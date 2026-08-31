3 kiểu cha mẹ dễ nuôi con thành người ích kỷ, hỗn hào

Thứ hai, 17:34 31/08/2026 | Nuôi dạy con
Tường Vy
Tường Vy
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GĐXH - Nhiều hành vi tưởng như bình thường của cha mẹ lại có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách và cách ứng xử của trẻ.

Cha mẹ chính là tấm gương đầu tiên của con trẻ. Muốn con biết tôn trọng, yêu thương và sống có trách nhiệm, người lớn trước hết cần điều chỉnh chính cách ứng xử của mình mỗi ngày.

3 kiểu cha mẹ dễ nuôi con thành người ích kỷ, hỗn hào - Ảnh 1.
3 kiểu cha mẹ dễ nuôi con thành người ích kỷ, hỗn hào - Ảnh 1.Thay vì giằng điện thoại khỏi tay con, cha mẹ EQ cao làm 3 việc

GĐXH - Thay vì cấm đoán điện thoại, máy tính một cách cực đoan, cha mẹ EQ cao thường hướng dẫn con cách sử dụng công nghệ thông minh, có trách nhiệm và lành mạnh.

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