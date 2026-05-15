Bộ Công Thương công bố hàng loạt chuỗi sự kiện quan trọng
GĐXH - Ngày 15/5, Bộ Công Thương chính thức công bố chuỗi các sự kiện quan trọng hướng tới chào mừng 75 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, ngày 15/5, Báo Công Thương phối hợp cùng các đơn vị liên quan là Đảng ủy Bộ Công Thương, Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Tổ chức cán bộ, tổ chức chuỗi 3 sự kiện quan trọng, bao gồm: Lễ Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2026; công bố Đề án tổ chức Lễ tôn vinh và Trao giải thưởng "Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam"; công bố Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam.
Chuỗi sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng 75 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương, đồng thời đánh dấu những bước phát triển mới của ngành Công Thương trong công tác xây dựng Đảng, phát triển thương hiệu ngành và thúc đẩy các lĩnh vực dịch vụ hiện đại, đặc biệt là logistics - lĩnh vực đang đóng vai trò quan trọng trong nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương - Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định, đây là những hoạt động có ý nghĩa chính trị và thực tiễn sâu sắc, thể hiện quyết tâm đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng phát triển của toàn ngành.
Cuộc thi chính luận năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần củng cố bản lĩnh tư tưởng, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong tình hình mới. Đây không chỉ là sân chơi học thuật mà là yêu cầu trực tiếp đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn ngành.
Giải thưởng "Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam" có ý nghĩa thiết thực trong việc phát hiện, tôn vinh và lan tỏa các doanh nghiệp tiêu biểu, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.
Cũng trong chiều 15/5, Bộ Công Thương chính thức chọn và công nhận ngày 6/5 là Ngày Logistics Việt Nam và tuần có ngày này là Tuần lễ Logistics Việt Nam nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, logistics xanh và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng. Việc công bố Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam thể hiện bước chuyển quan trọng trong nhận thức và hành động đối với một ngành dịch vụ nền tảng, có vai trò quyết định đến năng lực cạnh tranh quốc gia. Phát triển logistics theo hướng hiện đại, xanh, thông minh phải trở thành một trụ cột trong chiến lược phát triển của ngành Công Thương.
"Hòa cùng không khí toàn ngành đang kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951 – 14/5/2026), tôi mong rằng 3 sự kiện ngày hôm nay sẽ chính là những hoạt đồng đầy ý nghĩa đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của ngành Công Thương. Hãy để từng bài chính luận sắc bén, từng doanh nghiệp được tôn vinh, từng chuyến hàng thông suốt qua chuỗi logistics hiện đại trở thành những viên gạch vững chắc xây dựng ngành Công Thương Việt Nam xứng tầm kỷ nguyên vươn mình, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng với hy sinh và cống hiến của các thế hệ đi trước", Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.
Giải thưởng "Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam" có ý nghĩa quan trọng trong việc vinh danh doanh nghiệp trên ba trụ cột của nền kinh tế là: Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; Lan toả những đóng góp nổi bật của doanh nghiệp Việt Nam đối với sự phát triển của ngành Công Thương và nền kinh tế đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.
Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam được lãnh đạo Bộ giao cho Báo Công Thương chủ trì là sự kế thừa chặng đường lịch sử vẻ vang gần 20 năm của giải thưởng Thương mại Dịch vụ Việt Nam (Vietnam Top Trade Services Awards) lần đầu tiên được Bộ Công Thương (trước đây là Bộ Thương mại) tổ chức vào năm 2007(11/01/2007), ngay sau khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Qua 7 lần tổ chức thành công, Giải thưởng đã tạo uy tín và giành được tiếng vang lớn trong giới Doanh nghiệp ngành Công Thương, khẳng định vai trò là diễn đàn kết nối, lan tỏa và ghi nhận những giá trị tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
Giải thưởng "Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam" trở lại với kỳ vọng tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới. Giải thưởng hướng tới việc lựa chọn, tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và cho sự phát triển chung của ngành Công Thương cũng như cả nền kinh tế.
Đây cũng là dịp ghi nhận những nỗ lực đổi mới, sáng tạo, vượt khó của doanh nghiệp trong việc giữ vững thị trường nội địa, mở rộng hoạt động kinh doanh ra quốc tế trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.
Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam không chỉ là hoạt động tôn vinh, mà còn thể hiện sự đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp của Bộ Công Thương; ghi nhận những đóng góp cho sự phát triển của ngành, mà còn tiếp thêm động lực để doanh nghiệp tiếp tục vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.
