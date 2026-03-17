Tưởng nghỉ hưu sớm là thiên đường, ai ngờ 75 triệu/tháng vẫn không đủ sống
GĐXH - Sau một năm nghỉ hưu sớm, cô thừa nhận sự tự do quá sớm đôi khi lại đi kèm với áp lực và tiếc nuối.
Tưởng chừng là "đích đến trong mơ" của nhiều người, quyết định nghỉ hưu sớm ở tuổi 40 của một nữ chuyên viên tài chính tại Thành Đô (Trung Quốc) lại nhanh chóng bộc lộ những góc khuất ít ai ngờ tới.
Nghỉ hưu sớm với thu nhập cao nhưng vẫn chật vật
Ở thời điểm đưa ra quyết định, người phụ nữ họ Đinh sở hữu mức lương hưu hơn 20.000 NDT/tháng (khoảng 75 triệu đồng), một con số khiến nhiều người mơ ước.
Cô tin rằng khoản tiền này đủ để duy trì một cuộc sống thoải mái, không còn áp lực cơm áo.
Những ngày đầu nghỉ hưu, cuộc sống đúng như kỳ vọng. Cô dành thời gian tập yoga, học làm bánh, đọc sách, đi du lịch... những điều trước đây bận rộn chưa kịp tận hưởng.
Trong mắt bạn bè, cô là hình mẫu lý tưởng: trẻ tuổi, tài chính vững, sống tự do.
Thế nhưng, thực tế dần khác xa tưởng tượng.
Chi phí sinh hoạt tại một thành phố phát triển như Thành Đô không hề thấp. Các khoản tiền điện, nước, phí quản lý, bảo hiểm, chi tiêu cá nhân… cộng dồn lại khiến dòng tiền mỗi tháng hao hụt nhanh chóng.
Những buổi gặp gỡ bạn bè, vài chuyến du lịch ngắn ngày cũng dễ dàng "ngốn" một khoản không nhỏ.
Đặc biệt, chi phí y tế trở thành gánh nặng rõ rệt. Khi còn làm việc, phần lớn bảo hiểm được công ty hỗ trợ.
Sau khi nghỉ hưu, cô phải tự chi trả các gói bảo hiểm thương mại với mức phí cao nhưng quyền lợi lại không toàn diện.
Chỉ một lần nhập viện cũng đủ khiến cô "giật mình" về khả năng tài chính.
Trong khi đó, lạm phát không ngừng gia tăng. Giá thực phẩm, dịch vụ, sinh hoạt leo thang theo từng năm khiến khoản lương hưu tưởng chừng dư dả dần trở nên eo hẹp.
Không chỉ thiếu tiền, mà còn thiếu cả mục tiêu sống
Điều khiến cô Đinh bất ngờ hơn cả không nằm ở tiền bạc, mà là cảm giác trống rỗng.
Khi còn đi làm, cuộc sống của cô gắn với mục tiêu, kế hoạch, đồng nghiệp và những mối quan hệ xã hội. Nghỉ hưu đồng nghĩa với việc tất cả những điều đó biến mất gần như ngay lập tức.
"Ban đầu là thoải mái, nhưng sau đó là nhàm chán," cô chia sẻ.
Dù có nhiều thời gian rảnh, các hoạt động cá nhân như tập luyện, nấu ăn hay đọc sách chỉ mang lại niềm vui ngắn hạn.
Cô dần cảm thấy lạc lõng vì bạn bè cùng trang lứa vẫn đang bận rộn với sự nghiệp, khó có thể gặp gỡ thường xuyên.
Sự thiếu hụt kết nối xã hội và mục tiêu dài hạn khiến những ngày nghỉ hưu trở nên nhạt nhòa hơn cô từng nghĩ.
Tiếc nuối vì dừng lại quá sớm
Nhìn lại, cô Đinh cho rằng quyết định nghỉ hưu ở tuổi 40 là quá vội vàng.
Ở độ tuổi này, cô vẫn đang ở đỉnh cao năng lực, còn nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và gia tăng thu nhập.
Nếu tiếp tục làm việc thêm vài năm, không chỉ tích lũy tài chính tốt hơn, mà còn duy trì được các quyền lợi bảo hiểm và chuẩn bị tâm lý vững vàng hơn cho cuộc sống sau này.
Hiện tại, cô đang cân nhắc quay lại làm việc dưới hình thức bán thời gian, đặc biệt trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo tài chính cá nhân.
Với cô, công việc không chỉ là nguồn thu nhập, mà còn là cách để duy trì sự kết nối và tìm lại ý nghĩa cuộc sống.
Nghỉ hưu sớm không chỉ là bài toán tiền bạc
Câu chuyện của cô Đinh cho thấy một thực tế: nghỉ hưu sớm không đơn giản là "đủ tiền là xong".
Đó là bài toán tổng hợp của tài chính, sức khỏe, lạm phát và đặc biệt là yếu tố tâm lý. Một khoản lương hưu cao vẫn có thể trở nên thiếu hụt nếu không tính đến các biến động dài hạn.
Đồng thời, thời gian rảnh nếu không được định hướng rõ ràng rất dễ biến thành cảm giác cô đơn, mất phương hướng.
Ở tuổi 40, cô từng nghĩ mình đã chạm đích sớm hơn nhiều người. Nhưng thực tế, đó chỉ là một điểm dừng tạm thời trên hành trình dài phía trước.
Nghỉ hưu sớm chỉ thực sự là "tự do" khi người trong cuộc chuẩn bị đầy đủ cả tiền bạc lẫn mục tiêu sống. Nếu không, sự vội vàng đôi khi lại chính là điều khiến người ta phải hối tiếc.
Theo Sohu
