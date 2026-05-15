Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Bộ Công Thương công bố hàng loạt chuỗi sự kiện quan trọng

Thứ sáu, 19:50 15/05/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngày 15/5, Bộ Công Thương chính thức công bố chuỗi các sự kiện quan trọng hướng tới chào mừng 75 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, ngày 15/5, Báo Công Thương phối hợp cùng các đơn vị liên quan là Đảng ủy Bộ Công Thương, Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Tổ chức cán bộ, tổ chức chuỗi 3 sự kiện quan trọng, bao gồm: Lễ Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2026; công bố Đề án tổ chức Lễ tôn vinh và Trao giải thưởng "Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam"; công bố Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam.

Chuỗi sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng 75 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương, đồng thời đánh dấu những bước phát triển mới của ngành Công Thương trong công tác xây dựng Đảng, phát triển thương hiệu ngành và thúc đẩy các lĩnh vực dịch vụ hiện đại, đặc biệt là logistics - lĩnh vực đang đóng vai trò quan trọng trong nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Bộ Công Thương công bố hàng loạt chuỗi sự kiện quan trọng - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Công Thương - Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương - Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định, đây là những hoạt động có ý nghĩa chính trị và thực tiễn sâu sắc, thể hiện quyết tâm đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng phát triển của toàn ngành.

Cuộc thi chính luận năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần củng cố bản lĩnh tư tưởng, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong tình hình mới. Đây không chỉ là sân chơi học thuật mà là yêu cầu trực tiếp đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn ngành.

Giải thưởng "Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam" có ý nghĩa thiết thực trong việc phát hiện, tôn vinh và lan tỏa các doanh nghiệp tiêu biểu, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Bộ Công Thương công bố hàng loạt chuỗi sự kiện quan trọng - Ảnh 2.

Tổng Biên tập Báo Công Thương - Nguyễn Văn Minh cho biết, giải thưởng “Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam” có ý nghĩa quan trọng trong việc vinh danh doanh nghiệp trên ba trụ cột: Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ của Việt Nam.

Cũng trong chiều 15/5, Bộ Công Thương chính thức chọn và công nhận ngày 6/5 là Ngày Logistics Việt Nam và tuần có ngày này là Tuần lễ Logistics Việt Nam nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, logistics xanh và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng. Việc công bố Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam thể hiện bước chuyển quan trọng trong nhận thức và hành động đối với một ngành dịch vụ nền tảng, có vai trò quyết định đến năng lực cạnh tranh quốc gia. Phát triển logistics theo hướng hiện đại, xanh, thông minh phải trở thành một trụ cột trong chiến lược phát triển của ngành Công Thương.

"Hòa cùng không khí toàn ngành đang kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951 – 14/5/2026), tôi mong rằng 3 sự kiện ngày hôm nay sẽ chính là những hoạt đồng đầy ý nghĩa đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của ngành Công Thương. Hãy để từng bài chính luận sắc bén, từng doanh nghiệp được tôn vinh, từng chuyến hàng thông suốt qua chuỗi logistics hiện đại trở thành những viên gạch vững chắc xây dựng ngành Công Thương Việt Nam xứng tầm kỷ nguyên vươn mình, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng với hy sinh và cống hiến của các thế hệ đi trước", Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.

Bộ Công Thương công bố hàng loạt chuỗi sự kiện quan trọng - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Giải thưởng "Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam" có ý nghĩa quan trọng trong việc vinh danh doanh nghiệp trên ba trụ cột của nền kinh tế là: Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; Lan toả những đóng góp nổi bật của doanh nghiệp Việt Nam đối với sự phát triển của ngành Công Thương và nền kinh tế đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam được lãnh đạo Bộ giao cho Báo Công Thương chủ trì là sự kế thừa chặng đường lịch sử vẻ vang gần 20 năm của giải thưởng Thương mại Dịch vụ Việt Nam (Vietnam Top Trade Services Awards) lần đầu tiên được Bộ Công Thương (trước đây là Bộ Thương mại) tổ chức vào năm 2007(11/01/2007), ngay sau khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Qua 7 lần tổ chức thành công, Giải thưởng đã tạo uy tín và giành được tiếng vang lớn trong giới Doanh nghiệp ngành Công Thương, khẳng định vai trò là diễn đàn kết nối, lan tỏa và ghi nhận những giá trị tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Giải thưởng "Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam" trở lại với kỳ vọng tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới. Giải thưởng hướng tới việc lựa chọn, tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và cho sự phát triển chung của ngành Công Thương cũng như cả nền kinh tế.

Đây cũng là dịp ghi nhận những nỗ lực đổi mới, sáng tạo, vượt khó của doanh nghiệp trong việc giữ vững thị trường nội địa, mở rộng hoạt động kinh doanh ra quốc tế trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam không chỉ là hoạt động tôn vinh, mà còn thể hiện sự đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp của Bộ Công Thương; ghi nhận những đóng góp cho sự phát triển của ngành, mà còn tiếp thêm động lực để doanh nghiệp tiếp tục vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.

Bộ Công Thương công bố hàng loạt chuỗi sự kiện quan trọng - Ảnh 4.Giá xăng dầu ngày 14/5/2026: Đồng loạt giảm, có loại giảm cao nhất gần 700 đồng/lít

GĐXH - Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h ngày 14/5/2026.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bộ Công thương thông tin gì về kịch bản điều hành xăng dầu trong nước khi giá thế giới vượt ngưỡng 200 USD/thùng

Bộ Công thương thông tin gì về kịch bản điều hành xăng dầu trong nước khi giá thế giới vượt ngưỡng 200 USD/thùng

Nắng nóng đến sớm, Bộ Công thương dự báo 4 tháng cao điểm tiêu thụ điện, người dân cần lưu ý

Nắng nóng đến sớm, Bộ Công thương dự báo 4 tháng cao điểm tiêu thụ điện, người dân cần lưu ý

Bộ Công Thương ra lệnh 'nóng' về kiểm soát xăng dầu, đặc biệt khu vực biên giới

Bộ Công Thương ra lệnh 'nóng' về kiểm soát xăng dầu, đặc biệt khu vực biên giới

Cùng chuyên mục

Giá vàng hôm nay 16/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji còn bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 16/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji còn bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu giảm 1 đến 1,5 triệu đồng/lượng.

Xe máy điện pin tháo rời tiện lợi thương hiệu lớn ở Việt Nam giá từ 17,5 triệu đồng, đi tới 140km/lần sạc

Xe máy điện pin tháo rời tiện lợi thương hiệu lớn ở Việt Nam giá từ 17,5 triệu đồng, đi tới 140km/lần sạc

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện pin rời đang trở thành lựa chọn đáng chú ý trong năm 2026, đặc biệt với những người sống ở chung cư hoặc không có chỗ sạc xe riêng.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 15/5/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 15/5/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 15/5/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá xe Suzuki Fronx giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, SUV đô thị rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá xe Suzuki Fronx giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, SUV đô thị rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Giá xe Suzuki Fronx đang được nhiều đại lý áp dụng chương trình giảm giá mạnh với mức khởi điểm thực tế chỉ khoảng 430 triệu đồng.

Giá nhà mặt phố Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội tăng vọt

Giá nhà mặt phố Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội tăng vọt

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá nhà mặt phố trên trục đường Đại Lộ Thăng Long đã tăng mạnh, đặc biệt là khi tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng từ tháng 12/2026.

SUV hạng B giá 224 triệu đồng đẹp phong cách, trang bị cao cấp, cửa sổ trời sánh ngang Toyota Cross, Kia Seltos, rẻ hơn hẳn Kia Morning phù hợp với chị em

SUV hạng B giá 224 triệu đồng đẹp phong cách, trang bị cao cấp, cửa sổ trời sánh ngang Toyota Cross, Kia Seltos, rẻ hơn hẳn Kia Morning phù hợp với chị em

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - SUV hạng B đầu tiên trên thị trường có giá niêm yết chỉ hơn 200 triệu đồng nhưng lại sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh.

Tỷ giá USD hôm nay 15/5: Đồng Đô la Mỹ tăng cả ở khối ngân hàng và chợ đen

Tỷ giá USD hôm nay 15/5: Đồng Đô la Mỹ tăng cả ở khối ngân hàng và chợ đen

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 15/5/2026, cập nhật chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

Giá vàng hôm nay 15/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm sâu bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 15/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm sâu bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng và nhẫn giảm 1 triệu đồng/lượng.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 15 - 17/5/2026: Cúp điện từ sáng sớm cả loạt khu dân cư

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 15 - 17/5/2026: Cúp điện từ sáng sớm cả loạt khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá bạc hôm nay 15/5: Người mua bạc khấp khởi vui mừng vì giá giảm 5 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua

Giá bạc hôm nay 15/5: Người mua bạc khấp khởi vui mừng vì giá giảm 5 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 15/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm mạnh sau 3 ngày lập đỉnh, giá bán tụt xuống vùng 82 triệu đồng/kg.

Xem nhiều

Giá vàng hôm nay 14/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 14/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn liệu có giảm xuống dưới 160 triệu đồng/lượng?

Xe ga 110cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp long lanh sánh ngang SH Mode, trang bị hiện đại, khách đua chốt mua nhờ giá rẻ ngang Vision

Xe ga 110cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp long lanh sánh ngang SH Mode, trang bị hiện đại, khách đua chốt mua nhờ giá rẻ ngang Vision

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 32 triệu đồng thiết kế đẹp ngang SH Mode, trang bị 'siêu xịn', chi trả ngang Vision phù hợp chị em đi trong đô thị

Xe máy điện giá 32 triệu đồng thiết kế đẹp ngang SH Mode, trang bị 'siêu xịn', chi trả ngang Vision phù hợp chị em đi trong đô thị

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 15/5/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 15/5/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Giá vàng hôm nay giảm, nhiều người vẫn chưa dám xuống tiền vì lo điều này

Giá vàng hôm nay giảm, nhiều người vẫn chưa dám xuống tiền vì lo điều này

Xu hướng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top