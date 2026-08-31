3 kiểu cha mẹ dễ nuôi con thành người ích kỷ, hỗn hào

Cha mẹ chính là tấm gương đầu tiên của con trẻ. Muốn con biết tôn trọng, yêu thương và sống có trách nhiệm, người lớn trước hết cần điều chỉnh chính cách ứng xử của mình mỗi ngày.

Thay vì giằng điện thoại khỏi tay con, cha mẹ EQ cao làm 3 việc GĐXH - Thay vì cấm đoán điện thoại, máy tính một cách cực đoan, cha mẹ EQ cao thường hướng dẫn con cách sử dụng công nghệ thông minh, có trách nhiệm và lành mạnh.