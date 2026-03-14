4 trường hợp được miễn tiền sử dụng đất năm 2026

Các trường hợp được miễn tiền sử dụng đất năm 2026

Theo Điều 18 của Nghị định 103/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 291/2025/NĐ-CP), một số trường hợp được miễn tiền sử dụng đất gồm:

1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở khi:

Thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với thương binh, bệnh binh mất khả năng lao động, hộ gia đình liệt sĩ không còn lao động chính.

Người nghèo, hộ gia đình hoặc cá nhân là người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Bố trí đất ở cho người phải di dời do khu vực có nguy cơ đe dọa tính mạng.

Phần đất tại dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang dành để phục vụ mai táng cho các đối tượng chính sách xã hội.

2. Miễn tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất chuyển mục đích từ đất không phải đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số tại vùng đặc biệt khó khăn.

3. Miễn tiền sử dụng đất đối với:

Hộ gia đình, người có công với cách mạng thuộc diện được miễn theo pháp luật về người có công.

Dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, hoặc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định pháp luật về nhà ở.

4. Các trường hợp miễn khác được quy định tại khoản 2 Điều 157 của Luật Đất đai 2024 và do Chính phủ quy định sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận.

Căn cứ khoản 1 Điều 10 của Nghị quyết 254/2025/QH15 quy định: "Trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và không phải thực hiện thủ tục đề nghị miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, trừ trường hợp chỉ được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất một số năm".

Ngoài ra, trường hợp giảm tiền thuê đất hằng năm theo quyết định của Chính phủ trong điều hành kinh tế - xã hội, người sử dụng đất cũng không phải làm thủ tục đề nghị giảm tiền thuê đất.

Theo quy định tại Điều 123 Luật Đất đai 2024, người có thẩm quyền quyết định giao đất theo sẽ quyết định việc miễn tiền sử dụng đất khi giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất. Quyết định phải ghi rõ lý do miễn và diện tích đất được miễn tiền sử dụng đất trên cơ sở hồ sơ do cơ quan quản lý đất đai trình.

