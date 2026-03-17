Bác sĩ tiết lộ 6 thay đổi nhỏ trong bữa ăn giúp bạn sống thọ thêm 13 năm
GĐXH - Nhiều người cho rằng sống thọ phụ thuộc vào yếu tố di truyền. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định lối sống và chế độ ăn uống mới là yếu tố quyết định lớn đến tuổi thọ.
Bên cạnh việc tập luyện thể dục đều đặn, không hút thuốc và hạn chế rượu bia, xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh được xem là chìa khóa quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh và sống thọ hơn.
Anthony Youn, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng tại Mỹ, cho biết chỉ cần điều chỉnh một số thói quen ăn uống, con người có thể kéo dài tuổi thọ thêm tới 13 năm.
Nhận định này dựa trên nghiên cứu đăng tải trên PLOS Medicine năm 2022 của các nhà khoa học thuộc University of Bergen (Na Uy).
Dưới đây là 6 thay đổi đơn giản trong chế độ ăn uống có thể giúp bạn khỏe mạnh hơn và tăng cơ hội sống thọ.
Ăn nhiều cá để bổ sung omega-3: Tăng cơ hội sống thọ
Cá là nguồn cung cấp axit béo omega-3 dồi dào – loại chất béo cần thiết giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch và não bộ. Omega-3 còn có tác dụng giảm viêm và hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh lý mạn tính.
Nhiều nghiên cứu cho thấy việc bổ sung omega-3 từ cá có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như ung thư vú, trầm cảm và nhiều rối loạn viêm khác.
Một nghiên cứu theo dõi hơn 40.000 nam giới tại Mỹ phát hiện rằng những người ăn ít nhất một khẩu phần cá mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn khoảng 15%.
Các chuyên gia cho rằng việc duy trì thói quen ăn cá thường xuyên không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn góp phần quan trọng giúp cơ thể sống thọ hơn.
Hạn chế đồ uống có đường
Các loại nước ngọt đóng chai, đặc biệt là nước ngọt có ga, chứa lượng đường rất cao nhưng lại gần như không mang lại giá trị dinh dưỡng.
Một lon nước ngọt có thể chứa từ 140–200 calo, phần lớn đến từ đường bổ sung. Nếu tiêu thụ thường xuyên, lượng calo dư thừa này có thể khiến cơ thể tăng cân và làm tăng nguy cơ béo phì.
Ngoài ra, việc uống nhiều đồ uống có đường còn khiến lượng đường trong máu và insulin tăng đột biến. Theo thời gian, tình trạng này có thể dẫn đến kháng insulin và làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường type 2.
Giảm đồ uống có đường là bước quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch, ổn định đường huyết và tạo nền tảng cho một cuộc sống sống thọ hơn.
Bổ sung các loại hạt trong khẩu phần ăn
Các loại hạt như óc chó, hạnh nhân, đậu phộng hay hạt thông được xem là nguồn cung cấp chất béo lành mạnh, protein và nhiều vi chất có lợi cho cơ thể.
Nhiều nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên ăn các loại hạt có xu hướng khỏe mạnh hơn và ít mắc bệnh mạn tính.
Chất béo tốt trong các loại hạt giúp kiểm soát đường huyết, giảm cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.
Một nghiên cứu ở phụ nữ mắc hội chứng chuyển hóa cho thấy việc ăn khoảng 30g hỗn hợp hạt mỗi ngày trong 6 tuần giúp giảm đáng kể lượng cholesterol trong máu. Đây cũng là thói quen ăn uống góp phần giúp cơ thể khỏe mạnh và sống thọ hơn.
Giảm thịt đỏ và thịt chế biến sẵn
Các chuyên gia của National Health Service khuyến cáo nên hạn chế lượng thịt đỏ và thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói xuống khoảng 70g hoặc ít hơn mỗi ngày.
Mặc dù thịt đỏ cung cấp protein và nhiều khoáng chất quan trọng, nhưng việc tiêu thụ quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư ruột.
Thịt chế biến sẵn cũng chứa nhiều muối và chất bảo quản, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tim mạch.
Giảm bớt các loại thực phẩm này trong khẩu phần ăn hằng ngày sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn và góp phần tăng cơ hội sống thọ.
Ăn nhiều các loại đậu
Các loại đậu như đậu lăng, đậu nành, đậu xanh hay đậu gà là nguồn protein thực vật và chất xơ rất tốt cho sức khỏe.
Theo nhiều nghiên cứu, việc bổ sung các loại đậu vào chế độ ăn có thể giúp giảm nguy cơ mắc tiểu đường, cải thiện kiểm soát đường huyết, hỗ trợ giảm cân và giảm huyết áp.
Nhờ hàm lượng chất xơ cao, các loại đậu còn giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Đây cũng là nhóm thực phẩm được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích sử dụng nếu muốn duy trì sức khỏe lâu dài và sống thọ.
Tăng cường ngũ cốc nguyên hạt: Nền tảng dinh dưỡng cho cuộc sống thọ lâu
Theo bác sĩ Anthony Youn, thay đổi quan trọng nhất trong chế độ ăn để kéo dài tuổi thọ là tăng cường các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, kiều mạch và gạo lứt.
Ngũ cốc nguyên hạt chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho tim mạch. Một nghiên cứu tại Canada cho thấy việc ăn ngũ cốc nguyên hạt có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ hơn 14%.
Ngoài ra, các thực phẩm giàu chất xơ còn giúp giảm nguy cơ béo phì, cải thiện hệ tiêu hóa và có thể góp phần phòng ngừa ung thư đại trực tràng.
Duy trì thói quen ăn ngũ cốc nguyên hạt thường xuyên là một trong những bí quyết quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh và sống thọ hơn.
Nhìn chung, những thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống hằng ngày có thể mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe.
Khi lựa chọn thực phẩm lành mạnh và duy trì lối sống khoa học, cơ hội sống thọ và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh đến tuổi già sẽ tăng lên đáng kể.
