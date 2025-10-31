Giờ sinh Âm lịch của người thông minh, bản lĩnh: Càng làm càng phát tài
GĐXH - Những ai sinh vào ba khung giờ Âm lịch vàng dưới đây thường sở hữu trí tuệ sắc bén, bản lĩnh kiên định và khả năng kiếm tiền "nhanh như chớp".
Người sinh giờ Tỵ Âm lịch (9h00 – 11h00): Tư duy nhạy bén, càng trưởng thành càng giàu có
Người sinh vào giờ Tỵ Âm lịch được trời phú cho khí chất mạnh mẽ, khả năng chịu đựng áp lực cao và tinh thần không ngại khó.
Họ có đầu óc thực tế, biết cách đánh giá tình huống và đưa ra phản ứng kịp thời, chính xác mỗi khi gặp trắc trở.
Nhờ tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu trong công việc lẫn cuộc sống, họ thường gặt hái thành công từ rất sớm.
Càng trưởng thành, vận trình của người sinh giờ này càng thuận buồm xuôi gió, tốc độ kiếm tiền tăng nhanh, tài vận bền vững.
Điểm đặc biệt, người sinh giờ Tỵ Âm lịch luôn tự tin và có niềm tin mạnh mẽ vào bản thân.
Họ thường được quý nhân giúp đỡ đúng lúc, biến nguy thành an. Khi đã thành công, họ dễ đạt đến đỉnh cao danh vọng, ít khi gặp cảnh "lên voi xuống chó".
Người sinh giờ Sửu Âm lịch (1h00 – 3h00): Kiên định, sáng tạo, nắm bắt cơ hội nhanh
Người sinh vào giờ Sửu Âm lịch vốn có tâm lý vững vàng, tính cách trầm ổn. Họ không thích khoe khoang, mà dành trọn thời gian và năng lượng để phát triển sự nghiệp, vun đắp tài sản.
Đầu óc của họ luôn hoạt động không ngừng, đầy những ý tưởng mới mẻ, sáng tạo trong cách làm giàu.
Họ biết cách tích lũy kinh nghiệm, phân tích tình huống và hành động chính xác khi thời cơ đến. Chính sự kiên định này giúp họ bứt phá đúng lúc, tạo ra bước ngoặt lớn trong công việc.
Tử vi cho thấy, người sinh vào giờ Âm lịch này dễ đạt được cuộc sống sung túc, an nhàn.
Họ không cần may mắn quá nhiều, vì bản thân đã có tầm nhìn xa và khả năng đưa ra phán đoán đúng đắn ngay từ đầu. Nhờ vậy, sự nghiệp của họ không chỉ ổn định mà còn phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc.
Người sinh giờ Thân Âm lịch (15h00 – 17h00): Cần mẫn, thông minh, quý nhân phù trợ
Những ai sinh vào giờ Thân Âm lịch thường mang trong mình tính cách điềm đạm, kiên nhẫn và tinh thần cầu tiến mạnh mẽ.
Họ không nóng vội mà biết chờ thời, xây dựng từng bước vững chắc cho sự nghiệp.
Người sinh vào giờ Âm lịch này có khả năng học hỏi nhanh, ham tìm tòi và rất biết lắng nghe. Chính sự khiêm tốn, cầu thị khiến họ được nhiều người yêu quý và sẵn lòng giúp đỡ.
Mỗi khi gặp khó khăn, họ đều được quý nhân nâng đỡ, giúp vượt qua thử thách một cách nhẹ nhàng.
Nhờ đó, con đường công danh của họ ngày càng hanh thông, tài lộc dồi dào, ít khi rơi vào cảnh túng thiếu.
Càng về trung niên, người sinh giờ Thân Âm lịch càng có cơ hội tích lũy của cải, mở rộng mối quan hệ và trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình.
Giờ sinh Âm lịch quyết định vận mệnh phú quý
Ba khung giờ sinh Âm lịch kể trên đều là "giờ vàng" giúp con người phát huy tối đa năng lực bản thân, vượt qua khó khăn và nắm bắt cơ hội giàu sang.
Dù xuất phát điểm thế nào, họ đều có thể vươn lên bằng chính trí tuệ, ý chí và sự kiên định.
Có thể nói, người sinh vào các giờ Tỵ, Sửu và Thân Âm lịch chính là hình mẫu của "người làm chủ vận mệnh", càng nỗ lực càng phát tài, càng trải nghiệm càng thành công.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Quy định mới nhất về mức lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp từ tháng 10/2025Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 90/2025/TT-BQP trong đó quy định mới về mức lương hưu hằng tháng của Quân nhân chuyên nghiệp. Dưới đây là các thông tin chi tiết.
