anh đã được ưu tiên phỏng vấn.

Đó không phải là dựa dẫm hay thực dụng, mà là sự vận hành tự nhiên của quy luật xã hội, giúp đỡ lẫn nhau chính là cách để mỗi người thể hiện giá trị của mình.

Nhà lãnh đạo Marshall Goldsmith từng nói rằng mạng lưới quan hệ quyết định tầm nhìn và nguồn lực của một người. Vòng quan hệ càng chất lượng, bạn càng có nhiều cơ hội tốt.

Buổi họp lớp làm tôi nhận ra rằng việc duy trì kết nối không phải để khoe khoang, mà để mở rộng tầm nhìn, chia sẻ giá trị và hỗ trợ nhau cùng tiến bộ.

Họp lớp giúp tôi nhìn lại để đi tiếp

Buổi họp lớp năm ấy không khiến tôi tự ti như tôi từng nghĩ, mà trở thành một "bài học cuộc đời".

Tôi hiểu rằng khoảng cách giàu nghèo không xuất phát từ may mắn, mà từ những lựa chọn âm thầm mỗi người thực hiện trong suốt nhiều năm: Duy trì năng lực học tập, biết nắm bắt và tạo ra cơ hội và xây dựng và trân trọng các mối quan hệ chất lượng

Cuộc đời mỗi người là một hành trình khác nhau. Nhưng nếu kiên trì nâng cấp bản thân, dù xuất phát điểm như thế nào, chúng ta đều có cơ hội viết lại tương lai của chính mình.

Bài viết là chia sẻ của cây bút Minh Khả Ái (Trung Quốc) được chia sẻ trên nền tảng Toutiao.