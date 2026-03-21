Sinh vào 3 khung giờ sinh Âm lịch này: Đi chậm nhưng đi rất xa, hậu vận đáng nể

Thứ bảy, 09:31 21/03/2026 | Đời sống
GĐXH - Theo quan niệm tử vi, người sinh vào một số khung giờ sinh Âm lịch không nổi bật về sự thông minh lại bù đắp bằng sự chăm chỉ, kiên trì và gặt hái thành quả xứng đáng.

Người sinh vào giờ Tỵ Âm lịch (9h00 - 11h00): Càng vấp ngã càng trưởng thành

Dù con đường thành công có thể đến muộn hơn người khác, nhưng những người sinh vào khung giờ Tỵ Âm lịch ổn định và bền vững. Ảnh minh họa

Những người sinh vào khung giờ Tỵ Âm lịch thường được đánh giá là có tầm nhìn xa và tinh thần làm việc nghiêm túc. 

Họ không phải kiểu người nhanh nhạy bẩm sinh, cũng không quá sắc sảo trong cách xử lý tình huống ngay từ đầu. Tuy nhiên, bù lại, họ sở hữu sự chăm chỉ và quyết tâm hiếm có.

Một điểm dễ nhận thấy ở người sinh giờ này là tính cách khá cứng cỏi, đôi khi có phần bướng bỉnh. 

Khi đã lựa chọn một hướng đi, họ thường theo đuổi đến cùng, ít bị ảnh hưởng bởi ý kiến xung quanh. Điều này khiến họ không ít lần vấp ngã, phải làm lại từ đầu.

Thế nhưng, chính những lần thất bại đó lại trở thành "chất liệu" giúp họ tích lũy kinh nghiệm. 

Qua thời gian, họ dần tìm ra phương pháp phù hợp với bản thân và nâng cao hiệu quả công việc.

Dù con đường thành công có thể đến muộn hơn người khác, nhưng sự ổn định và bền vững mà họ đạt được lại rất đáng giá. 

Người sinh vào giờ Sửu Âm lịch (1h00 - 3h00): Càng kiên trì càng dễ gặp may

Điểm mạnh của người sinh vào giờ Sửu Âm lịch nằm ở sự cần cù và tinh thần học hỏi không ngừng. Ảnh minh họa

Người sinh vào giờ Sửu Âm lịch thường mang tính cách hiền lành, điềm đạm và sống có trách nhiệm. 

Họ không phải là người quá nhanh nhạy hay nổi bật về trí tuệ, nhưng lại rất chăm chỉ và biết lo xa.

Điểm mạnh của họ nằm ở sự cần cù và tinh thần học hỏi không ngừng. Dù làm công việc bình thường, họ vẫn dành nhiều thời gian nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao chuyên môn.

Một yếu tố đáng chú ý là người sinh giờ Sửu thường có "quý nhân phù trợ". Trong những thời điểm khó khăn, họ dễ gặp được người giúp đỡ, tạo điều kiện để vượt qua thử thách và tiếp tục phát triển.

Nhờ vậy, con đường sự nghiệp của họ tuy không quá rực rỡ ngay từ đầu nhưng lại khá ổn định và ít biến động lớn. 

Người sinh vào giờ Tuất Âm lịch (19h00 - 21h00): Không ngại thử thách, càng khó khăn càng bật lên

Chính sự kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc giúp người sinh vào giờ Tuất Âm lịch đạt được mục tiêu một cách khá suôn sẻ. Ảnh minh họa

Người sinh vào giờ Tuất Âm lịch thường có tính cách hào sảng, nhiệt huyết và không ngại đối mặt với thử thách. 

Dù không phải là người quá thông minh, họ lại sở hữu tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và ý chí tiến lên bền bỉ.

Trong công việc cũng như cuộc sống, họ thường xuyên gặp phải những khó khăn nhất định. 

Tuy nhiên, thay vì chùn bước, họ luôn tìm cách giải quyết vấn đề và biến trở ngại thành cơ hội để phát triển.

Một lợi thế khác của người sinh giờ này là khả năng xây dựng mối quan hệ. Họ dễ nhận được sự hỗ trợ từ người xung quanh, từ đó mở ra thêm nhiều cơ hội thăng tiến.

Về lâu dài, chính sự kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc giúp họ đạt được mục tiêu một cách khá suôn sẻ. 

Người sinh giờ Tuất dù không quá nổi bật về trí tuệ vẫn có thể tạo ra nhiều giá trị trong công việc, góp phần cải thiện thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Không phải thông minh nhất, nhưng là người đi xa nhất

Thực tế cho thấy, thành công không chỉ phụ thuộc vào trí thông minh mà còn nằm ở sự kiên trì, thái độ làm việc và khả năng thích nghi. 

Những người sinh vào các khung giờ kể trên có thể không "tỏa sáng" ngay từ đầu, nhưng lại có lợi thế về sự bền bỉ và tinh thần không ngừng cố gắng.

Chính điều đó giúp họ từng bước tiến lên, tích lũy kinh nghiệm và xây dựng cuộc sống ổn định. 

Trong một thế giới luôn biến động, đôi khi "chậm mà chắc" lại là con đường an toàn và hiệu quả nhất để đi đến thành công lâu dài.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Theo Sina

