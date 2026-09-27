3 kiểu người mẹ dễ nuôi dạy con gái thành người tự tin, độc lập
GĐXH - Một người mẹ nghiêm khắc, đặt ra tiêu chuẩn và kỳ vọng phù hợp có thể giúp con gái hình thành tính độc lập, tự tin và có định hướng tốt hơn trong tương lai.
Nghiên cứu của Đại học Essex (Anh) khảo sát 15.500 bé gái 13-14 tuổi trong giai đoạn 2004-2010 cho thấy, những bé gái có mẹ cứng rắn, đặt ra tiêu chuẩn cao có xu hướng vào đại học và đạt mức lương tốt hơn.
Những bé gái có mẹ nghiêm khắc cũng ít có khả năng mang thai ở tuổi teen. Theo nghiên cứu, kỳ vọng cao của cha mẹ có thể làm giảm khoảng 4% nguy cơ mang thai ở tuổi vị thành niên. Trong khi đó, mang thai sớm có thể khiến trẻ dễ nghỉ học, thu nhập thấp hơn và gặp nhiều khó khăn trong các mối quan hệ sau này.
Tác giả nghiên cứu Ericka Rascon-Ramirez cho rằng, dù trẻ đôi khi cố gắng làm ngược lại lời khuyên của cha mẹ, theo thời gian chúng có thể nhận ra giá trị trong những điều cha mẹ từng nhắc nhở.
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