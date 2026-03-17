3 khoản tiền phải nộp khi chuyển đổi đất vườn sang đất thổ cư năm 2026
GĐXH - Khi chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn (đất nông nghiệp) sang đất thổ cư, hộ gia đình và cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất cùng một số khoản phí liên quan.
Những khoản tiền phải nộp khi chuyển đổi đất vườn sang đất thổ cư năm 2026
Theo khoản 2 Điều 9 Luật Đất đai 2024, nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây: Đất trồng cây hằng năm, gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hằng năm khác; Đất trồng cây lâu năm; Đất lâm nghiệp, gồm đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; Đất nuôi trồng thủy sản; Đất chăn nuôi tập trung; Đất làm muối; Đất nông nghiệp khác.
Căn cứ theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 103/2024/NĐ-CP, việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư ( tức đất phi nông nghiệp, đất ở) phải nộp các khoản phí sau:
1. Tiền sử dụng đất
Hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở thì tiền sử dụng đất tính như sau:
Tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở bằng tiền sử dụng đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất trừ đi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có).
Trong đó, tiền sử dụng đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất bằng diện tích đất tính tiền sử dụng đất sau khi chuyển mục đích theo quy định tại Điều 4 Nghị định 103/2024/NĐ-CP nhân với giá đất tính tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Nghị định 103/2024/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 50/2026/NĐ-CP).
Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất (gọi là tiền đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất) được tính theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 5 Nghị định 103/2024/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 50/2026/NĐ-CP).
Trường hợp tiền sử dụng đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất nhỏ hơn hoặc bằng tiền đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất thì tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất bằng không.
2. Lệ phí trước bạ
Theo Điều 6 và khoản 1 Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP, căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỉ lệ 0,5%.
Tức được áp dụng theo công thức sau: Lệ phí trước bạ = 0,5% × (Giá đất theo bảng giá × diện tích đất được chuyển).
3. Phí thẩm định hồ sơ
Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cấp lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật. Hiện nay, mức phí thẩm định hồ sơ căn cứ dựa trên Thông tư 85/2019/TT-BTC và có thể khác nhau giữa tỉnh, thành, nên người dân cần kiểm tra thông báo cụ thể từ UBND hoặc từ các cơ quan có thẩm quyền.
Lãi suất tiết kiệm chạm mốc 9% kỳ hạn 13 tháng: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 800 triệu đồngGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng đang niêm yết cao nhất ở mức 9%/năm.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 17 - 22/3/2026: Cúp điện 13 tiếng/ngày cả loạt khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 17 - 22/3/2026: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị mất điện cả ngàySản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 17/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý còn giảm không?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm về hơn 182 triệu đồng/lượng.
Du khách nước ngoài mê mẩn với dịch vụ massage vịtXu hướng - 4 giờ trước
GĐXH - Những trải nghiệm cùng đàn vịt, chú trâu nước khiến du khách có những tràng cười sảng khoái. Với du khách, những trải nghiệm độc, lạ này dường như níu chân họ ở lại với vùng quê yên bình của Quảng Trị.
Trải nghiệm xe ga 125cc giá 44 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế cổ điển, siêu tiết kiệm xăng, cốp rộng, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Lead khiến chị em xôn xaoGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc Yamaha Grand Filano Hybrid vừa ra mắt mang đến lời giải về tính kinh tế khi tiêu thụ chỉ 1,6 lít xăng, sẵn sàng chia lại thị phần đô thị.
Hà Nội thúc đẩy đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2035Bảo vệ người tiêu dùng - 5 giờ trước
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 16/3/2026 về đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô đến năm 2035, nhằm tạo động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hà Nội: Xã Ô Diên vượt mặt các xã Đan Phượng, Liên Minh về lượng nhà phố thương mại rao bán tại tháng 3/2026Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Hiện nay khu vực xã Ô Diên là nơi tập trung số lượng nhà phố thương mại rao bán đông đảo hơn các xã còn lại được sáp nhập từ huyện Đan Phượng (cũ).
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 17 - 22/3/2026): Hàng loạt khu dân cư bị mất điện gần 12 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá iPhone 15, iPhone 14 giảm cực mạnh, rẻ chưa từng có, xứng danh bộ đôi iPhone ngon, bổ, rẻ ăn đứt iPhone 17eGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 14, iPhone 15 cực kỳ dễ tiếp cận và vẫn đủ tốt để ăn đứt các lựa chọn hàng đầu như iPhone 17e.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 16/3/2026Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 16/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.