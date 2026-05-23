Nghỉ hưu mới hiểu: Có 3 kiểu con cái khiến cha mẹ về già tủi thân nhất

Có những nỗi tủi thân người già không nói ra. Họ vẫn cười, vẫn bảo “bố mẹ ổn”, vẫn giấu cảm xúc sau những câu nói quen thuộc như “các con bận thì thôi”. Nhưng sâu bên trong, nhiều người vẫn âm thầm chạnh lòng vì cách con cái đối xử mỗi ngày.

Tuổi nghỉ hưu tủi thân vì: Con thành đạt nhưng quá bận, cả tháng không gọi nổi một cuộc điện thoại

Nhiều cha mẹ có con thành công thường rất tự hào. Họ sẵn sàng hy sinh cả tuổi trẻ để con được học hành, có công việc tốt và cuộc sống ổn định hơn mình ngày trước.

Nhưng cũng chính những bậc cha mẹ ấy đôi khi lại là người cô đơn nhất khi về già.

Bà Lan (63 tuổi, Hà Nội) chia sẻ rằng con trai bà hiện làm việc cho một công ty lớn ở TP.HCM, thu nhập rất tốt, tháng nào cũng gửi tiền đều đặn về cho bố mẹ. Thế nhưng điều khiến bà buồn lại không phải chuyện vật chất.

“Có tháng con không gọi điện lần nào. Tôi nhớ con quá thì nhắn tin hỏi ăn uống thế nào, nhiều khi tối muộn mới thấy trả lời ngắn gọn vài chữ. Tiền con gửi tôi vẫn để nguyên, thứ tôi cần thật ra chỉ là vài phút nói chuyện thôi”, bà tâm sự.

Điều khiến người già buồn không phải con đi xa, mà là khoảng cách trong lòng ngày càng lớn.

Có những bậc cha mẹ mỗi ngày đều cầm điện thoại lên xem nhưng rồi lại đặt xuống vì sợ làm phiền con. Họ nhớ con nhưng không dám gọi. Họ cô đơn nhưng quen giấu trong im lặng.

Theo các chuyên gia tâm lý, ở tuổi nghỉ hưu, nhu cầu tinh thần của cha mẹ thường lớn hơn vật chất. Khi không còn công việc bận rộn, người già càng cần cảm giác được kết nối với gia đình để tránh rơi vào trạng thái cô đơn kéo dài.

Tuổi nghỉ hưu tủi thân vì: Con chu cấp đầy đủ nhưng cư xử lạnh nhạt

Một trong những điều khiến nhiều cha mẹ tủi thân nhất là cảm giác mình được “nuôi” nhưng không được yêu thương.

Có những người con rất có trách nhiệm về tiền bạc. Họ thuê người chăm sóc, gửi tiền hàng tháng, mua thuốc men đầy đủ cho bố mẹ. Nhưng mỗi lần về nhà lại chỉ nói chuyện vài câu qua loa, thậm chí tỏ ra khó chịu khi cha mẹ hỏi han quá nhiều.

Ông Hưng (67 tuổi, TP.HCM) kể rằng vợ chồng ông hiện sống cùng con trai và con dâu trong căn nhà khá rộng rãi. Con cái không để bố mẹ thiếu thứ gì, nhưng bầu không khí trong nhà lại khiến ông nhiều lúc thấy mình “lạc lõng”.

“Có hôm cả nhà ngồi ăn cơm nhưng ai cũng cầm điện thoại. Tôi kể chuyện cũ một chút thì tụi nhỏ bảo ‘ba nói hoài’. Nghe xong tự nhiên mất hứng, từ đó tôi cũng ít nói hơn”, ông kể.

Nhiều người lớn tuổi không cần sống trong nhà cao cửa rộng hay ăn uống sang trọng. Điều họ cần đơn giản chỉ là bữa cơm có tiếng cười, vài câu trò chuyện chân thành hoặc cảm giác được con cái quan tâm thật lòng.

Tuổi già thường rất nhạy cảm. Chỉ một thái độ lạnh nhạt, một câu trả lời hời hợt hay ánh mắt thiếu kiên nhẫn cũng đủ khiến cha mẹ suy nghĩ cả đêm.

Có những người già không buồn vì thiếu thốn, mà buồn vì cảm thấy mình dần trở thành gánh nặng trong mắt con cháu.

Con xem việc chăm cha mẹ là “nghĩa vụ”

Điều khiến nhiều cha mẹ đau lòng nhất không phải là con nghèo hay bận rộn, mà là cảm giác mọi sự chăm sóc đều chỉ xuất phát từ trách nhiệm.

Có những người con chăm bố mẹ rất đầy đủ nhưng lúc nào cũng than mệt, than áp lực hoặc nhắc đi nhắc lại chuyện mình đã hy sinh bao nhiêu. Điều đó khiến cha mẹ cảm thấy áy náy và sống trong tâm lý “sợ phiền con”.

Bà Thủy (71 tuổi, Nam Định) cho biết sau lần bị ngã phải nhập viện, con gái bà đón mẹ lên thành phố ở cùng để tiện chăm sóc. Dù rất thương con nhưng bà luôn cảm thấy mình phải “giữ ý”.

“Tôi muốn ăn gì cũng ngại nói. Đêm đau chân không ngủ được cũng không dám gọi con vì sợ con mệt. Có lần nghe con than áp lực công việc rồi còn phải chăm mẹ, tôi nằm khóc cả đêm”, bà kể.

Thực tế, cha mẹ chưa bao giờ mong con phải trả ơn. Điều họ cần là cảm giác được yêu thương tự nhiên chứ không phải bị chăm sóc như một trách nhiệm bắt buộc.

Một cái nắm tay, một câu hỏi han chân thành hay thái độ vui vẻ khi ở cạnh đôi khi còn khiến cha mẹ hạnh phúc hơn rất nhiều món quà đắt tiền.

Khi cha mẹ già đi, thứ họ cần nhất là cảm giác vẫn được yêu thương

Nhiều người chỉ đến khi bước vào tuổi trung niên mới bắt đầu hiểu cảm giác của cha mẹ ngày trước. Càng lớn tuổi, con người càng dễ sợ cô đơn và càng cần sự kết nối tinh thần.

Cha mẹ già thường không đòi hỏi nhiều. Họ có thể tiết kiệm cả đời, sống đơn giản quen rồi. Nhưng điều họ khó chấp nhận nhất là cảm giác bị bỏ quên trong chính gia đình mình.

TS tâm lý Lê Minh Anh trả lời trên Phụ nữ số cho rằng, nhiều người trẻ hiện nay chăm lo vật chất cho cha mẹ khá tốt nhưng lại thiếu sự hiện diện về mặt cảm xúc.

“Người già rất cần được trò chuyện và được cảm thấy mình vẫn có vai trò trong gia đình. Chỉ cần con cái dành thời gian lắng nghe, hỏi han đều đặn, tinh thần của họ đã khác rất nhiều”, chuyên gia nói.

Tuổi nghỉ hưu khiến nhiều người nhận ra rằng nhà cửa rộng hay tiền bạc đủ đầy chưa chắc đã mang lại hạnh phúc. Đôi khi, niềm vui lớn nhất của người già chỉ là một bữa cơm đông đủ, một cuộc gọi hỏi thăm hay vài phút trò chuyện cùng con cháu.

Và có lẽ, điều khiến cha mẹ hạnh phúc nhất không phải là con thành công đến đâu, mà là dù trưởng thành thế nào, con vẫn nhớ dành thời gian để yêu thương họ bằng sự quan tâm thật lòng.