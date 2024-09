3 lưu ý về an toàn thực phẩm khi mưa bão, ngập lụt

Thực phẩm dễ bị hư hỏng, nấm mốc

Do mưa bão , lũ lụt nên nhiều vùng bị cô lập, ngập nước dẫn đến tình trạng nguồn cung cấp thực phẩm tươi, sạch, an toàn bị ách tắc do phương tiện vận chuyển bị hạn chế.

Lương thực, thực phẩm gặp thời tiết mưa ẩm sẽ dễ bị ôi, thiu, mốc, hỏng, sinh độc tố và có thể gây ngộ độc thực phẩm.

Nguồn nước có thể bị ô nhiễm nặng dẫn đến ô nhiễm thực phẩm và nước uống dùng để chế biến thức ăn.

Một số bệnh thưởng gặp do vi khuẩn thường thấy như: Nhiễm Vibrio Cholerae bệnh tả, Salmonella gây thương hàn, Shigella gây lỵ trực trùng, Bacillus Anthracis gây bệnh than, bệnh tiêu chảy do virus (rotavirus, enterovirus...), viêm gan A, E...

Cách phòng ngộ độc thực phẩm trong mùa mưa bão

- Giữ gìn vệ sinh tốt

Cần rửa tay bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa với nước sạch trước khi tiếp xúc với thực phẩm; trước và trong quá trình chế biến thực phẩm; sau mỗi lần đi vệ sinh.

Cần vệ sinh toàn bộ bề mặt và dụng cụ chế biến thực phẩm bằng nước sạch và chất tẩy rửa sau mỗi lần chế biến. Giữ gìn sạch sẽ khu vực bếp và thực phẩm để phòng tránh côn trùng, sâu bọ, các động vật khác xâm nhập.

- Để riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín

Không để lẫn thịt lợn, thịt gia súc, gia cầm và hải sản tươi sống với các thực phẩm khác. Sử dụng riêng các dụng cụ và thiết bị nấu nướng như dao, thớt để chế biến thực phẩm sống.

Bảo quản thực phẩm trong các dụng cụ có nắp đậy để tránh ô nhiễm giữa thực phẩm sống.

- Cần đun nấu kỹ

Cần nấu chín thức ăn, nhất là khi bão lũ thì phải đun, nấu kỹ thực phẩm, đặc biệt là các loại thịt, trứng và hải sản. Đun sôi thực phẩm và đảm bảo thực phẩm luôn được nấu kỹ.

Giữ thực phẩm đã nấu chín ở nhiệt độ >60 độ C trước khi ăn. Tất cả các thực phẩm đã nấu chín nếu bị ôi thiu, hư hỏng thì không được ăn, vì dễ gây ngộ độc thức ăn.

Để phòng tránh ngộ độc thực phẩm trong mùa mưa bão cần bảo đảm an toàn thực phẩm.

Không dùng gia súc, gia cầm chết, bảo đảm vệ sinh sau bão lụt

Để phòng tránh ngộ độc thực phẩm trong mùa mưa bão cần bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo đảm nguồn nước sạch, vệ sinh môi trường trong mùa mưa lũ và triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để phòng, chống dịch bệnh.

Tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết bệnh, chết không rõ nguyên nhân làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm Gia súc, gia cầm chết bệnh, chết không rõ nguyên nhân kể cả ăn khi đã được nấu chín cũng nguy hại đến sức khỏe và có thể lây bệnh.

Cần thực hiện uống chín, nước sử dụng để ăn uống, chế biến thực phẩm phải khử trùng, đặc biệt là trong thời gian bão, lụt xảy ra. Đồng thời người dân tuyệt đối không thu hái, đánh bắt, sử dụng các động thực vật độc như nấm độc, côn trùng lạ, cá nóc, sò biển, ốc lạ, cây, quả lạ…

Cần dự trữ đủ nước sạch cho ăn uống , đặc biệt chú ý việc đảm bảo đun sôi nước trước khi uống. Xử lý khử trùng nguồn nước trước khi sử dụng, nhất là nước trong ăn uống cụ thể:

Làm trong nước có thể bằng phèn chua hoặc bằng vải, sau đó khử trùng nước bằng cách đun sôi hoặc thiết bị lọc.

Nước đã được làm trong và khử trùng có thể sử dụng cho các mục đích nấu ăn, sinh hoạt. Nếu uống trực tiếp thì vẫn phải đun sôi nước trước khi uống.

Cần tổng vệ sinh các công trình nhà ở và công cộng (nhà bếp, giếng nước...). Làm sạch bùn, phù sa ra khỏi nhà. Làm sạch tường, đồ đạc, sân, đường đi... Dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, phơi khô quần áo, đồ dùng vật dụng. Khơi thông cống rãnh, lấp các vũng nước đọng, phát quang các bụi rậm quanh nhà. Làm vệ sinh, tu sửa bồn cầu nếu hư hỏng.

Thu gom rác thải, chất thải, xác gia súc/gia cầm chết để xử lý, chôn lấp và tẩy uế theo quy định, tránh gây ô nhiễm nguồn nước. Thực hiện các biện pháp diệt bọ gậy, loăng quăng và muỗi. Phun hóa chất diệt côn trùng, khử trùng môi trường ở những nơi nguy cơ cao.