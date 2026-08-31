3 kiểu cha mẹ dễ nuôi con thành người ích kỷ, hỗn hào
GĐXH - Nhiều hành vi tưởng như bình thường của cha mẹ lại có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách và cách ứng xử của trẻ.
Cha mẹ chính là tấm gương đầu tiên của con trẻ. Muốn con biết tôn trọng, yêu thương và sống có trách nhiệm, người lớn trước hết cần điều chỉnh chính cách ứng xử của mình mỗi ngày.
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GĐXH - Nếu con thường xuyên có 3 thói quen này trên bàn ăn, cha mẹ nên uốn nắn sớm.
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GĐXH - Thay vì cấm đoán điện thoại, máy tính một cách cực đoan, cha mẹ EQ cao thường hướng dẫn con cách sử dụng công nghệ thông minh, có trách nhiệm và lành mạnh.
Cha mẹ những đứa trẻ ưu tú không quát mắng khi con mắc lỗi, họ thường làm 1 việcNuôi dạy con -
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Trẻ lớn lên EQ thấp vì 8 hành vi quen thuộc khi nuôi dạy con của cha mẹNuôi dạy con -
GĐXH - Trong hành trình nuôi dạy con, điều quan trọng không chỉ là giúp trẻ học giỏi mà còn phải tránh những cách giáo dục sai lầm có thể ảnh hưởng lâu dài đến tính cách và tâm lý của con.
Bố kèm con trai 1 - 1 đi làm shipper 30 ngày vì con nói: “Học không giỏi thì cùng lắm đi giao đồ ăn”Nuôi dạy con -
Số vốn ban đầu người bố đưa cho con trai là 388k và phụ trách phần lái xe. Còn lại cậu bé phải tự lo tiền xăng và 3 bữa ăn trong ngày đầu đi làm.
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